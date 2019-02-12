«Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции.

Магистров клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и Виктора Сиднева в ноябре прошлого года пригласили «тряхнуть эрудицией» в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Программа вышла в эфир 22 декабря 2018 года. Знатоки дошли до финального 15-го вопроса, не смогли на него ответить и ушли, забрав «несгораемые» 200 тысяч рублей (если бы Друзь и Сиднев победили, им бы досталось 3 млн рублей).

Кто хочет стать миллионером? - Выпуск от 22.12.2018.

А через полтора месяца, 12 февраля, главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Александр Друзь пытался его подкупить. «Он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы», - написал Бер в обращении в Комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», которое опубликовал в ЖЖ-сообществе ЧГК.

Главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер. Фото: кадр из передачи "Своя игра" телеканала НТВ

За три дня до съемок Друзь якобы прозрачно намекнул, что «пора бы ему выиграть три миллиона, и их часть мне можно как-то и поиметь». По словам Бера, он растерялся, сделал вид, что ничего не понял, но спустя время решил вывести Друзя на чистую воду: «я понял, что не хочу оставлять это просто так. В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать».

Илья Бер созвонился с Александром Друзем и договорился, что заранее сообщит ему правильные ответы. Позже, по словам Бера, он еще раз созвонился с Друзем и действительно назвал ему ответы. Переговоры Бер фиксировал на диктофон, эти записи он также выложил в публичный доступ: «В ходе разговора он предложил мне треть от суммы максимального выигрыша, сказав, что с Сидневым сам обо всем договорится».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691425" frameborder="0"></iframe> «Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции.

На игре, как пишет Бер, он заменил вопросы с 10-го по 15-й, в результате чего Друзь не смог воспользоваться своей шпаргалкой.

В игре, вышедшей в эфир 22 декабря 2018 года, Друзь и Сиднев дошли до последнего вопроса за 3 миллиона рублей.Фото: Первый канал

«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное «Что? Где? Когда?», а также организатора турниров и функционера МАК», - заявляет Бер, полагающий, что напарник Друзя по игре Виктор Сиднев «с вероятностью 99,99% ничего не знал».

Получить комментарии Александра Друзя, руководителя компании «Красный квадрат» (она снимает «Кто хочет стать миллионером?») Ильи Кривицкого, ведущего и генпродюсера ЧГК Бориса Крюка, а также Виктора Сиднева «КП» не удалось: никто из фигурантов скандала не берет трубку.

Александр Друзь обвиняется в "аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении".Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Дмитрий Дибров - "КП": "По-моему, Друзю это не нужно"

Зато удалось дозвониться до ведущего «Кто хочет стать миллионером?».

- Я об этом ничего не знаю, - заверил «КП» Дмитрий Дибров. - Я только знаю, что при мне господин Друзь с господином Розенбаумом дошли до полутора миллионов (игра 20015 года. - Авт.), и правда, срезались - там был вопрос каверзный. Как вы догадываетесь, господин Друзь один из моих самых любимых игроков. Он не раз участвовал в игре [«Кто хочет стать миллионером?»] и то, о чем вы говорите, для меня новость. Помню остальные игры Друзя — мне прикажете считать, что и там Александр Абрамович старался какие-то договоры вести. По-моему, ему это не нужно. Он гораздо эрудированнее кого-либо вокруг него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691437" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Дибров усомнился в том, что Друзь предлагал взятку редактору "Кто хочет стать миллионером".

Илья Бер - "КП": Когда мы снимали игру, «Красный квадрат» знал, что происходит

Илья Бер сообщил «КП», что после его скандального заявления с ним пока никто не связывался:

- Я после публикации ни с кем пока про это не говорил.

- В своем обращении вы написали, что заранее поставили в курс дела руководство компании «Игра-ТВ». Речь идет о Борисе Крюке?

- Нет, о Наталье Стеценко (гендиректор «Игра-ТВ», президент МАК «Что? Где? Когда?», вдова создателя игры Владимира Ворошилова, мать ведущего и генпродюсера игры Бориса Крюка. - Авт.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691485" frameborder="0"></iframe> Александра Друзя обвиняют в подкупе игры «Кто хочет стать миллионером».Редактор «Кто хочет стать миллионером» утверждает, что легендарный знаток пытался за деньги узнать вопросы на шоу

- Уведомляли ли вы о ситуации руководителя компании «Красный квадрат» Илью Кривицкого?

- О том, что будет такой пост, я его предупредил. Когда мы снимали игру, он знал, что происходит.

- «Красный квадрат» уведомлял Первый канал, что Друзь, как вы заявляете, пытался вас подкупить?

- Мне это неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691446" frameborder="0"></iframe> Редактор "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер прокомментировал "КП" обвинения в адрес Друзя.

ЗВОНОК НА КАНАЛ

«У нас масса вопросов к этой истории»

«У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы, - сообщили КП» в пресс-службе Первого канала. - Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера был Александр Друзь, так и задать ряд вопросов самому Илье Беру, главный из которых: почему, если такая ситуация действительно произошла, он обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре прошлого года? Получив ответы на все эти вопросы, мы вместе с производителями программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где Когда?» примем решения и сообщим о них».

Друзь ответил на обвинения в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?» 00:00 00:00

КСТАТИ

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину "Кто хочет стать миллионером"

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Редактор «Кто хочет стать миллионером», обвинивший Друзя в подкупе: «Я до последнего не хотел публичного скандала»

Инициатор скандала Илья Бер пока не готов рассказать, почему считает Друзя «гнилым человеком» (подробности)

РЕАКЦИЯ

Президент «Что? Где? Когда?» о скандале с Друзем: «Грустно! Все не правы. Хотелось бы всем раздать пощечины!»

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко впервые прокомментировала скандал, в котором оказались замешаны магистры ЧГК Александр Друзь и Виктор Сиднев.

Напомним, 22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А 12 февраля главный редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. (подробности)