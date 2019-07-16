Встречался с хакерами в женском туалете: во вмешательстве в американские выборы теперь обвинили Ассанжа

Обеливший Дональда Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер президентских недругов разочаровал, и теперь вмешательство в выборы-2016 решили повесить на Джулиана Ассанжа. Основатель WikiLeaks вредил Хиллари Клинтон, разумеется, не без помощи русских. И прямо из посольства Эквадора в Лондоне, где прятался от британского правосудия целых семь лет.

Именно это утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты следившей за Ассанжем испанской частной охранной компании Undercover Global. «Сообшения описывают, как Ассанж превратил посольство в командный центр и руководил серией разоблачений, которые потрясли президентскую кампанию в США, - говорится в сюжете. - Ассанж встречался с русскими и хакерами мирового уровня в критические моменты, зачастую часами. Он также заказывал новое мощное компьютерное оборудование для облегчения обмена данными. Он требовал высокоскоростной интернет, телефонную связь и помещение для конфиденциальных встреч с теми, кого он к себе приглашал.

Эти гости, по данным CNN, входили на территорию посольства без документов и без досмотра. А чтобы избежать камер, он даже иногда общался с ними в женском туалете. Среди посетителей упомянут приходивший с флешкой на пять минут глава Лондонского бюро RT Николай Богачихин.

Глава телеканала Маргарита Симоньян в ответ напомнила американцам, что у Ассанжа была своя программа на RT.

- Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в Твиттере фоточки выкладывала. Кинуть ссыль? И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки, - написала она в соцсетях. - И выносили мы от Ассанжа тоже много чего. Вот, например (книга с автографом. - Ред.). На прикроватном столике у меня лежит. Отпечатки пальцев надо? Их есть у меня. А за что он меня там благодарит, это уж вы как-нибудь сами. Зря вам, что ли, американские налогоплательщики зарплату платят. Наши сотрудники в том числе, между прочим.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Короля компромата обещают не высылать в страны со смертной казнью

Австралийский журналист, напомним, в апреле этого года был насильно выведен британскими правоохранителями из эквадорского посольства и приговорен к 11,5 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. США обвиняют его в шпионаже и обнародовании секретной информации, а Швеция - в изнасиловании и домогательствах. Рассматривать вопрос об экстрадиции англичане будут только в начале 2020 года. А пока Форин-офис пообещал не высылать его в те страны, где ему может грозить смертная казнь.

- Это основополагающее условие достигнутого нами (с Эквадором. - Ред.) соглашения, - объявил во вторник замминистра иностранных дел Британии Алан Данкан.