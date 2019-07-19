2019-07-19T09:02:34+03:00
Общество

В «Единой России» предлагают установить почасовой штраф за просрочку доставки авиапассажира и его багажа в размере 3% от цены авиабилета

Штраф может составлять порядка 250 рублей в час
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Исходя из средней цены авиабилетов в обоих направлениях на внутренних рейсах, штраф может составить порядка 250 рублей в час.Исходя из средней цены авиабилетов в обоих направлениях на внутренних рейсах, штраф может составить порядка 250 рублей в час.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В «Единой России» предлагают увеличить штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза и рассчитывать его в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки, об этом пишет газета «Известия».

Соответствующие поправки комитет нижней палаты парламента по транспорту и строительству планирует внести ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса РФ в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза» в осеннюю сессию. Об этом заявил член профильного комитета Государственной Думы Максим Сураев.

«Мы предлагаем внести поправки в принятый в первом чтении законопроект сенаторов от «Единой России», которым предусматривается увеличение штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Согласно документу, штраф будет рассчитываться от МРОТ и составлять 100 рублей в час. Мы считаем, что его нужно увеличить и рассчитывать в размере 3% от провозной платы (цена авиаперелета или плата за доставку груза). Это защитит интересы людей», - заявил Сураев.

Исходя из средней цены авиабилетов в обоих направлениях на внутренних рейсах, штраф может составить порядка 250 рублей в час. «Таким образом, мы в разы повысим штрафные санкции за задержку. Это особенно актуально в ситуациях, когда пассажиры сутки напролет ждут своего багажа. Такая мера будет стимулировать авиакомпании работать как можно лучше и доставлять багаж своевременно», - подчеркнул парламентарий, уточнив, что размер штрафа предложен по аналогии с уже действующим на железнодорожном транспорте и в рамках закона «О защите прав потребителя» в части неоказания или непредоставления услуги.

Помимо этого, по мнению депутата, необходимо законодательно установить, с какого момента исчисляется задержка багажа. «Если происходит задержка вылета или прилета пассажира, то в билете четко обозначено время прибытия. Но по поводу задержки багажа точное время выдачи нигде не указано. В этой ситуации мы считаем, что Минтрансу следует выпустить официальные разъяснения и определить этот промежуток времени, чтобы рассчитывать предлагаемый нами штраф», - отметил депутат, добавив, что профильный комитет Госдумы обратится в Минтранс за уточнением по данному вопросу.

В заключение парламентарий подчеркнул, если предложенных мер окажется недостаточно, то размер штрафа может быть пересмотрен. «Мы рассчитываем, что предложенная инициатива будет стимулировать авиакомпании и сотрудников аэропортов не допускать таких коллапсов, которые были недавно в аэропорту «Шереметьево», - резюмировал Сураев.

Напомним, Госдума приняла в I чтении законопроект, подготовленный членами Совета Федерации от «Единой России». Документом предлагается изменения в статью 120 Воздушного кодекса РФ в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. В частности, проектом закона увеличивается размер штрафа - с 25 до 100 рублей - за каждый час просрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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