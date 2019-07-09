2019-07-09T18:53:46+03:00
Звезды

Воробьев увел невесту у Баскова

Артист снял клип, в котором ему пришлось примерить дамский наряд [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алексей Воробьев проявляет себя как режиссерАлексей Воробьев проявляет себя как режиссерФото: Личный архив
Изменить размер текста:

В последнее время Алексей Воробьев успешно проявляет себя не только, как певец и актер, но и режиссер. Ролики актера набирают рекордные просмотры в соцсетях. На сей раз музыкант снял видео на свою новую песню «Never Be Friends». Главную роль в клипе сыграла подруга Николая Баскова, «Вице-Мисс Мира» и «Мисс Россия 2015» София Никитчук.

Главную роль в клипе сыграла подруга Николая Баскова, «Вице-Мисс Мира» и «Мисс Россия 2015» София Никитчук Фото: Личный архив

Главную роль в клипе сыграла подруга Николая Баскова, «Вице-Мисс Мира» и «Мисс Россия 2015» София НикитчукФото: Личный архив

Напомним: близкую дружбу Баскова и Никитчук начали обсуждать, когда минувшей весной певец появился с красоткой на концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце.

У Воробьева и Баскова оказался неплохой вкус. Софи сейчас успешно пробует себя на актерском поприще. Девушку даже пригласили на одну из ролей продюсеры Netflix.

На съемках клипа Фото: Личный архив

На съемках клипаФото: Личный архив

А в клипе Воробьева Софи играет красотку в стиле пин-ап, которая в ответ на признания героя Алексея говорит ему: «Давай будем просто дружить!».

Воробьеву пришлось примерить женский наряд Фото: Личный архив

Воробьеву пришлось примерить женский нарядФото: Личный архив

Героя Воробьева, как настоящего мужчину, такие слова не остановят, поэтому всеми правдами и неправдами он пытается покорить любимую. Даже готов примерить женское платье, чтобы поближе подобраться к своей мечте. После релиза ролика светские сплетники заговорили о романе Воробьева и Никитчук. Пока парочка не комментирует свои отношения, но друзья Софи заметили, что она в последнее время чаще стала бывает в Лос-Анджелесе, где из-за концертов и съемок постоянно пропадает Воробьев.

Alex Sparrow - Never Be Friends (OFFICIAL VIDEO).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу фигуру, как у Лободы»: Воробьев заставил Калашникову похудеть

По сюжету музыкального мини-фильма Анны Калашниковой «По любви», режиссёром которого выступил Алексей Воробьев, звезде ток-шоу приходится выполнять множество трюков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алексей Воробьев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Москвич "похоронил" семью ради денег, отгулов и погашения кредитов
В США скончался миллиардер Росс Перо
Ученые обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Кудрин: пузыря потребительского кредита еще нет
Зеленский отменил парад из-за его стоимости в 300 млн гривен
Госдума рассмотрела законопроект о работе фитнес-центров
Путин: сближение России с Украиной неизбежно
Госдеп: США и Россия запустят стратегический политический диалог
Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за 467,2 тысячи фунтов стерлингов
Против украинского телеканала NewsOne заведено дело по статье «финансирование терроризма»
После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба
Володин: Путин дает властям Грузии шанс образумиться
Трамп назвал «глупым парнем» посла Британии в США
В Эмираты планируют доставить огромный айсберг
Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии
Даже после слов Путина Госдума РФ не намерена отзывать заявление по Грузии
Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала