Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
Главный редактор RT Маргарита Симоньян шуточно прокомментировала статью американского телеканала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал из посольства Эквадора в Лондоне штаб для вмешательства в американские выборы.
«Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках в поисках русского следа» CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил», — пошутила журналист, отметив, что в посольство к Ассанжу ходил не только ее зам, но и она сама и «чего ему туда только не носили».
Продолжая иронизировать над статьей CNN, Симоньян заявила, что журналист даже вел программу на RT. «Чумовая была программа. Сами нагуглите?» - цитирует RT слова редактора.
Напомним, подозреваемый в Швеции в сексуальных домогательствах Ассанж много лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, но весной этого года он был заключен под стражу. Дело по публикации секретных материалов на журналиста завели и Соединённые Штаты. Слушания по вопросу об экстрадиции в США начнутся после 24 февраля 2020 года. Ранее МИД Великобритании обещал Эквадору, отказавшему журналисту в убежище, не выдавать Ассанжа
Джулиан Ассанж в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU