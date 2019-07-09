В России подорожает вино

СЕГОДНЯ 02:13 2019-07-09T02:16:57+03:00

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Цены на вино в России могут существенно вырасти после того, как правительство повысит акцизы. Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, кабмин подготовил соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Согласно им, с 2020 года акцизы на тихие вина повысятся на 72,2%: с 18 до 31 рубля за один литр, а на игристые - на 11,1%: с 36 до 40 рублей за литр. Проект поправок одобрен правительством и скоро будет представлен на рассмотрение в Госдуме, пишут "Ведомости".

В Минфине пояснили, что повышение сборов связано с "необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции". При этом новый законопроект предусматривает возможность для российских виноделов получать налоговый вычет с повышающим коэффициентом за использованный виноград.

Напомним, год назад Минфин РФ предложил отменить пониженный акциз на российские тихие и игристые вина с защищенным географическим наименованием. Также ведомство заявило о необходимости установить ставки акциза на винные напитки, произведенные без добавления этилового спирта, до 36 рублей за литр с последующим повышением на 1 рубль в год, что в два раза выше действующих ставок.

ИСТОЧНИК KP.RU