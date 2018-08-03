Диеты звезд: Киркоров худеет на булочках, а Гагарина - на пломбире

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-01T22:11:17+03:00

Звездам просто необходимо держать себя в форме, но все идут к этому разными путями. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Не зря Филипп Киркоров привез в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» 42 чемодана новой одежды. Старые наряды ему теперь велики. А все потому, что во время отпуска в Америке король поп-сцены сбросил почти 15 кило.

- Я не знаю, что со мной происходит. Если бы влюбился, еще понятно было бы. Но нет же! Скорее всего, дети молодят. Поэтому хочется всегда быть подтянутым и красивым, - объяснил журналистам Киркоров.

Прыгал в бассейн в одежде

Теперь артист не боится выкладывать в соцсети пляжные фото.

- А ведь в юности на вечеринках, когда кое-кто (вероятно, речь об Алле Пугачевой. - Ред.) говорил: «А теперь все дружно ныряем в бассейн», я всегда прыгал в воду не раздеваясь, в одежде. Стеснялся, - признается Филипп. - Я люблю поесть, поэтому обычно вынужденно сижу на диете. Люся (домработница Киркорова. - Ред.), когда я начинаю худеть, дает мне с собой какие-нибудь сливы, огурцы, если что-то захочется перехватить. В течение дня мне приходилось сидеть на фруктах и воде.

Раньше Филипп стеснялся раздеваться на пляже...Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сейчас же, по словам Киркорова, он придерживается иной системы питания. И худеет абсолютно бесплатно, как обычный пользователь Инстаграма, подписавшись на профайл диетолога Дениса Маркелова.

- Раз в неделю я позволяю своим клиентам так называемый день греха, когда можно есть все, даже выпечку - плюшки, булочки, - рассказал «КП» Денис Маркелов. - В моей системе можно пить спиртное. Под запретом только сладкий алкоголь и пиво.

fkirkorov ...а сейчас смело публикует снимки без одежды в своем Инстаграме.

Правда, по словам Маркелова, Киркорова алкогольная тема мало интересовала. Филипп предпочитает «зелью» другой вредный напиток - колу.

- Киркоров похудел сам, без моего участия, благодаря своей силе воли, - рассказывает диетолог. - Но, как говорит Филипп, он худел по моей системе. Он, как и другие знаменитости (к примеру, звезда КВН Ольга Картункова), подписан на мою страничку в Инстаграме. В процессе общения Филипп сказал, что искал диету, где нет строгих ограничений. Первое, что он уточнил: можно ли пить колу. Я ему объяснил, что обычную колу нельзя, потому что там много сахара. А диетическую - сколько угодно. У меня нет задачи сделать из человека зожника. Излишние ограничения приводят к срыву. Конечно, даже диетическая кола дает нагрузку на почки, все-таки это химия, но для веса этот напиток безопасен. Плюс я не запрещаю большие порции и не прошу есть по часам. И вечером не запрещаю есть, потому что это бессмысленно. Я - практик. В свое время я сам перепробовал все диеты, весил 197 кило. Сидел безвылазно дома, личной жизни не было. Сейчас у меня есть замечательная жена, семья, я вешу около 100 кг, занимаюсь спортом. Хотя считаю, что спорт и похудение - разные процессы, не связанные между собой. С помощью спорта можно похудеть в 20 лет. А после 30 происходит гормональная перестройка организма, и тут многое зависит от того, что ты ешь.

Разин подсел на диету Пугачевой

В последние годы постройнела и Алла Пугачева. Поклонники гадают, как 69-летней Примадонне удалось так серьезно похудеть. Оказалось, что у певицы есть личный диетолог. Сейчас к нему обратился и руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин.

- Этот специалист помог Алле Борисовне, когда она была очень полной, - рассказывает Андрей Разин. - Врач периодически приводил ее в форму, с ним она теряла за два месяца более 20 кило. Под присмотром этого диетолога я нахожусь около месяца и уже скинул 6 кг. И еще мой брат (он у меня фармацевт) нашел у нашей покойной бабушки (из моей приемной семьи) рецепт похудательного чая. Диетолог Пугачевой посмотрел этот рецепт и сказал: «Уникальная схема, разрешаю!» В сентябре мне исполняется 55 лет, к этому времени я надеюсь скинуть еще минимум шесть кило.

По словам Разина, диета у него и Аллы Борисовны строгая, но эффективная.

- Прием пищи по чуть-чуть и по часам. Причем продукты должны быть желательно белковыми. После шести часов вечера диетолог мне запрещает есть. Ну и в день выпиваю полтора литра воды, - рассказал «КП» Андрей Разин.

