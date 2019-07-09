«Картель под гипнозом»: ФАС разоблачила незаконный бизнес лже-гуру из Подмосковья

Не зря говорят: сколько веревочке не виться, конец все равно настанет. Бизнес лже-гуру гражданина Индии Кумара Пракаша, похоже, накрылся медным тазом.

О Пракаше Джи и его преступных деяниях я не раз рассказывала на страницах «Комсомолки». На совести плута немало разрушенных семей, несчастных родителей, чьи дети поверили аферисту, отдали ему все свои сбережения и отреклись от родных. А кто-то был серьезно болен и его болезнь стала отличным средством для манипуляций Пракаша Джи. В одной из прошлых заметок я писала: «Женщина поведала мне, как долго ей пришлось восстанавливать контакт с дочерью, которая была зомбирована Пракашем Джи. К тому же последователи дарили ему квартиры и большие деньги, не подозревая, что за внешней оболочкой скрывается аферист». Словом, этот нечистоплотный делец принес доверчивым немало горя, но ему все сходило с рук. На него писали заявления в полицию, но та не реагировала.

Кроме того, у Кумара Пракаша находились защитники в Госдуме, там даже круглый стол устроили в честь «великого гуру».

Последователи "гуру" одаривали его внушительными суммами и квартирами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пару лет назад Пракаш подавал в суд на «Комсомолку» и меня, как автора разоблачающих его деятельность заметок, но проиграл.

Были попытки обвинить меня во вранье в соцсетях, но тоже не прокатило. Все же здравомыслящих людей оказалось больше, чем любителей целовать холеную ручку Пракаша и опускаться перед ним на колени.

На днях Федеральная антимонопольная служба опубликовала сообщение с заголовком «Картель под гипнозом». В нем приведены разоблачающие данные о медицинских компаниях, контролируемых Кумаром Пракашем.

Проведя расследование, эксперты ФАС назвали вещи своими именами: «ФАС расследовала дело о медицинском картеле, который спонсировал радикальную религиозную организацию (!)».

Картель - это союз компаний одного профиля для обеспечения господства на рынке и получения высокой прибыли. Этот союз действовал более трех лет и сумма его доходов превысила 735 миллионов рублей.

- Компании-участники картеля договорились не снижать цены на торгах и разделить между собой аукционы, - отметили в пресс-службе ФАС. - После заключения госконтрактов бюджетные средства проводились через подставные компании с целью вывода денежных средств из легального оборота и уклонения от уплаты налогов.

Сумма доходов в 735 миллионов впечатляет! И это ведь только часть бизнеса. А еще подаяния для «учителя» несут его последователи. Я сама видела ящик для пожертвований, установленный в его коттедже. Можно только предполагать, сколько с начала 2000-х, когда Пракаш решил стать гуру, туда было сброшено денег.

По выводам ФАС, картель работал по следующей схеме: «одна из компаний картеля закупала продукцию у производителей, передавала ее по документам «серым» компаниям, а те – победителям торгов. В результате большая часть прибыли оставалась на счетах «серых» компаний, которые впоследствии осуществляли их незаконное обналичивание. При этом, согласно объяснениям сотрудников, часть компаний картеля находилась под фактическим контролем гражданина Индии, сына лидера религиозной группы «Шри Прокаш Дхам».

Деятельность этой религиозной группы поддерживалась, в числе прочего, за счет незаконной работы фармацевтических компаний, учредители и директора которых являлись адептами религиозной группы и, по словам ответчиков, находились под влиянием их «духовного лидера».

Все материалы своего расследования специалисты ФАС передадут в следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По следам публикаций в «Комсомолке»: Следователи заинтересовались деятельностью лже-гуру из Подмосковья

Об этом деятеле - гражданине Индии Кумаре Пракаше - я писала уже не раз. Мне приходилось общаться с людьми, которые принимая его за учителя и гуру, реально пострадали от его учения. Не без его участия, например, разрушались семьи, повзрослевшие дети отворачивались от своих родителей. Одна женщина рассказывала мне, как долго ей пришлось восстанавливать контакт с дочерью, которая была зомбирована Пракашем Джи. К тому же последователи дарили ему квартиры и большие деньги, не подозревая, что за внешней оболочкой скрывается аферист (подробности)