На Украине избирают новый парламент: почему эти выборы стали очень важными для страны и не только для нее

На Украине стартовали внеочередные парламентские выборы. В положенное время открылись избирательные участки в 199 округах, и для нескольких тысяч наступил час Ч или момент Х – кто из них станет одним 450 будущих депутатов Верховной рады Украины. Напомним, 225 депутатов пройдут на места в парламенте по партийным спискам от 58 политических партий, движений и блоков, а еще 225 – по одномандатным мажоритарным округам.

Понятное дело, без казусов не обошлось. Посольство Украины в Индии уже отчиталось, что сумело испортить все избирательные бюллетени, пропечатав их печатью, которую штамповали листы для голосования на президентских выборах. Но героическими усилиями участок в посольстве в субботу получил новый комплект бюллетеней, и теперь выборы для украинских граждан в этой страны все-таки должны состояться.

В списках избирателей Украины числится 34 миллиона человек, однако выборы, по решению Киева, не проходят на территориях ЛДНР и дипломатических учреждений Украины в Российской Федерации, что исключает из процесса волеизъявления несколько миллионов человек. Но нынешние украинские власти, как и предыдущие это ни капельки не смущает.

225 депутатов пройдут на места в парламенте по партийным спискам от 58 политических партийФото: REUTERS

Что характерно именно для этих выборов? Значение их трудно преуменьшить, хотя на постсоветском пространстве к выборам в парламент почти везде относятся несколько снисходительно. Вот избрание президента – это, дескать, да. Однако, не в этом случае. Украина – парламентско-президентская республика, и глава государства, хоть и не «декоративная» фигура с исключительно представительскими («поторговать лицом») полномочиями, как в ряде стран Европы, но все –таки вынужден согласовывать бОльшую часть своих действий с народными депутатами. Без поддержки в парламенте он бессилен сделать что-либо действительно серьезное. Он, может, например, назначить своим решением губернаторов, но вот министров в правительство страны назначает парламент.

И это, кстати, очень ярко проявилось после избрания Владимира Зеленского президентом Украины. До сих пор ему приходится ему иметь дело с наследством, оставшимся от Порошенко и в парламенте, и в Кабинете министров. Сторонники прежнего главы государства игнорируют все инициативы Зеленского и откровенно насмехаются над ним. Он как бы распускает ВРУ, но она продолжает работать, а когда он просит провести внеочередные заседания Рады, спикер ВРУ Андрей Парубий вытаскивает дулю из кармана. Зеленский неоднократно направляет представления в парламент об увольнении тех или иных министров, того же Климкина, например, но получает от парламента тот же ответ, а сами министры советуют ему идти в пешее эротическое путешествие или на три веселых буквы, а некоторые, типа того же неоднократно оскандалившегося и проявившего себя полным неадекватом министра инфраструктуры Омеляна публично рекомендует «не позориться». Министры и депутаты откровенно призывают не подчиняться приказам Зеленского, и он предпочитает в этой ситуации ничего не приказывать, а плывет по течению в том русле, который прорыт за последние 5 лет «порохоботами». Не факт, что он и сам намерен что-либо изменить, но пока у него такой возможности нет даже в чисто теоретическом плане.

На Украине избирают новый парламентФото: REUTERS

Поэтому он и возлагает такие надежды на им же назначенные досрочные выборы в Верховную раду, что надеется сформировать там свое, «прозеленское» большинство. В идеале из числа депутатов от своей виртуальной партии «Слуга народа», составленной из фанатов одноименного сериала из активных поклонников и участников «Квартала 95». Как вариант, в блоке с кем-то из другой партии.

С другой стороны, переименованная партия Петра Порошенко в «Европейскую солидарность» («ПЕС») намеревается дать бой и вытащить максимум возможного из выборов. Сокрушительное поражение их лидера на выборах президента напрямую угрожает благополучию ее членов и видных функционеров времен Порошенко. Да и ему самому лично. Выгрызть кусок электората для себя любимых – какая-никакая гарантия безопасности на следующие несколько лет. Поэтому схватка за мандаты идет ожесточенная, не до «первой крови», а до последней. Составить единый блок в парламенте эти принципиальные противники не смогут никогда. Свои избиратели не простят этого ни Зеленскому, ни Порошенко. Сторонники первого требуют крови, посадок или, на худой конец, люстрации. Сторонники второго до судороги ненавидят нынешнего президента и жаждут реванша. Тем более, что все слышнее голоса о необходимости превращения Украины из парламентско-президентской просто в парламентскую (если успеют, конечно). Если депутаты от Зеленского еще, по большей части, не известны, и можно предположить, что они готовы хоть как-то эволюционировать, принимать действительность в качестве реальности, то команда Порошенко раз и навсегда застыла в своем русофобстве и порожденных в их головах фантазиях, исповедуя принцип: «Если реальность не отвечает моим представлениям, то пусть ей же будет хуже».

Есть и третья сила – блок «Оппозиционная платформа – За жизнь» под руководством Виктора Медведчука и экс-кандидата в президенты Украины Юрия Бойко. Эта политическая сила, выступающая за нормализацию отношений с Россией и предусмотренные Минскими соглашениями переговоры с Донбассом, не станет в обозримом будущем большинством в парламенте, но может собрать в его стенах внушительную фракцию депутатов. И она является костью в горле и для «слуг народа» и для депутатов от «ПЕС». И, если это случится, то будет в состоянии хоть как-то пытаться корректировать внешнюю политику Украины в сторону логики и человеческих ценностей и прав. Остальные партии балансируют на грани прохода в парламент (5% голосов принявших участие в выборах избирателей).

Экс-кандидат в президенты Украины Юрий БойкоФото: REUTERS

Вот такой клубок противоречий и принципиальных противников сейчас сплелся на выборах в украинский парламент. Поэтому стоит ожидать на этом голосовании очень высокой (для парламентских выборов) явки избирателей. Разве немного уступающей на прошедших недавно выборах президента. Есть еще и депутаты-мажоритарщики, но там наибольшие шансы, как отмечают эксперты, имеют представители все тех же Зеленского и Порошенко.

Грубо говоря, на этих выборах решается вопрос, может ли Украина стать еще нормальной страной со вменяемым руководством (в том числе, и по отношению к своим соседям), или процесс зашел уже настолько далеко, что «болезнь украинства» перешла в неизлечимую стадию.

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