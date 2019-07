Воробьев увел невесту у Баскова

В последнее время Алексей Воробьев успешно проявляет себя не только, как певец и актер, но и режиссер. Ролики актера набирают рекордные просмотры в соцсетях. На сей раз музыкант снял видео на свою новую песню «Never Be Friends». Главную роль в клипе сыграла подруга Николая Баскова, «Вице-Мисс Мира» и «Мисс Россия 2015» София Никитчук.

Напомним: близкую дружбу Баскова и Никитчук начали обсуждать, когда минувшей весной певец появился с красоткой на концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце.

У Воробьева и Баскова оказался неплохой вкус. Софи сейчас успешно пробует себя на актерском поприще. Девушку даже пригласили на одну из ролей продюсеры Netflix.

А в клипе Воробьева Софи играет красотку в стиле пин-ап, которая в ответ на признания героя Алексея говорит ему: «Давай будем просто дружить!».

Героя Воробьева, как настоящего мужчину, такие слова не остановят, поэтому всеми правдами и неправдами он пытается покорить любимую. Даже готов примерить женское платье, чтобы поближе подобраться к своей мечте. После релиза ролика светские сплетники заговорили о романе Воробьева и Никитчук. Пока парочка не комментирует свои отношения, но друзья Софи заметили, что она в последнее время чаще стала бывает в Лос-Анджелесе, где из-за концертов и съемок постоянно пропадает Воробьев.

Alex Sparrow - Never Be Friends (OFFICIAL VIDEO).