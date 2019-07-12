В России меняется модель старости

КАК БЫ МЫ САМИ ХОТЕЛИ СТАРЕТЬ

- Вопросы старения населения актуальны во всем мире. С учетом значимости этой темы для нашей страны Президент России Владимир Путин еще в 2014 году поставил задачу перед правительством определить стратегию действий в интересах граждан пожилого возраста, - напоминает заместитель министра труда и социальной защиты РФ Светлана Петрова. Вместе с другими специалистами эксперт Минтруда приняла участие в дискуссии «Сценарий активной жизни 50+: новая государственная политика в отношении старшего поколения» в рамках III Форума социальных инноваций регионов.

- Стратегический документ с планом его реализации до 2025 года был утвержден правительством, - продолжает Петрова. - В рабочую группу по разработке основных приоритетов политики страны в отношении граждан старшего поколения входил широкий состав авторитетных экспертов различных профилей. Нам удалось выработать общие подходы исходя из того, как бы мы сами хотели стареть и как хотели бы, чтобы общество нас воспринимало. И в то же время мы постарались заложить основы государственной политики.

В дальнейшем в соответствии с майским указом Президента РФ 2018 года был принят национальный проект «Демография». Этот проект предусматривает и снижение смертности, и рост продолжительности жизни. И, что очень важно, рост продолжительности здоровой жизни. Все это является приоритетами развития государства до 2024 года включительно.

ОТ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДО ПОМОЩИ НА ДОМУ

В рамках национального проекта «Демография» существует несколько федеральных проектов, в том числе отдельный федеральный проект «Старшее поколение», который касается непосредственно пожилых людей, поясняет Светлана Петрова.

Этот проект, в свою очередь, включает четыре направления:

• активное долголетие;

• содействие оказанию медицинской помощи людям старшего возраста;

• вопросы здорового образа жизни - впервые этому уделяется большое внимание;

• формирование системы ухода за людьми, которые утрачивают самостоятельность в силу возраста или серьезного заболевания.

- Последнее направление, формирование системы ухода, состоит из нескольких частей, - уточняет эксперт. - Предусматривается привлечение различного рода негосударственных организаций, совершенствование подходов оказания услуг, включая приоритет надомного оказания услуг. Новые подходы затрагивают как сферу социально-бытового обслуживания, так и медицинской помощи.

Причем направления не просто обозначены на бумаге. Впервые в федеральном бюджете выделены значительные суммы средств на реализацию мероприятий. В том числе для того, чтобы выравнять уровень и стандарты оказания поддержки людям старшего возраста в разных регионах.

ПЕРСПЕКТИВЫ

- В целом до 2024 года нам предстоит большая работа. Мы надеемся, что поддержка дойдет до каждого представителя старшего поколения, - подчеркивает Светлана Петрова. - Сейчас в России формируется образ активных пожилых людей, и мы этому очень рады. В принципе в России меняется модель старости.

КСТАТИ

Когнитивные нарушения (отклонения в работе мозга. - Ред.) являются одним из самых частых нарушений в пожилом возрасте, отмечают специалисты. Как правило, сначала у пациента возникает так называемое субъективное когнитивное снижение. Например, он только жалуется на память. Потом появляются другие небольшие изменения, речь идет о легких нарушениях. Уже налицо симптомы, но пациент еще сам за собой ухаживает. В таких случаях речь идет об умеренных когнитивных расстройствах.

Очень важно на этапе первичного звена медицинского обслуживания выявлять именно умеренные когнитивные нарушения, чтобы правильно их вести и не дать им перейти в деменцию, подчеркивают врачи. По оценкам экспертов, примерно у половины пациентов старше 65 лет, которые обращаются в поликлиники с разными жалобами, наблюдаются умеренные когнитивные расстройства. Перед врачами-гериатрами ставится задача проявлять к таким нарушениям особое внимание. Уже разработаны и применяются различные диагностические тесты, а также методики лечения.

В то же время следует иметь в виду, что часто развитию сосудистой деменции и ряда других нарушений работы мозга способствует гипертоническая болезнь, добавляют неврологи. Поэтому очень важно убеждать людей старшего возраста строго соблюдать режим приема медикаментов, назначенных врачом, и правила образа жизни для профилактики прогрессирования гипертонии.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Сохранить ментальное здоровье

- Люди часто сталкиваются с незнанием об изменениях, которые происходят в организме, в первую очередь в когнитивной сфере. С преддементным состоянием, - отметила одна из участниц сессии «Сценарий активной жизни 50+». - Все это существенно влияет на качество жизни в дальнейшем. То есть речь еще не идет о поставленном диагнозе, болезни, но помощь уже нужна. Уделяется ли внимание именно когнитивному состоянию, вопросам ментального долголетия в рамках государственных проектов?

- Отсутствие четкого представления о том, что нас ожидает, - наше состояние в любом возрасте, - признает замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова. - И нам в любом возрасте важно понимать: если что-то происходит, то куда нужно обратиться, какая помощь может быть оказана.

В России сейчас развивается институт гериатрической оценки. Предусматривается, что помимо чисто медицинской оценки, определяется социальный статус человека. Мы начинаем воспринимать людей не только с точки зрения медицинской составляющей, как нуждающихся в каких-то манипуляциях, но и с точки зрения социальной: как человек в таком состоянии дальше будет жить, что нужно делать родственникам, как правильно помочь, как организовать его жизнедеятельность.

Уже второй год у нас реализуется в регионах пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Его составной частью является как раз отработка способов передачи человеку информации об изменениях в его организме. Мы ставим задачу, чтобы эта информация была понятна не только медицинским работникам, но и родственникам, и самому пациенту.

Также это направление включено в федеральный проект, посвященный здоровому образу жизни. Важно понимать, как уберечься от осложнений, что нужно делать, чтобы стимулировать свою память, умственную активность. Есть международные методики в этой области. Вместе с Министерством здравоохранения России мы планируем масштабировать такие методы.