Семенович и Собчак теряют вес в клинике

Еще недавно знаменитости летали на детокс в европейские похудательные клиники. Теперь такие лечебные заведения появились и в Подмосковье. Там к услугам клиентов не только врачи, но и восстанавливающие капельницы, массажи, лечебная кухня.

Собчак худеет в криокамере. После 20 сеансов в «ледяной сауне» врачи обещают минус 7 - 10 кило.Фото: Instagram.com

- Я обязательно вернусь, спасибо всем, кто приложил ко мне руки, кормил, массировал, ставил капельницы и заворачивал в разные полезные штуки,- благодарит врачей за похудение в подмосковной клинике Анна Семенович.

Там же худели Ксения Собчак, Рената Литвинова, Земфира, Евгений Миронов, Надежда Бабкина, Федор Бондарчук, Жанна Эппле, Алика Смехова. Неделя детокса в таком медицинском центре стоит от 120 тысяч рублей.

- Там все построено на системе питания одного австрийского доктора, - рассказала «Комсомолке» актриса Ольга Кабо. - Это питание без глютена и дрожжей. Я ем очень много овощей. Правда, во второй половине дня овощи только приготовленные, не сырые. По такому же принципу ем фрукты. Я давно не употребляю в пищу ничего жареного, жирного. Дома готовлю еду либо на пару, либо запекаю, либо тушу. И стараюсь, чтобы в моем рационе были только растительные масла.

Ольга Кабо убеждена: догонялки с сыном на пляже - тоже отличная тренировка.Фото: Instagram.com

Еще один секрет - надо пить много воды. Каждое мое утро начинается со стакана воды с выжатым туда лимончиком. Это окисляет флору и хорошо действует на организм.

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Мороженое в награду

Под присмотром персонального тренера Вячеслава Дайчева участница «Евровидения» Полина Гагарина избавилась от 25 кило и вернула стройную фигуру после вторых родов.

- Главное не вес, а визуальный эффект, - считает Дайчев. - Рельеф мышц у Полины теперь потрясающе вырисовывается.

Полина Гагарина честно заработала мороженое. И теперь может съесть его, сидя на спине своего тренера Вячеслава Дайчева.Фото: Instagram.com

Тренеру Гагариной всего 23 года. Он чемпион Европы и Кубка мира (плюс еще мастер спорта) по спортивной акробатике. Хотя по образованию повар-технолог. Сейчас под руководством Дайчева тренируются Полина Гагарина и Митя Фомин.

- Еще я веду Алексея Серова из «Дискотеки Авария». С каждым артистом у меня в неделю 2 - 4 тренировки. Иногда они на гастролях, тогда у нас бывают паузы. Но по возвращении мы сразу нагоняем упущенное, - рассказывает звездный тренер. - Я специализируюсь на выездных тренировках, чаще всего приезжаю к артистам домой.

Своим подопечным Дайчев иногда разрешает мороженое.

- У каждого должна самостоятельно вырабатываться сила воли и выдержка к вредным продуктам, - уверен фитнес-гуру. - Но когда мой подопечный достигает поставленной цели, я разрешаю давать послабления раз в неделю. К примеру, как Полине Гагариной, съесть пломбир.

P.S.: Увы, не все методы звезд подходят для каждого. Материал на тему «Правда и мифы о здоровом образе жизни» читайте в ближайших номерах еженедельника «КП»

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«Она неистовая»

Филипп объяснил, за что любит Ольгу Бузову

В Юрмале журналисты интересовались у Киркорова не только его диетой. Не обошлось без вопроса про дружбу артиста с Ольгой Бузовой. Мол, вы же король поп-сцены, что у вас может быть общего с этой скандальной певичкой, выкормленной «Домом-2»!

- Я просто с большой симпатией и с уважением отношусь к людям, которые верят в то, что делают. Оля именно такой человек, - объяснил Киркоров. - Олю можно любить или же отвергать, но у нее не отнять ее любовь к сцене. Она неистовая. И поверьте, довольствоваться этим она не будет. Она полетит еще выше. Я это знаю по себе.

Когда меня не приняли в ГИТИС, я в это же время подал документы в Гнесинку. Поступали со мной на курс более талантливые артисты, чем я. Они лучше меня пели, лучше танцевали, лучше играли. Им это дано было от рождения, но они за четыре года учебы почему-то все это растеряли: кто-то спился, кто-то сгинул. А я, поступая с достаточно средними данными, так неистово хотел реализоваться, что, когда выпускался из университета, многие были в шоке: «Это та самая серая мышка, которую мы не приняли? Это он?» В 16 лет я был действительно серой мышкой. Я был толстый и до сих пор борюсь с весом.

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