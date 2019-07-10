2019-07-10T15:54:18+03:00
Авто

Тонировку хотят реабилитировать

Депутаты Госдумы предлагают отменить штраф за чрезмерное затемнение стекол автомобиля
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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В Госдуме предлагают отменить штраф за чрезмерное затемнение стекол автомобиля.В Госдуме предлагают отменить штраф за чрезмерное затемнение стекол автомобиля.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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По мнению авторов законопроекта, водителю могут влепить штраф всего лишь из-за погрешности измерительных приборов, которыми оценивают прозрачность стекла. Потому что на показания этих приборов влияет не только освещение, но также температура воздуха на улице, влажность и даже атмосферное давление. И еще много всего. Машины у нас старые, стекла потертые, это тоже не улучшает светопропускания. В итоге оштрафовать можно практически любого. При этом дороги у нас грязные, стекла чистыми остаются недолго, а в чем смысл бороться с тонировкой, когда грязь одним махом нарушит все ГОСТы по светопропусканию?

- Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70 - 72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения выше-указанной проблемы, - решили депутаты.

А еще они говорят, что затемнение стекол позволяет сохранять прохладу в салоне автомобиля летом и тепло - зимой, а это снижает нагрузку на кондиционер и понижает расход топлива. Да и комфортнее людям в салоне, когда на них никто не пялится. Короче, одни плюсы от тонировки, а «злые» гаишники по-прежнему могут оштрафовать на 500 рублей и составить предписание устранить тонировку, иначе регистрация машины будет приостановлена.

Ясное дело, сейчас, когда нацпроектом продекларировали снижение смертности на дорогах вплоть до нуля, никто на попятную не пойдет и наказание за тонировку не отменит. Там ведь и так произошло двойное послабление: во-первых, номера перестали скручивать, во-вторых, штраф при оплате в течение первых 20 дней делится пополам и превращается в 250 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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