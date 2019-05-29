Спецпрокурор Мюллер ушёл в отставку и закрыл «русское дело Трампа»

В среду, 29 мая, спецпрокурор Роберт Мюллер сделал финальное заявление по «русскому делу Трампа», которое десятки следователей изучали почти два года, взяв показания у полутысячи свидетелей. Напомним, 45-го президента США почти сразу после победы на выборах-2016 обвинили в «сговоре с Кремлём». Но, как теперь оказалось — напрасно:

— Если президент не совершал преступлений, то мы так бы и сказали, — подошёл прокурор к главному выводу следствия. А когда все уже замерли в ожидании, продолжил: — Но, как бы то ни было, мы не вынесли заключения, совершал ли он какое-либо преступление.

После такого шедевра казуистики все прочие заявления 74-летнего юриста звучали буднично:

— Дело закрыто, я увольняюсь из генпрокуратуры и буду вести частную жизнь, — сообщил Мюллер. — Спасибо всем агентам ФБР, аналитикам, квалифицированным сотрудникам, которые помогали нам вести расследование честно и независимо.

При этом он почти дословно повторил и прочие тезисы ранее представленного полного отчёта по делу: мол, некие «российские спецслужбы и частные лица» действительно пытались вмешиваться в американские выборы. Но внятных доказательств этому, за исключением некоторого количества подозрительных объявлений с политической рекламой в соцсетях, нет. (Как вообще таким образом можно «повлиять не выборы» в одной из старейших демократических стран на земле — вопрос тоже открытый).

— Это вполне логичное завершение дела. С закрытием расследования должность спецпрокурора теряет актуальность, поэтому он уходит. Сам Мюллер — республиканец, и топить собственную партию (к которой принадлежит и президент) не намерен. Он посылает однозначный сигнал: всё, никакого «сговора Трампа с Кремлём» не было. Но, думаю, учитывая неугомонность оппозиционеров-демократов, которые и раздували это дело, те же самые нападки на хозяина Белого дома будут продолжаться ещё полгода-год. Пока они не придумают какой-нибудь не столь заезженный повод для критики, — полагает кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин.

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Самому скандальному политическому делу Америки никак не дают завершиться. Два года десятки следователей во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером искали следы «сговора Дональда Трампа с Кремлем» (благодаря чему тот якобы и выиграл президентские выборы-2016). Потратили 35 миллионов бюджетных долларов, допросили свыше пятисот человек. И 18 апреля опубликовали итоговый доклад: никаких доказательств госизмены Трампа или его сподвижников нет (подробности).