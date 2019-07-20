Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем

«Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», - такое предложение содержится в документе Минпромторга, который приводит РБК.

В ведомстве наличие такой строчке в большой стратегии развития розничной торговли до 2025 года признали. И сказали, что проект документа почти готов и скоро отправится на согласование в профильные ведомства. Если его примут, это может означать, что пиво сможет вернуть себе было «не-алкогольный» статус, как это было до 2011 года.

В том году пиво приравняли к остальному алкоголю, поэтому на его продажу появились серьезные ограничения. Например, на рекламу с участием людей, на продажу в ночное время, на реализацию на стадионах. Если верить статистике Росстата, то за это время производство пива в России упало на 20% - до 800 млн декалитров в год.

К слову, ограничения в России довольно жесткие. К примеру, в Швеции весь алкоголь может продаваться только в специализированных государственных магазинах. Но пиво крепостью не выше 2,5% - в любых магазинах. Для сравнения, в нашей стране к алкоголю причисляются все напитки крепостью выше 0,5% за исключением кефира и кваса.

А в США болельщики во многих Штатах не представляют, что им могут запретить пить пиво и одновременно смотреть баскетбол, бейсбол или американский футбол. Одной кока-колой, как говорится, сыт не будешь.

Минздраве ответили, что тщательно рассмотрят документ Минпромторга. Но изначально против любых нововведений, которые могут потенциально увеличить потребление алкоголя в стране.

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