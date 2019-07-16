2019-07-16T13:07:35+03:00
Политика

Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT

Ранее появилась публикация о том, что основатель WikiLeaks якобы превратил посольство Эквадора в штаб для вмешательства в американские выборы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Фото: RTГлавный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Фото: RT
Изменить размер текста:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян шуточно прокомментировала статью американского телеканала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал из посольства Эквадора в Лондоне штаб для вмешательства в американские выборы.

«Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках в поисках русского следа» CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил», — пошутила журналист, отметив, что в посольство к Ассанжу ходил не только ее зам, но и она сама и «чего ему туда только не носили».

Продолжая иронизировать над статьей CNN, Симоньян заявила, что журналист даже вел программу на RT. «Чумовая была программа. Сами нагуглите?» - цитирует RT слова редактора.

Напомним, подозреваемый в Швеции в сексуальных домогательствах Ассанж много лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, но весной этого года он был заключен под стражу. Дело по публикации секретных материалов на журналиста завели и Соединённые Штаты. Слушания по вопросу об экстрадиции в США начнутся после 24 февраля 2020 года. Ранее МИД Великобритании обещал Эквадору, отказавшему журналисту в убежище, не выдавать Ассанжа

Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров
Мосгоризбирком: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы
Две трети жилого фонда Москвы подготовили к отопительному сезону
В Госдуме предложили ограничить число приемных детей на одну семью
МИД Турции: С-400 не представляют угрозы для НАТО
Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей
Посол США в Японии покинет свой пост
В Кремле подтвердили данные о подготовке визита Путина в Венгрию
Симоньян пошутила о статье CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
Шойгу: число уклонистов за последние пять лет сократилось в четыре раза
В Госдуме прокомментировали публикацию об угрозе удара России по Европе
Закон об исключительности украинского языка вступил в силу
В России может появиться новая схема расчета платы за мусор
В России рекордно низко упали цены на сахар
Япония отказалась направлять свои войска к берегам Ирана
Осужденную в США россиянку содержат в бесчеловечных условиях