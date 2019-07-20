2019-07-20T15:25:42+03:00
Экономика

Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем

В ведомстве внесли свои предложения по стратегии развития ритейла
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В том году пиво приравняли к остальному алкоголю, поэтому на его продажу появились серьезные ограниченияВ том году пиво приравняли к остальному алкоголю, поэтому на его продажу появились серьезные ограниченияФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

«Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», - такое предложение содержится в документе Минпромторга, который приводит РБК.

В ведомстве наличие такой строчке в большой стратегии развития розничной торговли до 2025 года признали. И сказали, что проект документа почти готов и скоро отправится на согласование в профильные ведомства. Если его примут, это может означать, что пиво сможет вернуть себе было «не-алкогольный» статус, как это было до 2011 года.

В том году пиво приравняли к остальному алкоголю, поэтому на его продажу появились серьезные ограничения. Например, на рекламу с участием людей, на продажу в ночное время, на реализацию на стадионах. Если верить статистике Росстата, то за это время производство пива в России упало на 20% - до 800 млн декалитров в год.

К слову, ограничения в России довольно жесткие. К примеру, в Швеции весь алкоголь может продаваться только в специализированных государственных магазинах. Но пиво крепостью не выше 2,5% - в любых магазинах. Для сравнения, в нашей стране к алкоголю причисляются все напитки крепостью выше 0,5% за исключением кефира и кваса.

А в США болельщики во многих Штатах не представляют, что им могут запретить пить пиво и одновременно смотреть баскетбол, бейсбол или американский футбол. Одной кока-колой, как говорится, сыт не будешь.

Минздраве ответили, что тщательно рассмотрят документ Минпромторга. Но изначально против любых нововведений, которые могут потенциально увеличить потребление алкоголя в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко - о предложении Минпромторга не считать пиво алкоголем: Лучше бы развивали промышленность и торговлю... Ни одного градуса назад!

Об этом экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы заявил нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский поручил доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета
Кабмин одобрил создание единой базы с данными о населении России
Министр обороны Украины прокомментировал свою "стычку" с Зеленским
Британский комитет Cobra рекомендовал судам не приближать к водам Ормузского пролива
Врачи рассказали о травмах Инны Чуриковой после падения со сцены
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Ведущий «Рустави-2», оскорбивший Путина, может вернуться на работу
Умер Сезар Пелли - создатель башни Петронас
В США изменят тест на получение гражданства
США готовит операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке
В Италию вернулась картина, украденная немецким военным во время Второй мировой войны
В Японии объявили максимальный уровне угрозы из-за дождей
В Германии признали неэффективность антироссийских санкций
Иран назвал причину задержания британского судна
Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Субриэлем Матиасом
Хакеры взломали Twitter, сайт и почту Скотленд-Ярда
В России назвали самые невостребованные профессии
+46 по Цельсию: Жара во Франции побила все исторические рекорды страны
На Украине не оценили поведение Зеленского, толкнувшего министра обороны
Разведчики минобороны США считают, что Россия и Китай "представляют собой угрозу" для страны
Сильный ветер и дожди: В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные доходы
Великобритания грозит Ирану последствиями за арест танкера
Украинский министр инфраструктуры назвал указ Зеленского "цирком"
10 человек погибли при взрыве на заводе в Китае
Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду