2019-07-08T21:16:11+03:00
Политика

Депутаты обсудили цифровую экономику: Уроки информационной безопасности и добро на мобильники в школах

В Госдуме прошли парламентские слушания
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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В Госдуме в понедельник прошли парламентские слушанияВ Госдуме в понедельник прошли парламентские слушанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 8 июля, в парламенте обсуждали развитие цифровой экономики. По словам главы председателя Госдумы Вячеслава Володина, своего часа ожидают два десятка законопроектов по этой теме от пяти министерств. Все они касаются перехода на электронный документооборот, интернет-торговли и развития цифровых технологий.

Хотя сейчас ко многим подобным вещам мы еще только привыкаем, чиновники уверены, что у России есть все, чтобы стать лидером в этой сфере.

- 86% населения России пользуются интернетом каждый день, - привел данные вице-премьер правительства РФ Максим Акимов. - Стоимость 1 Гб мобильного интернета в стране девять раз ниже, чем в Японии, в 14 раз ниже, чем в США, в 17 раз ниже, чем в Южной Корее.

Глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов считает, что нам пора учить детей информационной безопасности:

- Дети с младенчества осваивают технику. Это неотъемлемая часть их жизни. Но они должны обладать знаниями о безопасности в сети. Как есть уроки Основы безопасности жизнедеятельности, так и должны быть уроки, посвященные основам информационной безопасности. Необходимы дополнительное обучение, повышения квалификации, а в ряде случаев – обучение базовой цифровой грамоте.

Когда разговор зашел о детях, депутаты вспомнили идею запретить в школах мобильные телефоны.

- Это нормальное состояние современного школьника – у него рядом смартфон, он может посмотреть, отправить сообщение. Не запрещайте мобильные телефоны, а выгоняйте учителей, которые не могут преподавать! - в привычной экспрессивной манере выступал Владимир Жириновский. - А мы с техникой начинаем бороться. Не будет он слушать, он будет сидеть, тупо смотреть на глупого учителя и ничего не будет делать.

Правда, не все участники слушаний высказались однозначно за прогресс и внедрение цифровых технологий.

- Вы можете иметь электронный паспорт или электронную трудовую книжку, но если у вас нет работы, если средняя зарплата 20 тысяч, какой вы потребитель, куда и что вы можете двинуть? - рассуждал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Кстати, уже после заседания стало известно, что правительство внесло в парламент законопроект об электронных трудовых книжках. Если депутаты инициативу поддержат, в 2021 году россиянам выдадут на руки их бумажные трудовые книжки: работодатель больше не обязан будет их хранить. Зато придется каждый месяц отчитывать перед Пенсионным фондом о трудовой деятельности сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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