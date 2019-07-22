Миллениалам своя квартира не нужна: почему брать ипотеку стало не модно

И ЧЕГО ИМ ДОМА НЕ СИДИТСЯ?

Казалось бы, есть у тебя своя квартира - живи в ней да радуйся. Но все больше москвичей предпочитают сдавать собственное жилье и снимать другое.

- Такая тенденция характерна для массового рынка аренды жилья, особенно в экономклассе. В последнее время 20 - 25% участников рынка одновременно и наймодатели, и наниматели, - рассказала «Комсомольской правде» заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Это касается не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, и еще нескольких крупных городов страны. В городах поменьше рынок аренды не так развит.

Семья москвичей Дианы и Арсения недавно стала сдавать свою однушку в Выхине и перебралась в двухкомнатную квартиру на Соколе.

- Мы ждем ребенка, вот и затеяли переезды, - объясняет Арсений. - Пока видим одни плюсы: мне на работу пешком можно ходить, район хороший, будет где погулять с ребенком. Своя квартира у нас в ипотеке, сейчас она фактически себя окупает за счет жильцов.

Это ситуация, когда снимают квартиру получше, чем та, которой владеют. Люди переезжают в более престижные и удобные районы города, поближе к работе.

- Но они не хотят связываться с куплей-продажей, тем более если это нужно делать через ипотеку. К тому же человек знает: если у него возникнут финансовые трудности или он поменяет работу, то сможет просто вернуться в собственное жилье, - рассуждает Оксана Полякова.

Но, как говорят эксперты, чаще в результате такого размена человек уезжает в жилье похуже. Зато у него появляется дополнительный доход - получает от своих квартирантов больше, чем платит сам. Нередко снимаются с насиженных мест пенсионеры. Кто-то переезжает к детям или на дачу, а квартиру сдает.

ОБЩАГА 2.0

Виктору 36, он коренной москвич, работает в газете, живет в 20 минутах ходьбы от редакции. Только вот трешку он делит еще с двумя квартирантами.

- Я так живу с тех пор, как на третьем курсе от родителей съехал, так что привык, - улыбается Виктор. - Сейчас мог бы перебраться в отдельную квартиру или даже заморочиться с ипотекой, но не хочу. Стараюсь вместо этого деньги откладывать: будет семья, куплю свое жилье.

Риэлторы утверждают, что подобные коммуналки, когда в одной квартире живут несколько не зависящих друг от друга людей, набирают популярность.

- В составе арендного предложения в старых границах Москвы на подобные варианты приходится 23%, - рассказала «КП» Оксана Полякова. - Разумеется, в зависимости от района и состояния квартиры арендные ставки разнятся. Бюджетные варианты начинаются от десяти тысяч рублей в месяц, но можно найти комнаты и за 40 - в пределах Садового кольца.

Быт в таких квартирах - почти как в знакомой многим коммуналке. На дверях комнат замки, в холодильнике у каждого своя полка.

- Конечно, все зависит от того, с кем ты живешь. Я повидал разных соседей, но обычно люди попадаются вменяемые, - рассуждает Виктор. - Правила-то самые простые. Поел - убери за собой, слушаешь музыку - делай это в наушниках, пришел поздно домой - старайся не шуметь.

Чаще всего в «коммуналках 2.0» обитают сегодняшние или вчерашние студенты. Дарья пару лет назад окончила вуз, сейчас трудится в банке и уже третий год снимает комнату в трешке на «Рижской».

- Поначалу для меня это был вообще единственный доступный вариант. Потому что за 16 тысяч, которые я отдаю за комнату, даже самую крохотную студию могла бы себе позволить где-нибудь в Подмосковье, - вспоминает девушка. - А теперь вроде и зарабатываю побольше, а съезжать отсюда все равно не хочу. Хозяин квартиры попался отличный, живет в Германии, заглядывает хорошо если раз в год. Сейчас я сама занимаюсь подбором жильцов, он мне доверяет.

Такое мини-общежитие добавляет волнений собственнику квартиры. Найти одного аккуратного арендатора не всегда получается, а тут надо сразу три-четыре. Но другого выхода у владельцев просторных хором нет.

- 70% спроса на рынке аренды жилья сосредоточены в экономсегменте. Поэтому даже для двухкомнатной квартиры найти одного арендатора непросто, - говорит Полякова.

Поколение Y еще не остепенилось

В соцсетях 26-летней Елены то и дело мелькают новые брендовые сумки и кадры из поездок по Европе. Она четыре года назад переехала в Москву из Саратовской области, устроилась на работу в глянцевый журнал и любит светские мероприятия. При этом живет Лена в съемной однушке в 20 минутах от конечной станции метро.

- Наверное, я могла бы в чем-то себя ограничивать и копить на квартиру. Но даже если несколько лет я буду одеваться в дешевых магазинах и вместо Греции ездить в отпуск к маме на Волгу, наскребу только на минимальный первоначальный взнос для ипотеки. Потом еще лет 15 ее отдавать. А жить-то когда? - рассуждает девушка. - У меня куча знакомых, которые также не могут рассчитывать на помощь родителей или какое-то наследство. И все сходятся на том, что свое жилье не так уж и необходимо.

Кстати, тон на рынке аренды жилья задают именно представители поколения Y (или миллениалы).

- Это сейчас они молоды и мобильны. С возрастом жизненные приоритеты обычно меняются, во взглядах появляется определенная консервативность, - считает Оксана Полякова. - У нас собственная жилплощадь дает человеку определенный социальный статус, и жить в зрелом, а тем более преклонном возрасте в съемных квартирах не принято.

КОМПЕТЕНТНО

Недвижимость и имущество - это лишние обязательства

- Не владеть, но снимать - тенденция, которая наблюдается во всем мире. Это касается не только жилья, но и, например, автомобилей - посмотрите, как быстро развивается каршеринг, - приводит пример футуролог, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов. - Когда вы чем-то владеете, на вас навешиваются дополнительные обязательства. Вы тратите время и усилия на поддержание собственности: машина нуждается в техническом обслуживании, квартиру нужно время от времени ремонтировать. А ведь это энергия, которую можно было бы направить на карьеру. Жилье рядом с офисом - это не просто удобно, в мегаполисе это серьезное конкурентное преимущество: человек экономит время и силы на дороге. Если вы ко всему относитесь как к услуге, можете сконцентрироваться на карьере. И людей, для которых эффективность во главе угла, будет только больше. Для них собственность всегда будет обременительна. Тем более за нее нужно платить налоги, которые постоянно растут.

* Миллениалы - поколение, родившееся между 1981 и 2000 годами.

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