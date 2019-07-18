Пальмовое масло выдавят налогами по просьбам россиян

Поставщики пальмового масла лишатся льготного НДС в 10% и будут платить обычный — 20%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такие поправки согласованы с премьером Дмитрием Медведевым и на следующей неделе будут рассмотрены Госдумой. Скорее всего, их удастся принять до конца нынешней сессии.

Как пояснил спикер нижней палаты, выступая в четверг перед журналистами, предполагаемые поправки — ответ на многочисленные обращения граждан. Люди жалуются, что пальмовое масло снижает качество продуктов, а иногда и наносит вред здоровью.

По его словам, сэкономленные средства останутся в молочной отрасли.

- Они не будут забраны, они будут направлены на поддержку отечественных производителей, которые выпускают качественную молочную продукцию, - заявил председатель Госдумы.

Иначе ведь что получается: мало того что здоровье граждан страдать может, так и выигрывают от этого зарубежные производители — пальмовое масло все привозное. Новшества должны поспособствовать тому, что разрыв в цене между качественными, натуральными молочными продуктами и теми, что с «пальмой», должен стать меньше.

Естественно, возникает вопрос: а не слишком ли подорожает в итоге самая дешевая молочная продукция, где как раз в неумеренных количествах и используется пальмовое масло? Ведь не от хорошей жизни некоторые наши граждане едят суррогаты — на лучшее просто денег нет. Эксперты успокаивают: спрос на мировом рынке на пальмовое масло падает и в последнее время оно сильно дешевеет — только за второй квартал цены упали почти на 7,5%. Так что сильного роста цен даже при новом НДС быть не должно. При этом натуральная «молочка», если все пойдет по плану, должна стать доступнее большему числу покупателей.

Будут пересмотрены налоговые льготы и для плодово-ягодной продукции (включая виноград). В Госдуме уже рассматривается законопроект, где для всей этой продукции предусмотрен льготный налог на добавленную стоимость (НДС) — 10%. Теперь льготы решено скорректировать — не давать их на плоды и ягоды, которые в России не выращиваются. Перечень наших плодов-ягод, подпадающих под льготы, будет формировать правительство.

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