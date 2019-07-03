Возвращение блудного сыра: как отличить молочный натурпродукт от пальмовой подделки

Натуральное молоко - налево, суррогатное - направо. 1 июля 2019 года вступило в силу постановление российского правительства, которое обязывает магазины «визуально отделять» молокосодержащую продукцию с жирозаменителями от произведенной по всем правилам молочки.

Корреспондент «Комсомолки» прошлась по столичным торговым сетям, чтобы проверить : стало ли легче найти на полках настоящие сметану или сыр. Выяснилось, что многие магазины прибегли к уловкам, чтобы фактически саботировать хорошую идею чиновников.

"БРЫНЗУ НЕ ПОДДЕЛАЕШЬ!"

К сожалению, в постановлении правительства четко не прописано, как именно нужно отделять на полках хорошее и плохое молоко. Есть лишь рекомендации Роспотребнадзора, которые советуют класть молокосодержащие продукты в отдельные холодильники, оформить полки разделителями и сделать ценники разного цвета. Но на то это и рекомендации, что соблюдать их не обязательно. Собственно, никто их и не соблюдает. Хотя времени на подготовку было более, чем достаточно: постановление было подписано еще в январе.

В ближайшей «Пятерочке» найти отдельный загон для спредов, псевдосыров и разной мути с пальмовым маслом не удалось. Подключаю к поискам пожилую покупательницу:

- Слышали, закон новый, теперь суррогат должен лежать отдельно? Давайте искать вместе!

- Для начала покажите мне натуральное! Толку-то разделять, если повсюду фальсификат. Теперь все безвкусное стало, даже без запаха, - ворчит бабушка. - Из сыров только брынзу беру. Знаю, что ее никак не подделаешь — без натурального молока сыр просто не свернется. И это пальмовое масло повсюду. Я уже мороженое из-за него перестала есть. Нет больше нашего советского пломбира!

Оставив раскипятившуюся бабулю, подхожу к товароведу и прошу мне показать, какая у них есть молокосодержащая продукция.

- Говорите, ненатуральная продукция должна лежать по-новому? - встревоженно переспрашивает дама в красной униформе. - Нам пока не спустили новой планограммы (план-схема выкладки товара на прилавке, - ред.), мы ничего и не меняли. А сырный продукт - вот он.

Товар с названием «По-российски классический» прячется среди нормальных сыров и внешне ничем от них не отличается. Разве что ценой: он дешевле на 100 рублей за кило, чем все остальные.

Сырный продукт на полке магазина.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Поискав по прилавкам, сотрудница «Пятерочки» нашла для меня еще одну недо-молочку: продукт сметанный (55 рублей за 500 мл). Точнее все, что от нее осталось - ценник! Дешевую смесь буквально смели покупатели. И неудивительно: настоящая-то смена стоит, минимум, вдвое дороже.

ЧЕТЫРЕ ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ

Лишь внимательно присмотревшись, я поняла, как магазины после выхода правительственного постановления выкрутились так, чтобы ничего не менять. Они стали писать на ценниках аббревиатуры БЗМЖ (без заменителей молочного жира) и СЗМЖ (с заменителями молочного жира). Вроде как «визуально отделили». Хотя, конечно, обратят на это внимание только самые дотошные клиенты.

- Они уже неделю такие ценники клеят, - говорит мне одна из таких профессиональных покупательниц, пенсионерка в платочке и очках с толстыми оправами. - Я теперь беру только «БЗМЖ».

- А «СЗМЖ» совсем не уважаете?

- Суррогаты? Даже кошка моя такое есть не станет - ее не обманешь. Я все на ней тестирую. Сметану можно в теплой воде растворить: если идет осадок или хлопья, то она ненатуральная.

Не слишком натуральную "молочку" теперь на ценниках обозначают БЗМЖ и СЗМЖ.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

БАТЬКА КАЧЕСТВО ДЕРЖИТ

Захожу в небольшую точку с белорусскими продуктами.

- Где у вас молокосодержащие продукты? Поменяли раскладку? - напускаю на себя строгий вид.

- У нас «сырных продуктов» нет. Только натуральный сыр, - обиделась продавщица. - Даже не упаковке написано - цельное молоко. Белоруссия пока качество держит. Сама питаюсь.

- Да, на белорусское не жалко потратить деньги, - подхватывает опрятные мужчина лет шестидесяти. - Батька знает, чуть что не так - запретят вообще продукты завозить в Россию.

В соседних универсаме и «Вкусвилле» тоже ничего с пальмовым маслом не нашлось, хоть и обсмотрела я все молочные прилавки чуть ли не с лупой. Та же история с небольшим магазинчиком из категории «шаговой доступности».

- У наших поставщиков пальмовой молочки нет. Да и покупатели ее не жалуют. Зачем нам заказывать? - разводит руками кассир.

А вот в «Магнолии» консультант зала сразу показала мне на единственный «Молокосодержащий сырок с ЗМЖ» за 40 рублей. Удивительно, но он даже дороже натурального. Тот продается по акции за 29 рублей, правда и срок годности у него истекает.

Экскурсия закончилась на «Магните».

- Показать вам не-молоко? - выпорхнула из-за компьютера товаровед. - Смотрите, мы к 1 июля все ценники перепечатали. Везде так и напечатано «Без заменителя». У меня нет товаров с заменителем!

Итог нашей инспекции таков: ни в одном из 7 магазинов отдельных полок для натурального молочки так и не появилось. В лучшем случае надо искать заветные буквы «БЗМЖ» на ценниках.

Но есть и хорошая новость: слухи о засилье продукции с пальмовым маслом на полках российских магазинов оказались явно преувеличенными. Такие сиротливо лежат на прилавках в одном-двух экземплярах и особой любовью покупателей не пользуются.

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