Представьте мир, в котором нет женщин

Кинообозреватель «КП» рассказывает о самых запоминающихся картинах самого важного смотра в Восточной Европе.

«Отец» (Болгария)

Режиссеры - Кристина Грозева, Петар Валчанов

Гран-при «Хрустальный глобус»

Кадр из фильма

Судя по этому и другим фильмам фестиваля, институт отцовства окончательно потерял всякий сакральный смысл. Относительная бедность стран Восточной Европы лишь подчеркивает тотальный, очевидный и повсеместный кризис «мужественности». Отцов либо нет (они вкалывают за рубежом за копейки), либо лучше бы не было. Уважать их только за возраст дураков нет. В одном из лучших фильмов фестиваля действует сладкая парочка. Старый маразматик, только что похоронивший жену и теперь желающий через экстрасенсорные практики войти с ней в контакт (она что-то недоговорила ему в телефон на мещанские темы), и почти так же убеленный сединами его сын-подкаблучник, попадающий в ситуации одна жальче и печальнее другой. Сын по библейской старинке еще прикрывает наготу отца (он в таком виде выходит в астрал), но кто прикроет его собственную беспомощность? В финале сообщается, что он наконец тоже станет отцом. Какое счастье для этого мира!

«Ода ничему» (Филиппины)

Режиссер - Двейн Балтазар

Самый экзотический и странный фильм фестиваля выполнен в традиции азиатского магического реализма. Действие происходит в бюро ритуальных услуг, имеющем огромный долг и потому влачащем жалкое существование. Но жизнь его владелицы преображается, когда ей подбрасывают труп заблудившейся старушки. Женщина не только как профессионал обмывает и одевает его, но и вступает с ним в... родственные отношения - советуется, спорит, украшает, устраивает совместные ужины и даже кладет с собой в постель (без всяких эротических коннотаций). Труп старушки, надо сказать, отвечает ей взаимностью: с ее легкой руки постепенно вокруг героини начинают вымирать люди, в том числе ей симпатичные, и финансовые дела поправляются. Впрочем, и крыша съезжает неслабо, что, конечно, тоже неудивительно: однажды героине покажется, что труп старушки сообщает ей о том, где зарыт клад...

«Лара» (Германия)

Режиссер - Ян-Оле Герштер

Специальный приз жюри, приз за лучшую женскую роль

Кадр из фильма

С материнством, в общем, все тоже непросто. Один из лучших фильмов карловарского конкурса рисует портрет женщины, которую можно поставить на одну доску с героиней Изабель Юппер в «Пианистке». В исполнении отличной Коринны Харфуш это страшная сука, которую ненавидят все, кто с нею знаком. Свой 60-й день рождения Лара хочет отметить утренним «выкидышем» из окна, но обстоятельства заставляют ее дать последний шанс этой постылой жизни. Лара решает еще немного испортить жизнь своему сыну (Том Шиллинг) - пианисту, задумавшему впервые представить публике композиции собственного сочинения. Мать навещает его перед концертом, чтобы сообщить, что композиции в целом - дерьмо. Она всегда была такой максималисткой, рубила правду-матку - в первую очередь себе самой, отчего сама и страдала. Была бы чуть добрее к себе, глядишь - и жизнь бы не прошла мимо, и из окна выбрасываться бы не пришлось.

«Yesterday» (Великобритания)

Режиссер - Дэнни Бойл

Кадр из фильма

Новый фильм режиссера «Миллионера из трущоб» тоже косвенно связан с Индией: главный герой - британский индус. Лента тоже выполнена в массовом жанре романтической комедии с добавкой ненаучной фантастики. Что, если в результате некоего замыкания, случившегося по всему миру, в том числе и в Москве, человечество напрочь забыло все песни «Битлз», а заодно и некоторые другие основополагающие поп-культурные феномены? Что, если слова и музыку Back in USSR и «Облади-облада» помнит только молодой певец-лузер, прозябающий на работе в супермаркете? Дальнейшее развитие событий напрашивается само собой. Важное дополнение: как никто чувствующий ритм вообще и рок-музыку в частности, режиссер на этом фильме впервые сошелся со сценаристом Ричардом Кертисом, написавшим, среди прочего, «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Ноттинг Хилл» и снявшим по своему сценарию «Реальную любовь». Попсовый угар хорошо придумывающего сюжеты, но обязательно впадающего в нравоучение и дидактику Кертиса дополняет режиссерская энергетика Бойла, способного придать человеческой достоверности и вымышленному сюжету, и обитающим в нем персонажам, и, конечно, заставить в очередной раз замереть при прослушивании великого, как «Мона Лиза» (как говорит главный герой), хита «Битлз».

«Свет моей жизни» (США)

Режиссер - Кейси Аффлек

Кадр из фильма

Режиссерская работа лауреата «Оскара» Аффлека под сентиментальным названием «Свет моей жизни» была ранее показана в Санденсе и Берлине. Актуальная в текущем сезоне тема апокалипсиса, инспирированная предстоящими природными катаклизмами, обернулась в мозгу сценариста и режиссера Аффлека-младшего интересной идеей о полном уничтожении женщин (действительно оригинальной в эпоху #metoo). По необъяснимым причинам от вируса, уничтожившего всю «прекрасную половину человечества», уцелела только дочь персонажа, которого играет сам Аффлек, явно ни разу не прибегнув к помощи шампуня и расчески. Девочка находится в таком возрасте, когда еще как-то может сойти за мальчика, и потому Аффлек представляет ее редким угрюмым постапокалиптическим мужчинам как своего сына. Ибо девочку в этом мире сразу зачистят. Но по преимуществу они стараются не попадаться никому на глаза, скрываясь в кемпингах и заброшенных домах, где подолгу рассказывают друг другу специально сочиненные сказки про лисиц, ковчеги и любовные приключения. Мысль Аффлека проста: предстоит ядерная зима, закончится все хуже некуда, но все равно это какое ни на есть приключение, и пережить его надо, оставаясь людьми, любя друг друга безнадежно и до самозабвения, что получится не у многих.

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