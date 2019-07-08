2019-07-08T08:21:28+03:00
В мире

«Да кто из русских после этого к нам приедет?» В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала за ругань в адрес Путина

Телеканал приостановил работу и потребовал от властей обеспечить им безопасность [видео]
Дина КАРПИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments85
Вечером воскресенья у здания телеканала «Рустави 2» собралось около сотни человекВечером воскресенья у здания телеканала «Рустави 2» собралось около сотни человекФото: Дина КАРПИЦКАЯ
Изменить размер текста:

В воскресенье 7 июля вечером на телеканале «Рустави 2» вышла итоговая, еженедельная программа. В самом ее начале телеведущий Георгий Габуния, обращаясь на русском, в крайне грубой форме передал «привет» президенту России Владимиру Путину. Заявил, что «его рабам» нечего делать на их красивой земле.

Ролик в мгновении ока разлетелся по всему грузинскому, а потом и российскому интернету. Тут же к зданию редакции телеканала стали стекаться возмущенные грузины. Чего требовали люди, рассказал «КП» один из тех, кто был вечером воскресенья у здания телеканала «Рустави 2», Ираклий Бабахидзе.

Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

«Что они творят?» - орали люди. «Нам без России не прожить! Какие рабы?! Да кто из русских после этого к нам приедет?». «Эти журналисты думают, что творят и что говорят вообще?!!!». «Пусть извиняются немедленно и перед Россией и перед Путиным и перед нами, простыми телезрителями за мат. Как такое допустили вообще в прямом эфире на всю страну?». Люди теперь боятся, что может начаться война из-за такого резкого высказывания. А еще, что теперь всех грузин вышлют из России. И что такое будет заслуженно.

- Много было людей?

- Сначала, когда я приехал, человек 5. Потом быстро стала собираться толпа. Мне кажется в итоге было 100 или 200 человек.

- Но меньше чем раньше у здания парламента на антироссийских митингах?

- Меньше, да. Но завтра еще больше собирается.

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

Президент Грузии Соломе Зурабишвили осудила грубое заявление. Премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал его "попыткой дестабилизации", а МИД страны - "чистой воды провокацией".

Руководство канала в свою очередь извинилось за грубые высказывания Габуни - но лишь за форму, не за суть. Заявления первых лиц страны на телеканале назвали "ограничением свободы слова" и прекратили работу, требуя "защитить безопасность канала и его сотрудников."

РЕПОРТАЖИ

Владимир ВОРСОБИН

«Генацвале русских бьют?»: Кажется, в Грузии снова революция

Наш авиарейс Москва-Тбилиси был забит обожающими Грузию туристами и волшебными для русского уха, пьянящими как «Чито-брито» словами: «А потом поедем в Боржоми», «Вы купались в Батуми?», «Знаю я один тбилисский ресторанчик»…(подробности)

Бизнесмены в Грузии: “Мы загнемся без русских денег! Это 85% прибыли!”

Обозреватель “Комсомолки” Владимир Ворсобин наблюдает, как бунтует Тбилиси, разыгрывая антироссийскую карту (подробности)

Русские туристы в Тбилиси: Объявлено, что мы оккупанты? Хороший тост!

Что думают россияне, оказавшиеся в Грузии в разгар антироссийских митингов. Наш спецкор Владимир Ворсобин продолжает передавать из Тбилиси (подробности)

«Обед оккупанта»: Журналист «КП» поел в «антироссийском» кафе в Тбилиси

Грузинские друзья обозревателя «Комсомолки» Владимира Ворсобина признались, что сами не понимают молодежь, бунтующую против Москвы (подробности)

Жители главного грузинского курорта — журналисту "КП": Без русских Батуми станет городом-призраком. Но все равно Россия - оккупант

Самые нервные российские туристы уехали из Грузии в первые же дни обострения. Но … вместо них приехали другие. Это своими глазами увидел спецкор Владимир Ворсобин (подробности)

В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала "Рустави 2" за ругань в эфире в адрес российских властей.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как Россия, США и Евросоюз взяли и договорились о судьбе Молдавии
Впервые в новейшей истории главные политические силы мира не стали делить между собой государство послабее. Единичный случай или новая международная политика? Выясняла спецкор «КП» Дарья Асламова [Часть 1]
МИД РФ — о конфликте британских властей с политиком Томми Робинсоном: Преследование граждан за их убеждения является недопустимым
Специально для «КП» на Смоленской площади прокомментировали резонансное дело английского активиста по борьбе с мигрантской преступностью [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Rustavi 2 возобновил вещание после митингов в защиту россиян
В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек
«Яндекс.Музыка»: Любовь к панку в российских семьях передаётся по наследству
В Таджикистане 14 заключенных насмерть отравились хлебом
Трамп: Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием
Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО
Министр экономики ФРГ объяснил важность "Северного потока-2" для Берлина
Британский МИД расследует утечку писем посла с критикой Трампа
Врачи рассказали о пользе употребления грибов
Прямой телемост между Россией и Украиной состоится 12 июля
Российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии
В России могут снова разрешить производство и продажу слабоалкогольных тоников
Умер Артур Браунер - немецкий кинопродюсер
В Турции на азотном заводе прогремел взрыв
Названы регионы России с самым высоким доходом населения
Рейтинг Трампа вырос до рекордного уровня
Rustavi 2 приостановил вещание из-за митинга у здания телеканала
Соловьев прокомментировал брань грузинского телеведущего в адрес российских руководителей
Названы 10 самых романтичных мест Москвы
Всероссийский конкурс Завуч года 2019 - победитель получит главный приз 300 000 рублей
США пообещали ввести новые санкции против Ирана за развитие ядерной программы
Землетрясение превратило макияж бьюти-блогера в маску Джокера
Премьер Грузии назвал провокацией ругань телеведущего Rustavi-2 в адрес руководства России
Зеленский выдвинул условие восстановления моста у Станицы Луганской