«Хочу фигуру, как у Лободы»: Воробьев заставил Калашникову похудеть

По сюжету музыкального мини-фильма Анны Калашниковой «По любви», режиссёром которого выступил Алексей Воробьев, звезде ток-шоу приходится выполнять множество трюков.

— Делать сальто, драться с крепкими ребятами и с актрисой Татьяной Карматковой. Ведь мы с Лёшей (Воробьев не только снял клип, но и сыграл там одну из главных ролей) перевоплотились в клипе в спецагентов. Получилась настоящая «бондиана», — рассказывает Анна Калашникова. — Чтобы трюки давались мне легко, я обратилась к диетологу. В моем сумасшедшем графике, когда мало времени на то, чтобы найти правильное питание, очень сложно быстро и безвредно похудеть, — посетовала бывшая невеста Прохора Шаляпина.

Несмотря на трудности, Анне удалось благодаря специям и витаминам, которые подобрала для неё диетолог Надежда Шарк (она закончила Институт Питания РАМН и проводит марафоны «Дружба с телом и едой» — Ред.), снизить вес на 6 кило.

nadia_shark Надежда Шарк

— Моя задача была исключить из меню Анны продукты, которые замедляют метаболизм, — делится с «КП» Надежда. — Во-первых, мы убрали из рациона вредные для снижения веса молочные продукты.

Добавили белок, специи, аюрведические витамины и травы, которые целенаправленно действуют на проблему. Их подобрал для Анны специалист по аюрведе Денис Чех.

Какой механизм действия:

Чтобы снизить вес, нужно знать природу жировой ткани.

Основополагающий закон в аюрведе: подобное усиливает подобное, а противоположное его балансирует.

Если у человека разрастается жировая ткань, а мы знаем природу этой ткани (из каких первоэлементов она состоит), то нужно внедрять противоположные по свойствам и качествам продукты.

Это: травы, специи, напитки, который обладают двумя вкусами: острый и горький.

Хорошо ежедневно применять воду с острым вкусом. Но вода не должна быть холодная, т. к. первопричина лишних кг — нарушение обменных процессов в ЖКТ. А все, что холодное, негативно сказывается на работе ЖКТ. Поэтому я посоветовала Анне регулярно пить воду комнатной температуры и добавлять туда острый вкус: сок имбиря и травы/специи.

Биологический возраст Ани снизился на 6 лет и достиг идеальной цифры - 20 лет, что на 15 лет моложе ее возраста в паспорте. Значит, обменные процессы увеличились и организм чувствует себя энергичнее и лучше.

Но победу праздновать пока рано. Анне ещё нужно снизить % жира на 2% минимум, довести показатель висцерального жира до идеального и закрепить результат.

— Самое главное для меня не похудеть, а сбросить вес раз и навсегда правильным путём с пользой для здоровья, не вернув потом прежние кило, добавив к ним еще парочку,-объяснила «КП» Калашникова. -Главное — закрепить результат.-Я хочу дойти до 50 кг при росте в 170. Чтобы фигуры была, как у Лободы.

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