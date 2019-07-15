2019-07-15T13:18:09+03:00
Происшествия

Новая победа Алжира в Кубке Африки спровоцировала беспорядки в Париже, Марселе и Лионе

Успехи сборной Алжира негативно сказываются на спокойной жизни французов
Георгий ШАКОВ
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Беспорядки в центре Парижа.Беспорядки в центре Парижа.Фото: REUTERS
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В Египте близится к завершению главный футбольный африканский турнир. Кубок Африки - международное континентальное соревнование, на котором в 2019-м году за почётный трофей сражаются 24 сильнейшие сборные. В финал вышли Сенегал и Алжир. Именно успех команды с севера Африки спровоцировал беспорядки в столице Парижа и не только.

В Париже, Марселе и Лионе заснуть сегодня было тяжело. Алжирцы вышли на улицы и в радостной эйфории в очередной раз перешли грань дозволенного. Буйные эмигранты запускали петарды и вешали флаги на фонари и достопримечательности. Конечно же, не обошлось без традиционной забавы алжирских фанатов - поджигания урн и автомобилей.

Разогнать импульсивных граждан удалось только с помощью отрядов полиции и слезоточивого газа. Служителям правопорядка также досталось по полной. В них летели бутылки, камни и всё, что попадалось под руку.

В сухом остатке 282 задержанных фаната. 249 до сих пор остаются в заключении.

Болельщики сборной Алжира. Фото: REUTERS

Болельщики сборной Алжира.Фото: REUTERS

В минувший четверг беспорядки уже были, но не такие масштабные. Фанаты праздновали выход в полуфинал.

Главный герой сборной Алжира, нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с улыбкой относится к критике фанатов своей национальной команды. В твиттере французский политик Жюльен Одул в преддверии полуфинала выразил надежду, что Алжир проиграет, но Марез уже после победного гола ответил публично, что посвящает забитый мяч в том числе и ему.

Финал Кубка Африки 19 июля. Во Франции всё больше призывов болеть против Алжира. Местные жители опасаются, что в случае триумфа в финале беспорядки затянутся на несколько дней. Впрочем, не стоит забывать, что в составе футбольной сборной Франции всегда было много выходцев из Алжира. Самый яркий пример - ныне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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