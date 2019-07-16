Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-16T13:07:35+03:00

Ранее появилась публикация о том, что основатель WikiLeaks якобы превратил посольство Эквадора в штаб для вмешательства в американские выборы [видео]

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян шуточно прокомментировала статью американского телеканала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал из посольства Эквадора в Лондоне штаб для вмешательства в американские выборы.

«Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках в поисках русского следа» CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил», — пошутила журналист, отметив, что в посольство к Ассанжу ходил не только ее зам, но и она сама и «чего ему туда только не носили».

Продолжая иронизировать над статьей CNN, Симоньян заявила, что журналист даже вел программу на RT. «Чумовая была программа. Сами нагуглите?» - цитирует RT слова редактора.

Напомним, подозреваемый в Швеции в сексуальных домогательствах Ассанж много лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, но весной этого года он был заключен под стражу. Дело по публикации секретных материалов на журналиста завели и Соединённые Штаты. Слушания по вопросу об экстрадиции в США начнутся после 24 февраля 2020 года. Ранее МИД Великобритании обещал Эквадору, отказавшему журналисту в убежище, не выдавать Ассанжа

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713623" frameborder="0"></iframe> Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU