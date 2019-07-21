Александр Городницкий: Той славы, что имел Евгений Евтушенко, не знал другой поэт - нигде и никогда

Почетный знак выдающемуся ученому и одному из основоположников бардовской песни в нашей стране вручала вдова и Муза Великого Поэта - Мария Евтушенко. (Почему именно Городницкий получил эту премию - мы уже подробно рассказывали на нашем сайте)

В этот день в Музее - Галерее Евтушенко - а это прямо рядом с домом, где жил в Переделкино Евгений Александрович, собралось немало любителей поэзии. Но мне все же удалось задать лауреату несколько вопросов...

- Александр Моисеевич, а ведь и так все знают, что вы - больше, чем поэт. А почему тогда Мария Владимировна, можно сказать, по завещанию Евгения Александровича, решила вручить вам эту - более, чем поэтическую - премию?

Мария Евтушенко. Муза Великого Поэта. Переделкино, 21 июля 2019-гоФото: Александр ГАМОВ

- Я думаю, что это вопрос не ко мне, а к Марии Владимировне – это же она решила.

Но, - да, и я полагаю, что это было решение Евгения Александровича, потому что - последнее, что он успел сделать при жизни и что очень меня тронуло... Это его стихи, посвящённые мне и напечатанные в журнале «Театрал» - «Два Городницких». И ещё он написал статью обо мне, довольно такую похвальную, - она вышла в «Новой газете».

Это последнее, что он вообще написал. И, таким образом, для меня это стало как бы таким серьезным душевным мнением, которое теперь со мной должно жить уже всю оставшуюся жизнь.

Потому что в России, где много поэтов, как писал мой другой замечательный друг, ушедший из жизни в расцвете творческих возможностей, Войнович, - «Чем более дикая страна, тем больше в ней поэтов» - а у нас поэтому поэтов очень много, и много достойных. Так вот - тем более, для меня - стать не только поэтом, а человеком, о котором заявляют, что он больше, чем поэт - это большая честь.

Александр Городницкий и Александр Гамов. Мы вспоминали концерт, который знаменитый бард дал в «Комсомолке» более 20 лет назадФото: Личный архив

- Я вспоминаю ваш концерт в Голубом зале, в редакции "Комсомолки" , ещё на улице "Правды", - это было больше 20 лет назад. Тогда вы нам чуть выпуск газеты не сорвали - потому что все ринулись слушать Городницкого.

- Серьезно? Да неужели?

- А сейчас - нет-нет - да и проскользнет горькое сожаления: дескать, авторская песня уже не в той, что ли чести, как это было два десятка лет назад.

- Это достаточно сложный вопрос, на который я не могу найти исчерпывающего ответа.

- От кого это зависит? Или что - новые барды перестали рождаться, что ли?

- Вот мы сейчас вместе с замечательным тележурналистом и кинорежиссером Натальей Касперович делаем очередной документальный фильм, который будет посвящен истории авторской песни, ее судьбам в наши времена.

На самом деле, тут с двух сторон произошло изменение.

Во-первых, первая плеяда основоположников авторской песни, а их много, я имею в виду тех, кто начинал в 60-е годы, и немножко раньше. Там и Булат Окуджава, и Александр Галич, и Новелла Матвеева, и гениальный Владимир Высоцкий, и мой друг Юрий Визбор, и многие другие, - они все были талантливыми поэтами. Таким образом, это была форма звучащей поэзии.

Почетный Знак премии имени Евгения Евтушенко «Больше, чем поэт» - любовно выполнен знаменитыми мастерами - из карельской березы.Фото: Александр ГАМОВ

Сейчас на смену этой плеяде пришли современные авторы – они там хорошо играют, они хорошо поют... Но, что касается поэтической основы того, что сегодня зовется авторской песней, она, к сожалению, исчезла. Надеюсь, что не безвозвратно.

И второе. Авторская песня появилась на взлете общественного подъема нашей страны в 60-е годы, когда пассионарность, активность гражданского общества резко возросла. И песня - у нас в стране она имела сакральное значение для народа, да, именно песня, - она была очень популярна. Стадионы собирались...

Сейчас у нас с этим проблема… народ начал замолкать. К сожалению, меньше поют вообще. И это говорит о том, что в обществе произошли какие-то изменения.

Таким образом, с одной стороны, поэты как-то исчезли, с другой, - потребность в песне резко снизилась.

Но, мне кажется, что Россия – всегда говорили, что она самая читающая страна, не знаю, как по части читающей, но самая поющая – это точно, - была всегда. Именно поэтому, я думаю, что следом за спадом наверняка будет следующий взлет. Как-то - опять же связанный, может быть, с повышением какой-то гражданской активности нашего народа. А тут сейчас какие-то прогрозы строить пока трудно.

Дом, где жил и работал Евгений ЕвтушенкоФото: Александр ГАМОВ

- Но не только несколько журналистов "Комсомолки" помнят приход Александра Городницкого к нам в редакцию, и вот ещё ваш постоянный аккомпаниатор - Александр Кастромин... Но и, наверное, наши читатели, а их у нас еще много, и ваши почитатели, фанаты. Вот им бы вы что хотели бы передать?

- Все-таки сейчас - и в России, и за рубежом, но особенно у нас в стране -, организуется много фестивалей авторской песни, собираются молодые люди и поют.

Песня – это то, что объединяет людей. И в наше сложное время, когда нас пытаются растащить по отдельным конфессиям, национальностям, социальным группам и прочее, прочее, - песня играет огромную роль объединения нашего довольно сложного сегодня общества.

Сколько бы ни ругали Советский Союз, что вот раньше была общность - "советский народ", а такая общность была… Вот я - блокадник, помню очень хорошо, что нам было легче – после войны вставать на ноги с песней. Сейчас все это как-то становится более сложным, а когда люди поют вместе, они и жить будут вместе и не будут враждовать друг с другом.

Поэтому - я за то, чтобы люди вместе пели. Этого я и вам желаю.

- Спасибо огромное!

Музей - Галерея Евгения Евтушенко в Переделкино.Фото: Александр ГАМОВ

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Получив премию "Больше, чем поэт", Александр Городницкий тут же, рядом с Музеем-Галереей, под открытым небом, дал концерт, в котором прозвучали его лучшие песни.

А первой была - вот эта (слушайте видеозапись прямо здесь, на нашем сайте):

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721500" frameborder="0"></iframe> Александр Городницкий исполняет песню о Евгении Евтушенко. Переделкино, 21 июля 2019.Александр ГАМОВ

Той славы, что имел

Евгений Евтушенко,

Не знал другой поэт -

Нигде и никогда...