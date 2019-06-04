Аэропорт «Шереметьево» не успевает выдавать багаж пассажирам и ищет грузчиков с зарплатой от 45 тысяч рублей

В «Шереметьево» уже пять дней фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой чемоданов трансферных пассажиров. «КП» выяснила, что стало причиной и как сейчас в аэропорте справляются со сбоем.

Пассажир прилетел, а багаж - нет

- Летели 31 мая, ждали два часа. Ни воды купить, ни покурить после перелета. Выйти из зоны получения багажа нельзя. Мужики очень злые были. У некоторых багаж приехал разбитый - трещины на чемоданах, - рассказывает москвичка Анна Никольчук.

В Тель-Авив свою дочь отправляла Наталья Лабутина, но чемодан пока не долетел.

- У меня знакомая на той неделе летела в Ташкент, багаж прилетел через двое суток, - рассказал Андрей Кулешов.

В аэропорте говорят, что проблема сезонная - все поехали на моря. Но ведь в прошлом году такой проблемы не было. Да, и курортная тема у россиян уже давно не совпадает с началом летом - Таиланд, Индия, Вьетнам, Мальдивы примут в любое время года.

- Возможно, грузчикам не платят, а они, если работают, один за пятерых, - предположила в соцсетях москвичка Марина Владимирова.

- Урезали зарплату грузчикам на 40%, и ушло почти сто-двести человек в один день, - добавила Мария Гордеева.

В интернете уже стали появляться объявления о поиске грузчиков и комплектовщиков багажа в аэропорт. Вакансии появились восемь дней назад, зарплату обещают минимум 45 тысяч рублей.

Аэропорт ищет грузчиков с зарплатой от 45 тысяч рублей

Наладить обещают до конца июня

В аэропорте пытаются помочь пассажирам, которым приходится ждать получение багажа.

- Для взаимодействия с пассажирами и их бесперебойного информирования в зонах выдачи багажа распределены дополнительные диспетчеры и супервайзеры, - рассказали в пресс-службе «Шереметьево».

Пассажирам бесплатно выдают воду и сэндвичи в зонах выдачи багажа в случае, если срок ожидания прибывшего багажа превышает 25 минут (с момента постановки самолета на стоянку). Если же приходится ждать дольше 30 минут, то пассажиры могут оформить заявление для бесплатной доставки по указанному адресу – это можно сделать на стойке в зоне выдачи багажа.

- Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца. Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства, - добавили в пресс-службе «Шереметьево».

Пассажиры, которые прилетели в «Шереметьево» 4 июня, готовились ждать чемоданы по три-четыре часа, но ситуация улучшилась.

- Только что встречали человека. Ожидание багажа заняло около 40 минут, - рассказала москвичка Елена Киреева.

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