Владимир Соловьев - о ругани в эфире грузинского ведущего: Шнура - на них? Ни в коем случае! Надо ответить рублем и лари - никаких грузинских вин, никаких туристов!

- Владимир, вот вы совершенно правильно отреагировали на "ругань в эфире" одного из ведущих одного из грузинских телеканалов, не будем его называть…

(Минувшей ночью Соловьев разместил в соцсети комментарий, в котором отметил, что выходка Габунии не является провокацией отдельного журналиста, а выражает позицию всего телеканала, "что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире". "Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения", - написал Соловьев.)

- Скажите, а это от власти зависело, да? Вот - зависит? То, как себя ведут на телеэкране эти странные люди.

- Это вопрос такой большой и сложный. Потому что, конечно, странно было бы ожидать, что власть впрямую дает распоряжение - то или иное нести.

Хотя - давайте посмотрим на некогда братскую, а ныне соседнюю Украину. Вот, хочу вам напомнить, как там толпа требовала от тогдашнего министра иностранных дел поддержать матерную частушку.

- Да. В Киеве - у посольства России.

- И он радостно ее кричал. А потом для этой власти это стало совершенно обыденным делом.

Власть отвечает, наверное, за общее понимание, что можно, а что нельзя. Тем, как реагирует на прецеденты.

Хочу напомнить, что атмосфера ненависти к российскому руководству, к российским депутатам, а, в конечном итоге, и к российскому народу, - она же на самом высоком уровне в Грузии.

То есть, достаточно вспомнить, что говорили и президент, и премьер, и что кричал член парламента Грузии: «Я вас, русских, убивал и буду убивать!». Это же не нашло никакого осуждения, поэтому, думаю, что этот гражданин (грузинский телеведущий) - он не в безвоздушном пространстве произнес свой омерзительный текст.

Я думаю, что он был сильно удивлен негативной реакцией. Он-то думал, что все отлично. Что так можно. Ведь ненависть уже есть, ну, чуть-чуть добавил матершины.

Ему казалось, на мой взгляд, что это естественно. Послушайте, если президент страны на полном серьезе заявляет, что "Россия враг, Путин враг", ну, дальше уже вопрос времени, когда они начнут материться.

Вспомните - Саакашвили говорил то же самое, когда-то президент Грузии. А что говорил Зеленский во время избирательной кампании? "Россия оккупант, Путин враг".

- Ясно. Мы что, должны туда Шнура отправить? Или просто комментарии Соловьева давать?

- Зачем? Ни в коем случае!

Не надо вообще никак эмоционально реагировать. Надо просто тихо и спокойно отвечать рублем. Ну, в их случае - лари.

"Какие такие грузинские вина? Не слышал. Что с ними случилось? Габуния пришел".

Все! Нет больше никаких грузинских вин. Нет никакого турпотока в Грузию.

И не надо мне рассказывать о том, что - вот наша компания, мы вложили деньги! Должны были думать, куда вкладывают и какой режим поддерживают. Думать. Меньше всего на свете меня интересует выгода дельцов, для которых патриотизм пустое слово.

- Спасибо. А я поддерживаю Соловьева!

- Пожалуйста!

- До свидания. Удачи!

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