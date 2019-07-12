Подведены итоги работы GMIS-2019

Второй Глобальный саммит по производству и индустриализации состоялся 9–11 июля в Екатеринбурге. Организаторами GMIS-2019 выступили Министерство энергетики ОАЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Правительство Свердловской области, АО «Российский экспортный центр».

Главная тема GMIS-2019 – природоподобные технологии (бионика и бионический дизайн), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы.

«Глобальный саммит по производству и индустриализации объединил ведущих мировых экспертов в области промышленного развития и технологий, возникших в ходе четвертой промышленной революции. Уверен, что высокий уровень дискуссий будет способствовать развитию науки, стимулированию технологических преобразований и налаживанию долгосрочных партнерств», – заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

В рамках деловой программы состоялось более 40 мероприятий, в том числе панельные сессии, деловые завтраки, питч-сессия BusinessPriority, диалоги с лидерами, семинары, презентации. Дискуссии GMIS-2019 были посвящены таким темам, как цифровая трансформация и «зеленые» технологии, «умные города», развитие низкоуглеродного производства, безопасность в промышленной автоматизации, робототехника и искусственный интеллект.

«Мы собрались на GMIS-2019 для того, чтобы подумать о вызовах, которые несет четвертая промышленная революция», – заявил председатель Организационного комитета GMIS-2019 Бадр аль-Олама.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак подчеркнул: «Синхронизация GMIS с главной промышленной выставкой ИННОПРОМ станет эффективной платформой для укрепления международной промышленной кооперации, уникальной дискуссионной площадкой для совместного определения актуальных проблем индустриализации».

«Стремление России развивать современный производственный сектор с использованием технологий 4IR делает ее идеальным местом проведения GMIS в 2019 году», – отметил министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

«На GMIS-2019 развернулась масштабная дискуссия о том, как сделать разработку природоподобных технологий приоритетной для всех стран», – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ключевым мероприятием Саммита стало пленарное заседание на тему «Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в Повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года». В сессии приняли участие министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухамед аль-Мазруи, главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Investment Company Хальдун Халифа аль-Мубарак, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

На пленарном заседании Саммита с приветственной речью выступил президент Российской Федерации Владимир Путин: «Приветствую вас в одном из крупнейших исторических центров науки, образования и промышленности России, в Екатеринбурге, на Глобальном саммите по производству и индустриализации.Уже во второй раз подряд он собирает представителей власти, бизнеса, науки, некоммерческих организаций практически со всей планеты. И, по сути, уже сделал серьезную заявку на то, чтобы стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой технологической эпохи».

В рамках Саммита также прошли такие мероприятия, как министерские панельные сессии, бизнес-завтрак Российского экспортного центра, а также «Питч-сессия на миллиард» проекта BusinessPriority, где были представлены 15 лучших российских и международных стартапов в области искусственного интеллекта, природоподобных технологий и социотехнического моделирования из России, ЮАР, Сингапура, ОАЭ, Индии, Бразилии.

Кроме того, на GMIS состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного этапа премии «Экспортер года» по Уральскому федеральному округу. Победители окружного этапа получили возможность выйти в финал, где поборются за звание лучших экспортеров страны с лидерами из других федеральных округов. Организатор премии – АО «Российский экспортный центр».

На Саммите также были вручены премии в рамках Инициативы всеобщего процветания Мохаммеда ибн Рашида. Их получили проекты, которые внесли наибольший вклад в решение реальных проблем человечества.

Всего в работе Саммита приняли участие более 3300 делегатов и представителей СМИ из 63 иностранных государств. Самые многочисленные делегации были из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Германия, Австрия, США.

Саммит посетили более 120 глав иностранных компаний. Среди них генеральный директор CLAAS Ральф Бендиш, президент HuaibeiMiningGroupCoLtd. Чжоу Цюанбин, главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун Халифа аль-Мубарак .

Кроме того, в мероприятии участвовали более 250 глав российских компаний.