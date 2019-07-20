2019-07-20T13:33:28+03:00
Политика

Саакашвили снял свое «Движение» с выборов в «пользу» партии Зеленского

Правда, выгода от этого для «Слуги народа» весьма сомнительна
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Михаил Саакашвили пошел на потрясающую политическую жертву – он снял с выборов свою партию «Движение новых сил»Михаил Саакашвили пошел на потрясающую политическую жертву – он снял с выборов свою партию «Движение новых сил»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аккурат перед выборами в Верховную раду Украины экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пошел на потрясающую политическую жертву – он снял с выборов свою партию «Движение новых сил» и призвал всех голосовать за «Слугу народа» Зеленского.

- У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен, - записал Михаил Николозович свое видеообращение по этому поводу на своей странице в соцсети Facebook и даже ни словом не намекнул на практически освободившееся место губернатора Николаевской области вследствие того, что Зеленский приказал накануне написать назначенному им же и.о. главы региона заявление об уходе.

Впрочем, говоря о каждом проценте, Саакашвили явно преувеличил потенциал своей партии. Речь может идти, скорее, даже не о каждый тысяче голосов, а о каждой сотне или о каждом десятке. По последним социологическим исследованиям, опубликованным накануне, «Движение новых сил» Саакашвили уверенно занимает второе от хвоста место, обогнав лишь абсолютно непонятную партию «Незалежность», и может набрать лишь 0,2%. При проходном барьере в парламент в 5% голосов избирателей. И статистической погрешности 3%. Шансов попасть в парламент у сторонников Саакашвили и его самого в итоге от 0% до 0 в бесконечности.

А как дышал! В смысле, боролся. Как лев или даже «витязь в тигровой шкуре». Против партии во главе с Михаилом Николозовичем выступила Генпрокуратура Украины, Центризбирком отказался регистрировать список «Движения», постановив, что и созыв, и проведение внеочередного съезда партии, и утверждение списка кандидатов прошло с нарушением требований устава партии. Конкретно аргументы против участия самого Саакашвили сводились к тому, что он не отвечает требованию постоянного проживания на Украине в последние 5 лет. Но Михаил Николозович не сдался, прошел ледоколом через все торосы и добился обжалования решения ЦИК Украины через суд. Который обязал Центризбирком повторно рассмотреть вопрос о регистрации и отклонил все жалобы на Саакашвили. В итоге Михаил Николозович победил, победно потрясая кулаками и пообещав устроить всем «новую жизнь». Однако, 0,2% - это всего лишь 0,2%, и против этого уже ничего не сделаешь. Саакашвили остается утешать себя тем, что вместе с его «Движением» в аутсайдерах остались и «Свобода» с троицей националистов Тягнибок, Билецкий, Ярош, и «радикалы» Олега Ляшко (сам-то он наверняка пройдет в депутаты по мажоритарному округу и еще поводит корову в парламент), и даже «Украинская стратегия Гройсмана» во главе с нынешним премьером, который вряд ли вернется директорствовать на рынок в Виннице. Но никто из них пока не объявил, что снимает свою партию с выборов, и не призвал своих сторонников отдать свои голоса в пользу той или иной политической силы. А ведь могли бы.

То ли у них уже есть прочные «запасные аэродромы», то ли они, в отличие от Михаила Николозовича, просто не способны на красивые эффектные жесты (пусть и с минимальной эффективностью). Даже с расчетом на будущие преференции.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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