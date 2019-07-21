Кто старое помянет - тому глаз -вон?: Как Киев выбирает парламент

Киев - место, где люди давно немного» сбрендили» на почве политики. Все здесь буквально просто гудит от разговоров о том, за кого и как проголосовать на парламентских выборах. Ручейком киевляне двигаются на избирательные участки. Особого ажиотажа на участках нет: обстановка тихая и мирная. Сегодня очень жарко и многие горожане будут до вечера на дачах или на природе. Сотрудники избирательных комиссий говорят как на русском, так и на украинском, в зависимости от того, на каком языке говорит человек, пришедший отдать свой голос.

- Вам положили пригласительные на выборы? Посмотрите у себя, пожалуйста, в почтовом ящике, - обращается ко мне с утра соседка, которая живет этажом выше.

- Я голосую 20 лет за любимую Юленьку и мне от нее лично письмо в красивом конверте пришло с сердечком,- с гордостью говорит Ира, у которой болезнь Паркинсона. У Иры, похоже, еще Альцгеймера болезнь тоже, потому что за Тимошенко она голосует давно, но все про нее забыла. Забыла, как и многие здесь, про провальное премьерство, газовые схемы, на которых та стала олигархом, забыла созданном той диком хаосе в экономической и культурной политике Украины , не помнит также и открытой неприязни Тимошенко к жителям Донбасса. Хорошо, когда люди плохого не помнят. Кто старое помянет, тому глаз вон. День выборов в Украине совпал с жесткими обстрелами Донбасса, а значит, шансы на мир пока не высоки, хотя киевляне говорят о мире уже открыто, без особого страха как еще пару лет назад.

Киев выбирает парламентФото: REUTERS

На улице поспорили женщина лет 70-ти в большой, белой шляпе (жарко) и молодой человек:

- Я буду за ОПЗЖ ( Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович) голосовать,- говорит та, судя по всему обращаясь к своему знакомому. - Надо голосовать только за Бойко. Наш народ сошел с ума, но пока есть еще шанс. Мы пропадем без России.

- Уже пропадаем, - говорит горячо женщина в возрасте и продолжает: - Вот вчера на продуктовой ярмарке Вася Гарбуз (у него прозвище такое, потому что тыквы выращивает) мне продавал кабачки и сказал, что украинцы, вообще-то просто работать не хотят, поэтому политикой все и занялись от безнадеги. Работы то нет, а земле вкалывать никто не хочет. Все в Киеве хотят жить, доносит женщина слова Васи- Гарбуза до молодого мужчины.

- Россия - оккупант и пусть валит отсюда. А вы делаете большую ошибку, роковую, - отвечает жестко женщине молодой парень, и та сразу замолкает, потому что могут за ее слова и по голове дать. Взаимоотношения с Россией - тема сложная и крайне болезненная и на выборах вслух об этом здесь говорить не принято.

Женщина - смелая вообще-то. Многие тут считают, что голосовать за партию Медведчука - это голосовать за Путина.

Киев - место, где люди давно немного сбрендили на почве политикиФото: REUTERS

Юра-пенсионер, бывший научный работник, поделился со мной, что пойдет на выборы исключительно для того, чтобы вычеркнуть всех, потому как устал, а давление подскочило до 160-ти, что даже пришлось отложить рыбалку. Еще одна соседка по дому признается в раздражении, что из принципа не будет голосовать за Зеленского, потому как тот по ее словам имеет гнусавый голос, при этом ничего не понимая в политике, нагло лезет на рожон.

Я вообще бы за радикалов проголосовала, но они не пройдут,- поэтому проголосую за Тягнибока и партию «Свобода»- настоящих, крепких, национал-социалистов, - говорит дама на чисто русском языке.

Представители «Свободы» уже были в парламенте и с треском оттуда вылетели, однако надеются снова попасть в Раду, где привыкли больше бузить и драться, чем заниматься скучным законотворчеством.

Вы ничего не понимаете в политике, потому что никогда там не были. А Зеленский точно воровать не будет, по нему видно, - спорят друг с другом киевляне буквально до хрипоты.

Мы все это заслужили, заслужили, потому как Украина - не единая ни в чем, а все мы очень разношерстные и упрямые и каждый в свою сторону гнет, а еще навредить соседу хочет, потому как видит в том конкурента и врага. Вот поэтому у нас будет опять коалиция и бардак.

Накануне выборов приходила тетка-сверщица счетчиков из «Киевэнерго» С 1 июля существенно дорожает электроэнергия.

Помню ее лет двадцать уже. Она стала седой, беззубой и выглядела очень уставшей. Женщина уже на пенсии давно, однако, все еще работает. И таких украинцев, вынужденных работать на износ, очень много, поскольку пенсии, по-прежнему, здесь остаются нищенскими. При этом тарифы ЖКХ - неподъемными.

Грустные теперь какие-то украинцы стали, да и мысли у большинства схожиФото: REUTERS

За партию Зеленского проголосую. Он сам на литаке (самолете - прим авт.) леса наши облетал и смотрел, где, что и как вырубили. Верю, что с коррупцией разберется, а то мы еще и не жили как люди,потому что мы сами как лебедь, рак и щука.

Грустные теперь какие-то украинцы стали, да и мысли у большинства схожи, однако надежды, как и самоиронии украинцы все еще не теряют.

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