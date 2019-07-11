ВКонтакте запускает программу лояльности для музыкальных подписчиков

В будущем пользователи смогут посещать закрытые встречи с известными исполнителями, бесплатно получать мерч с автографами артистов, приобретать билеты со скидкой на концерты и фестивали и многое другое. Уровень привилегий будет зависеть от того, как давно пользователь оформил подписку.

Первая акция для подписчиков пройдет 20-21 июля на VK Fest. Обладатели подписки смогут бесплатно прокатиться на прогулочных катерах по акватории Финского залива. Попасть на катер можно в порядке живой очереди, показав сотруднику подписку на музыку в мобильном приложении VK или BOOM.

На музыкальных площадках ВКонтакте и ВOOM регулярно проходят премьеры синглов и альбомов российских и зарубежных исполнителей. Многие музыканты публикуют новинки ВКонтакте раньше, чем на других площадках — например, Noize MC, Монеточка, Feduk, T-Fest, Дельфин, Гречка, Элджей.

Ранее ВКонтакте объявила музыкальную программу фестиваля, которая пройдёт на 4 сценах: «Синей», «Белой», «Зелёной» и Record Stage. За два дня на них выступят Little Big, Big Baby Tape, Егор Крид, ХЛЕБ, ATL и Кислотный дом, Тима Белорусских, Obladaet, #2Маши, Feduk, Ольга Бузова, Markul, Элджей, The Hatters, Макс Барских, МОТ, Монеточка, Елена Темникова, Lizer, Диана Арбенина. Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, Эльдар Джарахов, HammAli & Navai, A'Studio, Луна, Yellow Claw, ВРАГ, Ocean Jet, ЯАVЬ, Tesla Boy, Dr. Krivorotov, СБПЧ, Ярослав Дронов, Монада, ЛАУД, Луна и Pendulum.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке: vk.cc/tickets.