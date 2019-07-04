Телефоны в школе запретят? Роспотребнадзор разработает предложение к 1 сентября

На заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что считает смартфоны в классах излишеством:

- Вообще надо запретить (приносить телефоны - прим. ред.) в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность, - сказала Матвиенко, отметив, что уже к 1 сентября надо решить данный вопрос.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в течение месяца ее ведомство разработает предложения по запрету использования учениками телефонов в учебных заведениях.

Во многих школах, действительно, уже давно идет борьба против мобильных. Во-первых, некоторые дети отвлекаются на них прямо во время уроков. Играют, пишут смс, принимают звонки (!). Во-вторых, снимают самые разные безобразия и тут же выкладывают в интернет. Грязь и страшное нечто в тарелках столовых. Не совсем педагогические методы учителей и охранников. Разве это может понравиться администрации школы, предпочитающей не выносить сор из избы?

Хитами YouTube не раз становились школьные драки. Причем часто организуемые именно ради шокового видео.

Наконец, сообразительные детки гуглят подсказки прямо во время проверочных работ.

Поэтому в устав образовательных учреждений обычно включены собственные правила, насколько допустимо использование телефонов в стенах класса. Где-то требуют сдавать аппараты в специальную коробку при входе в класс. Но это не защищает от звонков, раздающихся в этом ящике прямо посреди уроков. Да и складывая телефоны, школьники могут разбить свой или чужой телефон - кто за это будет отвечать? Учитель? Но он здесь причем? У педагогов в началке вообще дилемма: дети постоянно находятся в одном помещении, значит, мобильники должны лежать в коробке весь день. Кто будет следить за ними на переменах?

Некоторые дети отвлекаются на телефоны не только на переменах, но и во время уроковФото: Михаил ФРОЛОВ

Оставлять смартфоны в раздевалках? Это даже смешно. Там постоянно пропадают куртки и ботинки, а уж за сохранность того, что в карманах одежды, администрация тем более ответственности не несет! Проблему могли бы решить личные шкафчики, как в спортклубах, например. Собственно, они могли бы решить и много других проблем - хранения спортивной формы, второго комплекта учебников, чтоб не таскать по пять кило ежедневно. Но шкафчиков в подавляющем большинстве школ нет, и оборудовать ими гардеробы нереально, будем трезвыми. Поэтому да, запретить смартфоны напрашивающийся вывод.

Но против этого выступают родители. И у них (ну то есть у нас тоже - мы ведь и сами родители) есть свои аргументы. Самое главное: телефон позволяет контролировать местонахождение и безопасность ребенка. Тем более, он после уроков может не домой должен возвращаться, а отправляться на кружки и секции в другой части города. То есть уходить на большую часть дня. Криминальная ситуация сейчас не та, чтобы на это смотреть легкомысленно.

Кроме того, с помощью снятого на телефон видео можно вывести на чистую воду учителя-садиста, оскорбляющего или избивающего детей (и такие случаи бывали). Зафиксировать факт травли. В общем, видео бывает не только развлекательного содержания. И возможность его публикации здорово сдерживает тех, у кого тормоза вот-вот откажут.

Наконец, школа сейчас переходит на электронные дневники - и где еще ученику посмотреть задания, как не в смартфоне?

Что Роспотребнадзор разработает документы о запрете мобильных за месяц - и сомневаться не приходится. За последнее время у нас накопился большой опыт запрещения того и сего. Правда, чего потом удивляться, что родители видят в системе образования враждебную силу, от которой только и ждешь неприятностей…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT предложение спикера о запрете мобильных:

- Это уже не первая подобная инициатива. Но раньше говорилось не о полном запрете использования мобильных телефонов в школах, а об ограничении средств мобильной связи. Логично, если дети не будут пользоваться телефонами на уроках. Но наличие средств связи помогает семье ориентироваться, где находится ребёнок. Инициатива, скорее всего, не будет поддержана большинством родителей.

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