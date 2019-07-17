Изменение цен на вино: Мерло и совиньон может заметно подорожать

Если депутаты проголосуют за, а потом документ подпишет глава государства, со следующего года ставки вырастут существенно: с 36 до 40 рублей за литр игристого и с 18 до 31 на тихие вина - то есть те, которые без газа. Цена вопроса - 22 млрд рублей в год. Такую прибыль получит от нововведений бюджет. Хотя в пояснительной записке к законопроекту говорится, что принимают его, чтобы вписаться в правила Всемирной торговой организации.

Вырастет цена на самое дешевое

Эксперты единодушны: повышение акцизов неизбежно приведет к тому, что за вино россияне будут платить больше.

- В первую очередь это скажется на дешевых импортных винах, - объясняет президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. - В стоимости более дорогих, а тем более элитных напитков акциз не так заметен.

Экономсегмент - это примерно 80 - 85% рынка алкоголя в стране, если считать в литрах. Половина всего продаваемого в России вина стоит меньше 200 рублей за литр. Сюда входят и вина из коробок, которые, кстати, вовсе не так плохи, как многие думают. И вот именно самые массовые продукты подорожают минимум на 15%.

- Рентабельность у производства дешевого алкоголя крайне низкая, а снижать затраты дальше там подчас просто некуда, - рассуждает гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. - Все перейдет в стоимость готовой продукции. Эта надбавка как снежный ком потащит за собой все другие налоги. Потом, когда подорожавшая продукция попадет в магазины, там сделают свою торговую наценку, и бутылка подорожает еще больше.

Правда, не нужно забывать, что и без всяких акцизов вино - как и любые другие напитки и продукты - прибавляют в цене 5 - 6 процентов в год. Просто за счет инфляции.

Не хватает своего сырья

Отечественных вин повышение акцизов тоже касается, но тут есть детали.

- Наши производители, которые делают вино из выращенного в России винограда, смогут получать налоговый вычет, - говорит Леонид Попович. - В итоге напиткам из российского винограда будет проще конкурировать на полках с дешевым испанским или чилийским вином, уже не будет таким дешевым.

Но и у отечественных производителей мнение о новшествах неоднозначное.

- Из российского винограда делают примерно 40 процентов продукции. Больше сырья просто нет. Мы до сих пор пожинаем плоды варварской горбачевской реформы, когда вырубались виноградники. Вот и приходится закупать сырье за границей, - сетует Максим Черниговский.

Некоторые эксперты уверены, что повышение акцизов, даже с учетом возможного налогового вычета для производителей, больно ударит по отечественному виноделию.

- Если уж повышать акцизы, то нужно это делать плавно, в течение длительного периода, - считает президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин.

СПРАВКА «КП»

Акциз - это косвенный налог на товары массового потребления. Отчисления в бюджет делают производители, но акциз включается в цену товаров, так что фактически уплачивается потребителем. В России подакцизными товарами являются спирт и алкогольная продукция, сигареты и другая табачная продукция, автомобили и мотоциклы, бензин и несколько других товаров.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Перейдем на что покрепче?

- Предлагаемые правительством меры приведут к тому, что объемы потребления вина в стране снизятся. Но это не значит, что люди перестанут пить вообще. Они просто перейдут на более крепкий алкоголь, - считает Максим Черниговский. - Россияне в массе своей и так предпочитают водку или пиво. Крепкого алкоголя один человек выпивает в среднем 15 литров, а пива - все 50. Три с половиной литра вина в год на человека на этом фоне кажутся чем-то незначительным. Хотя вино - очень важный продукт с точки зрения культуры употребления и противодействия алкоголизации населения. Думаю, если человек отказывается от вина из соображений экономии, он, скорее всего, перейдет на контрафактный крепкий алкоголь.

По разным оценкам, доля фальшивок на рынке крепкого алкоголя - 30 - 40%.