«Да кто из русских после этого к нам приедет?» В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала за ругань в адрес Путина

В воскресенье 7 июля вечером на телеканале «Рустави 2» вышла итоговая, еженедельная программа. В самом ее начале телеведущий Георгий Габуния, обращаясь на русском, в крайне грубой форме передал «привет» президенту России Владимиру Путину. Заявил, что «его рабам» нечего делать на их красивой земле.

Ролик в мгновении ока разлетелся по всему грузинскому, а потом и российскому интернету. Тут же к зданию редакции телеканала стали стекаться возмущенные грузины. Чего требовали люди, рассказал «КП» один из тех, кто был вечером воскресенья у здания телеканала «Рустави 2», Ираклий Бабахидзе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718902" frameborder="0"></iframe> Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

«Что они творят?» - орали люди. «Нам без России не прожить! Какие рабы?! Да кто из русских после этого к нам приедет?». «Эти журналисты думают, что творят и что говорят вообще?!!!». «Пусть извиняются немедленно и перед Россией и перед Путиным и перед нами, простыми телезрителями за мат. Как такое допустили вообще в прямом эфире на всю страну?». Люди теперь боятся, что может начаться война из-за такого резкого высказывания. А еще, что теперь всех грузин вышлют из России. И что такое будет заслуженно.

- Много было людей?

- Сначала, когда я приехал, человек 5. Потом быстро стала собираться толпа. Мне кажется в итоге было 100 или 200 человек.

- Но меньше чем раньше у здания парламента на антироссийских митингах?

- Меньше, да. Но завтра еще больше собирается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718903" frameborder="0"></iframe> "Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

Президент Грузии Соломе Зурабишвили осудила грубое заявление. Премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал его "попыткой дестабилизации", а МИД страны - "чистой воды провокацией".

Руководство канала в свою очередь извинилось за грубые высказывания Габуни - но лишь за форму, не за суть. Заявления первых лиц страны на телеканале назвали "ограничением свободы слова" и прекратили работу, требуя "защитить безопасность канала и его сотрудников."

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