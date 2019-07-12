В 60 лет мы молодые. Просто очень опытные

Непростые, но очень актуальные, как выяснилось, темы обсуждали на сессии «Оставаться нужным в 50+: Возможности самореализации и получения дохода для старшего поколения» на Форуме социальных инноваций регионов. Удивительно, но эксперты из разных сфер - от госсектора до общественных организаций и бизнеса - единодушны в одном: проблема, безусловно, есть. Но многое зависит от отношения к ней. Причем как у работодателей, так и у самих специалистов зрелого возраста.

Ирина ШВЕЦ, директор центра занятости «Моя карьера» (проект Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы):

НАУЧИТЕ НАС СНОВА ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ

- Одна из основных программ нашего центра называется «5.0». Она рассчитана на людей, которым за пятьдесят. Мы говорим 50+, потому что 50 лет - это большой плюс! У нас даже родился девиз «50 - это новые 35». Когда люди уже опытные, но еще полные сил. Мы говорим о ценности этой категории, о ее плюсах.

Молодые люди, которые приходят после окончания вуза, не будут перерабатывать. Они не настолько лояльны к компании. Если начинаешь больше требовать, они, как правило, встают и уходят. Люди 50+, имея большой опыт в профессии, очень лояльны. Да, порой не хватает цифровой грамотности. Но они очень легко овладевают навыками.

Когда мы только создавали эту программу, спрашивали у людей: как они ее видят? Все ответы были об одном: позвольте нам снова поверить в себя. Действительно, на рынке труда существуют стереотипы. Чтобы помочь людям их преодолеть, у нас есть мастерские эффективного трудоустройства, где мы обучаем взаимодействию с работодателем. Как разговаривать с HR-специалистом, которому 25 лет? Как выстроить этот диалог, как презентовать себя правильно? Ведь люди часто работали на одном месте по 20 - 30 лет, они не знают, как составить резюме, как о себе рассказать, особенно на бумажке. Нам Google подарил удивительный тренинг - «Я выдающийся». Мы начинаем с него: говорим с людьми об их достоинствах, их ценности. И это меняет в корне их ощущения, с которыми они дальше идут к работодателю.

Сейчас уже заработало сарафанное радио, и за два месяца к нам на обучение пришли 2200 человек категории 50+. У нас появился впечатляющий кейс с Третьяковской галереей. Оттуда пришел запрос: нужны люди «золотого» возраста, люди мудрые, помогите нам их выбрать и обучить. Есть примеры трудоустройства с банками, со страховым бизнесом. Мы только на старте, но уже сейчас можем говорить, что эта услуга востребована.

Анастасия ЛАЗИБНАЯ, социальный предприниматель, создательница портала для старшего поколения baba-deda.ru:

ДЕМОГРАФИЯ ШТУКА НЕИЗБЕЖНАЯ, И БИЗНЕС ЭТО ПОЙМЕТ

- В России существует возрастная дискриминация на рынке труда. Это знают все, чьи родственники и знакомые старше пятидесяти, и даже старше 40 - 45 лет, пытались устроиться на работу. Она есть во всех странах, но в России она просто процветает.

Мы недавно провели исследование совместно с Федеральной службой по труду и занятости. Так вот: каждый второй человек сталкивается с тем, что его начальник моложе. Это стало типовой ситуацией. А люди разных поколений не умеют общаться друг с другом, и это проблема и для тех и других. Нужно учить начальников младшего возраста коммуницировать со специалистами, которые старше. Пока такой культуры нет. Они их часто воспринимают как родителей и не знают, как давать указания, поручения. Но в 85 процентах компаний ничего не делают, чтобы наладить коммуникации.

При этом я верю, что рынок труда - саморегулируемый. Работодатели рано или поздно поймут, что демография штука неизбежная, молодых людей на рынке труда становится все меньше, а людей старшего возраста все больше. И начнут брать людей на работу тех, кому за пятьдесят. Но саморегуляция происходит долго. Если мы хотим ускорить процесс, надо с этим что-то делать. Что? Работать с бизнесом. Говорить с ним на языке аналитики, успешных кейсов, статистики. И включить государственную поддержку: льготы для бизнеса, социальные лифты, такие, как центр «Моя карьера».

Приведу один пример, он уже не совсем про работу. Мы организовали в Москве такое событие, как «Подиум зрелой красоты». Люди, не имеющие никакого модельного опыта, выходили на подиум всего на 5 минут.

И заряжались там такой уверенностью, что это меняло их жизнь. Кто-то замуж выходил в 63 года. Кто-то устраивался на работу, хотя до этого не брали 5 лет.

Владимир ЯКОВЛЕВ, основатель проекта «Возраст счастья», писатель, журналист:

МЫ КОЛУМБЫ ВОЗРАСТА

- Мне 60 лет. И меня начинает трясти, когда о нас говорят «они». Чтобы обеспечить занятость людей старше пятидесяти, нужно наконец перестать называть нас пожилыми. Мы не пожилые! Надо понять, что мы нормальные, обычные люди, а не 50+. Эта цифра никого не характеризует. Как и 30+. Я журналист, мой журналистский опыт 35 - 40 лет. Если взять меня и парня, которому 30 лет, - чем я от него отличаюсь? Когда создается профессиональное разделение на тех, кому 45 - 50 лет, и тех, кому тридцать, появляется тот самый эйджизм, против которого мы боремся.

В истории человечества никогда еще не было таких опытных молодых людей. Мы первое поколение, которое в этом возрасте имеет столько сил и здоровья. У наших с вами родителей ничего подобного не было. Поэтому после пятидесяти у каждого второго депрессия - люди не знают, что с собой делать, как жить, как развиваться. Один мой знакомый называет нас «Колумбы возраста».

У меня есть правило, мне его подарил ученый, занимающийся последствиями скачка продолжительности жизни. Главное не в том, что мы живем на 30 лет дольше, чем прошлые поколения. А что наш возраст реально на 30 лет меньше. Мы получили не плюс 30 лет к жизни, а минус тридцать лет, понимаете? Сейчас мне 60 лет по паспорту. Но «новыми деньгами» мне тридцать. Вот я начал бегать и активно бегаю в свои 60 лет. Достижение? Но если мне тридцать, то в этом нет ничего особенного. Относитесь к себе именно так: вы тридцатилетние!