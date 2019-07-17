2019-07-17T01:12:42+03:00
Экономика

Изменение цен на вино: Мерло и совиньон может заметно подорожать

Правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые повышают акцизы на вино
Елена АРАКЕЛЯНДмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
- Чувствую послевкусие пустеющего кошелька...- Чувствую послевкусие пустеющего кошелька...Фото: PHOTOXPRESS
Изменить размер текста:

Если депутаты проголосуют за, а потом документ подпишет глава государства, со следующего года ставки вырастут существенно: с 36 до 40 рублей за литр игристого и с 18 до 31 на тихие вина - то есть те, которые без газа. Цена вопроса - 22 млрд рублей в год. Такую прибыль получит от нововведений бюджет. Хотя в пояснительной записке к законопроекту говорится, что принимают его, чтобы вписаться в правила Всемирной торговой организации.

Вырастет цена на самое дешевое

Эксперты единодушны: повышение акцизов неизбежно приведет к тому, что за вино россияне будут платить больше.

- В первую очередь это скажется на дешевых импортных винах, - объясняет президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. - В стоимости более дорогих, а тем более элитных напитков акциз не так заметен.

Экономсегмент - это примерно 80 - 85% рынка алкоголя в стране, если считать в литрах. Половина всего продаваемого в России вина стоит меньше 200 рублей за литр. Сюда входят и вина из коробок, которые, кстати, вовсе не так плохи, как многие думают. И вот именно самые массовые продукты подорожают минимум на 15%.

- Рентабельность у производства дешевого алкоголя крайне низкая, а снижать затраты дальше там подчас просто некуда, - рассуждает гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. - Все перейдет в стоимость готовой продукции. Эта надбавка как снежный ком потащит за собой все другие налоги. Потом, когда подорожавшая продукция попадет в магазины, там сделают свою торговую наценку, и бутылка подорожает еще больше.

Правда, не нужно забывать, что и без всяких акцизов вино - как и любые другие напитки и продукты - прибавляют в цене 5 - 6 процентов в год. Просто за счет инфляции.

Не хватает своего сырья

Отечественных вин повышение акцизов тоже касается, но тут есть детали.

- Наши производители, которые делают вино из выращенного в России винограда, смогут получать налоговый вычет, - говорит Леонид Попович. - В итоге напиткам из российского винограда будет проще конкурировать на полках с дешевым испанским или чилийским вином, уже не будет таким дешевым.

Но и у отечественных производителей мнение о новшествах неоднозначное.

- Из российского винограда делают примерно 40 процентов продукции. Больше сырья просто нет. Мы до сих пор пожинаем плоды варварской горбачевской реформы, когда вырубались виноградники. Вот и приходится закупать сырье за границей, - сетует Максим Черниговский.

Некоторые эксперты уверены, что повышение акцизов, даже с учетом возможного налогового вычета для производителей, больно ударит по отечественному виноделию.

- Если уж повышать акцизы, то нужно это делать плавно, в течение длительного периода, - считает президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин.

СПРАВКА «КП»

Акциз - это косвенный налог на товары массового потребления. Отчисления в бюджет делают производители, но акциз включается в цену товаров, так что фактически уплачивается потребителем. В России подакцизными товарами являются спирт и алкогольная продукция, сигареты и другая табачная продукция, автомобили и мотоциклы, бензин и несколько других товаров.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Перейдем на что покрепче?

- Предлагаемые правительством меры приведут к тому, что объемы потребления вина в стране снизятся. Но это не значит, что люди перестанут пить вообще. Они просто перейдут на более крепкий алкоголь, - считает Максим Черниговский. - Россияне в массе своей и так предпочитают водку или пиво. Крепкого алкоголя один человек выпивает в среднем 15 литров, а пива - все 50. Три с половиной литра вина в год на человека на этом фоне кажутся чем-то незначительным. Хотя вино - очень важный продукт с точки зрения культуры употребления и противодействия алкоголизации населения. Думаю, если человек отказывается от вина из соображений экономии, он, скорее всего, перейдет на контрафактный крепкий алкоголь.

По разным оценкам, доля фальшивок на рынке крепкого алкоголя - 30 - 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик
Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400
«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии
В США задержали бывшего президента Перу
Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи
Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35
ООН: около 1,7 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией в прошлом году
Новым министром обороны Германии может стать Йенс Шпан
Климкин хочет предложить ООН украинский язык в качестве официального
В Госдуме попросят Гепрокуратуру проверить массовую гибель пчел
Парламент Франции принял закон о реставрации собора Парижской Богоматери
Сбой произошел в работе социальной сети Instagram
Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии
Собака полтора года живет на месте гибели хозяина
В США заявили, что покупка Турцией С-400 подрывает потенциал самолета F-35
Трамп: США не добиваются смены режима в Иране
Экс-бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде
В ООН призвали Киев обеспечить языковые права национальных меньшинств страны
Туристы в Австралии чудом выжили после игры с пойманным осьминогом
Митинг в защиту оппозиционных кандидатов на Трубной площади провалился
Под Неаполем в Италии конфискован Арагонский замок
В Бразилии накрыли подпольный цех по производству Ferrari и Lamborghini
Во Франции министр экологии уволился после скандала с шикарными обедами
Все обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы проверены и отработаны Мосгоризбиркомом
Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
Заморозка накопительной части пенсии будет продлена до 2022 года