2019-07-20T12:15:10+03:00
Звезды

Новые рекорды: как Тамара Гвердцители, Лариса Долина и Надежда Кадышева похудели на 10 кг

Певицы этим летом удивили обновленной фигурой: звезды стали на размер меньше
Ирина ВИКТОРОВА
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Тамара Гвердцители никогда не занималась фанатично споротом, зато практикует регулярные физические нагрузкиТамара Гвердцители никогда не занималась фанатично споротом, зато практикует регулярные физические нагрузкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тамара Гвердцители продемонстрировала обновленную фигуру на недавнем фестивале «Славянский базар». 57-летняя народная артистка выглядит на 15 лет моложе: подтянутая фигура, причем кожа на похудевшем лице нигде не «провисла», а это значит - артистка делает массаж или процедуры аппаратной косметологии. Гвердцители не прибегала к пластике, не делала уколов красоты: у певицы живая мимика, есть немного возрастных морщинок. Тамара Михайловна не экспериментировала с ботексом, поэтому лицо сохранило индивидуальность, красоту и живые эмоции, которые так важны для артиста. Обновленная фигура – результат правильного питания, Тамара Гвердцители не экспериментирует с жесткими диетами, чаями и таблетками для похудения. Она не ест вредные не только для фигуры, но и для здоровья в целом продукты. Певица никогда не занималась фанатично споротом, зато практикует регулярные физические нагрузки, в том числе йогу на начальном уровне.

Тамара Гвердцители продемонстрировала обновленную фигуру на недавнем фестивале «Славянский базар» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тамара Гвердцители продемонстрировала обновленную фигуру на недавнем фестивале «Славянский базар»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Надежда Кадышева размещает в социальных сетях фото, прошедшие специальную обработку, поэтому ее снимки без фотошопа есть только в инстаграма ее поклонников. Певица не отказывает сфотографироваться со своими зрителями, поэтому можно увидеть, как сейчас выглядит Надежда Никитична – она заметно похудела. Первый раз певица серьезно сбросила вес несколько лет назад, сейчас рекорд обновила. А поддерживает вес Кадышева, соблюдая строгие правила. Певица встает в пять утра, делает зарядку, если на улице хорошая погода, то занимается спортивной ходьбой. Не ест после шести вечера, готовит сама вкусные, но не вредные для фигуры и здоровья блюда. Никакой пластики и уколов красоты Надежда Кадышева не делает, и в 60 лет выглядит моложе своих лет.

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Надежда Кадышева Советская и российская певица, солистка ансамбля Золотое кольцо
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63-летняя Лариса Долина в июле пела в парке «Царицыно», мы были на этом концерте и оценили преображение артистки. Долина выступала в платье по фигуре из мягкой блестящей кожи, поэтому было заметно, что певица заметно похудела. Как известно, Лариса Александровна много лет экспериментирует с диетами. В этот раз, ее фирменные правила дали прекрасный результат: под запретом сахар, мучная, копченая и соленая пища.

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Лариса Долина с песней "Это сильнее меня" в парке Царицыно в день Семьи, любви и верности!!!
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КСТАТИ

Диеты звезд: Киркоров худеет на булочках, а Гагарина - на пломбире

«КП» выяснила, кто помогает звездам держать себя в форме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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