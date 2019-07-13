Дмитрий Дибров: Личная жизнь в соцсетях? Это не про нас, а про дам с ботоксом!

Этим летом Дмитрий Дибров с тремя сыновьями и женой планирует уехать в отпуск в Испанию. Но график отдыха ведущего составлен таким образом, чтобы не пропускать съемки в программе «Кто хочет стать миллионером?».

- Дмитрий, получается, программа «Кто хочет стать миллионером?» уйдет в отпуск лишь в августе?

- Никакого отпуска! Никаких повторов! Не следует думать, что тяпка и плавки останавливают работу телевизора. Нет, это не так. Наоборот, люди как раз и смотрят телевизор на своей даче. Это непозволительное как бы утешение: «А давайте теперь весла опустим на летние месяцы, все равно никто ничего не смотрит...» Все всё смотрят!

- У программы в этом году юбилей - 20 лет в эфире. После скандала с Александром Друзем, который якобы пытался узнать до эфира ответы на вопросы, рейтинги передачи, наверное, выросли?

- Совершенно нет: какие были цифры, такие и остались. У нас все стабильно.

- Среди ваших героев разные люди. Когда формируются вопросы, учитываете уровень образованности людей?

- Упаси Господь! Нет-нет! Это бесчестно было бы. И потом, должен сказать, что это даже теоретически невозможно, потому что участники часто меняются. Накануне съемки, уже после всех договоренностей, человек вдруг может сообщить: не могу приехать. В этой игре как раз работает элемент генератора случайных чисел, такой же, как есть, например, на любом экзамене. Вроде знаешь все билеты, ну два не выучил, а вот они-то и попались. Другими словами, это момент везения, но на этом строится любая игра на свете.

- Ваша семья часто оказывается в новостях после публикаций в Инстаграме вашей супруги - Полина делится зарисовками из семейной жизни. Смирились с тем, что ваша личная жизнь транслируется через соцсети?

- На эту тему лучше поговорить с прекрасными дамами, у которых ботокс в губах и которые живут приживалками на монте-карлоских дачах, правда, при этом они почему-то не показывают, кому эти дачи принадлежат... У них и собаки-то бесполезной породы декоративной, которую так и зовут - «мандаринка» или «изюминка»... Вот, наверное, где личная жизнь. А Полина прямо так уж личную жизнь никогда не выставляла. Она чувствует, что мы выполняем некую функцию по пропаганде семейных ценностей, как бы пафосно это ни звучало. Я не смотрю ее Инстаграм, но, клянусь, дальше, например, фитнеса или занятий детишек, или наших совместных праздников дело не идет.

- Там есть какие-то бытовые зарисовки...

- Ну, скажем так, детали быта. Я пытаюсь Полине внушить, что любое публичное выступление должно быть звеном последовательной цепи отстаивания или пропаганды каких-нибудь убеждений.

«Кто хочет стать миллионером?».

По субботам, 17.20, Первый.