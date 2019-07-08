2019-07-08T11:38:41+03:00
Общество

Сотрудники «Рустави 2» стали увольняются после скандальной выходки их коллеги

Телеведущий одной из программ телеканала оскорбил президента России
Мария ИГНАТЬЕВА
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Сотрудники «Рустави 2» стали увольняются после скандальной выходки их коллегиСотрудники «Рустави 2» стали увольняются после скандальной выходки их коллегиФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Сотрудники грузинского телеканала «Рустави 2» стали увольняться из компании после выхода передачи, где ведущий Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина.

Перед зданием редакции проходят стихийные митинги. Протестующие высказывают негодование по поводу поведения телеведущего и требовали руководство компании принести свои извинения. Это уже привело к тому, что с компании уволились два сотрудника: оператор Леван Маргвелашвили и сотрудник Леван Ростомаули. К зданию, где базируется телеканал стянуты полицейские патрули.

Напомним, что телеведущий больше минуты оскорблял и поливал грязью российского президента. После этого «Рустави 2» прервал вещание, но позже возобновил. Поведением журналиста недовольны и грузинские политики.

Инцидент в эфире «Рустави 2» мог быть спровоцирован общей обстановкой в Грузии. После сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда представитель делегации из РФ сел не в то кресло, в стране проходят антироссийские беспорядки. Грузия поделилась на два лагеря — пока одни кричат, что Россия - оккупант и ее жителям нечего делать в Грузии, другие считают, что российские туристы фактически кормят страну.

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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