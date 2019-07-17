2019-07-17T18:38:24+03:00
Экономика

В Якутске состоится выездная сессия ВЭФ- 2019

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября
Поделиться:
В ходе сессии будут рассмотрены существующие возможности по использованию ресурсов международных финансовых организацийВ ходе сессии будут рассмотрены существующие возможности по использованию ресурсов международных финансовых организаций
Изменить размер текста:

В преддверии V Восточного экономического форума – 2019 Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Фонда Росконгресс 29–30 июля проведет выездную сессию на тему «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России».

В ходе сессии будут рассмотрены существующие возможности по использованию ресурсов международных финансовых организаций (МФО) в целях реализации инвестиционных проектов Дальнего Востока, участники обменяются опытом привлечения МФО и проработают создание новых механизмов и инструментов для привлечения иностранного капитала для дальневосточных проектов.

Кроме того, выездная сессия ВЭФ в Якутии станет площадкой для укрепления и развития партнерских отношений с международными финансовыми организациями и банками, а также будет способствовать продвижению инвестиционных проектов и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Для участия в мероприятии приглашены руководители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, представители международных финансовых организаций, международных банков, крупнейших компаний Японии, Китая, Кореи, консалтинговых организаций, а также руководители регионов Дальнего Востока.

На панельной дискуссии сессии участники обсудят особенности получения Россией займа международных банков развития; кредитование регионов и организаций многосторонними банками развития возможности и проблемы; опыт и перспективы реализации инвестиционных проектов регионами Дальнего Востока с участием международных финансовых организаций.

Тема «Создание новых инструментов и преференций для привлечения иностранного капитала для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке» вынесена на проработку в группах с экспертами, где участники сессии – представители регионов, МФО, бизнеса и власти смогут детально проработать этот вопрос и попробуют иначе взглянуть на систему привлечения МФО.

Республика Саха (Якутия) – регион, в котором были реализованы проекты с участием международных финансовых организаций. Например, совместно с компанией TAHAL GROUP и ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» реализован проект строительства новых водозаборных и водоочистных сооружений. Сейчас республика ведет переговоры по реализации ряда проектов в сфере транспорта, возобновляемой энергетики, коммунальной инфраструктуры с японским банком JBIC и банком развития БРИКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В МИД Грузии заверили в безопасности пребывания россиян в стране
В МИД РФ не исключают проведение встречи Лаврова и Помпео на АСЕАН
МИД РФ: Москва и Вашингтон намерены продолжать диалог по стратегической стабильности
«Откровенная ложь»: МИД РФ прокомментировал слухи о невыдаче российских виз американским учителям
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ливня
Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР
МИД: Переговоры РФ и Японии касаются исключительного мирного договора
МИД РФ: закон о языке на Украине усугубит ситуацию в Донбассе
Кинематографисты "Ленфильма" начали сотрудничать с коллегами из Белоруссии
"Платья не белые, а гости лишние": Россияне стали играть свадьбы по-новому
Зеленскому рекомендовали разобрать недостроенный крейсер "Украина"
МИД Украины выразил протест против решения о продлении ареста украинским морякам
Американский истребитель F-15 аварийно приземлился в Польше
Юкия Амано может досрочно оставить пост главы МАГАТЭ из-за болезни