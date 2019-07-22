2019-07-22T12:58:35+03:00
Экономика

Административная гильотина для бизнеса

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян продолжает рассказывать о странных препонах, которые создали для предпринимателей - на примере Адлера
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
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Чтобы построить что-нибудь в Адлере, теперь нужно разрешение Росавиации. Потому что весь Адлер расположен рядом с аэропортомЧтобы построить что-нибудь в Адлере, теперь нужно разрешение Росавиации. Потому что весь Адлер расположен рядом с аэропортомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще одна история в копилку административной гильотины. Дарю.

Чтобы построить что-нибудь в Адлере, моем любимом, теперь нужно разрешение Росавиации. Потому что весь Адлер расположен рядом с аэропортом.

И речь не о многоквартирных домах, а вообще о любых. Хоть сорок квадратных метров, хоть четыреста, хоть четыре тысячи. И маленькой дачки на шести сотках тоже касается.

Собрав тонну документов, получать разрешение для адлерской стройки нужно в РОСТОВЕ. В Ростове-на-Дону, Карл!

Раньше это правило касалось только участков, расположенных прямо у аэропорта или взлетно-посадочной полосы. И согласовать можно было на месте, прямо в аэропорту. Даже в советское время было так.

Теперь - в радиусе 30 км от аэропорта. И согласование в Ростове.

Все это, разумеется, в рамках смягчения, упрощения и тому подобной гильотины.

Надо ли говорить, что уже образовалась куча конторок, которые всего-то за тысячу долларов смазывают спицы в этом неповоротливом колесе.

Что и требовалось, к сожалению, доказать.

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Можно ли наконец сделать так, чтобы указивки для предпринимателей не противоречили друг другу, размышляет главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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