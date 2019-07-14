Евгений Ловчев: Говорят, что Курбан Бердыев возглавит «Спартак» или «Сочи»

Нашего футбола на общедоступном российском телевидении стало меньше. Еще в прошлом году показывали по два матча за тур, а теперь только один. Все остальные игры теперь за плату. Безобразие, конечно, когда 2/3 наших команд находятся на госбюджете… Но это отдельная тема.

А пока — что же мы получили? Народ увидел только матч «Спартак» - «Сочи», в котором красно-белые забили единственный мяч лишь в добавленное время.

- Евгений Серафимович, ну и как вам игра? - спросили мы Ловчева.

- Я не ждал ничего особенно хорошего, потому что у «Спартака» нет никакой игры. Нету связей, нету понятия, кто индивидуально силен, кому надо помогать, а от кого надо наоборот отойти, чтобы он сам там все сделал. Пока ничего нет, откровенно говоря. А новичок премьер-лиги «Сочи» две трети матча чувствовал себя совершенно не хуже «Спартака». Но разница-то в в том, что одни уже годами тратят миллионы долларов на футболистов, а другие собрались три дня назад.

- Но «Сочи» в концовке все же пропустил и проиграл.

- Пока силенки были, они прессинговали, не давали «Спартаку» разворачиваться. «Спартак» любит в медленный футбол играть, а здесь их заставляли торопиться, и до середины второго тайма это работало. Но потом сыграла роль психолгия. Мол мы первый раз вообще в премьер-лиге играем, в гостях на огромном стадионе, счет 0:0, давайте как бы отстоим его. Кроме того сочинцы подустали в концовке, ноги сводило… Один там минуты три лежал на газоне и из-за этого семь минут добавили. Я тогда сразу сказал - это потом скажется… А не бросили бы играть, глядишь, и ничья бы была.

- А какой совет дали бы «Спартаку»?

- Я не знаю, пока не вижу работу тренерскую, если честно говорить. Посмотрим, время покажет… Кстати, в болельщицкой среде витает в воздухе, что Курбан Бердыев, который сейчас свободен, может возглавить «Спартак», или в том же «Сочи» оказаться. По тому, какой состав у «Сочи», я вижу, что это вся бердыевская команда.

- А ведь «Спартаку» скоро пробиваться в основной турнир Лиги Европы. Смогут ли красно-белые пройти два квалификационных барьера?

- Я не вижу «Спартак» - тот, который мы хотим видеть. Все игроки полузащиты очень средние, если не сказать ниже среднего уровня. Говорят, что они молодые и талантливые… Но, когда я узнаю, что одному там 23, другому 20… Да я в 20 в сборной СССР играл, а в 23 приз лучшего футболиста страны получил. Так что 23 – это не молодой уже… Поэтому в «Спартак» я не особенно верю. Он сейчас несостоятелен. И вчерашняя игра это еще раз показала.