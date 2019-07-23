Свадьбы знаменитостей: ЗОЖ-вечеринка без алкоголя, подарки по списку и платья за 10 миллионов

Летний брачный вихрь закрутил уже несколько звездных пар (см. рубрику Хроника свадебного бума). Что сейчас в моде у знаменитых молодоженов? Во сколько обходятся вип-церемонии? И можно ли без особых затрат устроить торжество как у звезд? Об этом «Комсомолке» рассказала директор агенства Svadberry, организатор свадеб Анна Городжая, которая делала праздник под ключ хоккеисту Александру Овечкину, звезде «Дома-2» Ксении Бородиной, телеведущей Алене Водонаевой и даже выдавала замуж за короля Малайзии «Мисс Москва-2015» Оксану Воеводину (увы, на днях пара развелась).

ДОСЬЕ НА КАЖДОГО ГОСТЯ

- Сейчас очень модно делать два дня свадьбы: первый - для родителей и близких, с росписью в ЗАГСе, второй - отрывная вечеринка для друзей, - говорит Анна. - А главная особенность звёздных праздников - креативные развлечения. Например, на днях на торжестве рэпера T-killah мы разыграли старенькую «копейку» - ее выиграла актриса Аня Хилькевич.

Сейчас все повально увлечены розыгрышами, и это процесс очень трудоёмкий. Изучаются биографии молодоженов, их гостей, пишутся шутки под каждого, составляется сценарий.

Ноу-хау этого года - бабблы. Это когда на сборе гостей записывается видео, а потом к каждому человеку в ролике подставляется облачко - о чем он якобы думает. Это все быстро монтируется и затем показывается на большом экране. Поверьте, это очень смешно и сейчас главный хит. Конечно, лучше, чтобы это все делали профессионалы, но если бюджет не позволяет, можно освоить простенький вариант самим - будет очень в тренде.

Также стало модно делать видеоприглашение на свадьбу - записывают целые фильмы с молодоженами в главных ролях. У нас это готовят профессионалы: режиссёры, сценаристы, видеографы. Кроме того, часто жених и невеста создают сайт под свою свадьбу, где они рассказывают детали торжества, требования к дресс-коду, прописывают желаемые подарки в виш-листе, а после вывешивают там фото и видео. Это очень удобно: все гости после регистрации на сайте получают код доступа и могут легко найти и скачать нужные материалы. И опять-таки, если жених и невеста ограничены в средствах, это можно сделать подручными силами.

НА СТОЛЕ - ЛИМОНАД И САЛАТИКИ

- Чаще всего гости по-прежнему дарят деньги, но суммы подарков, как и бюджеты торжества мы даже приблизительно не можем раскрывать, - продолжает Городжая (между тем, по данным экспертов, в Москве хорошая свадьба на 100 человек стартует от 3 млн рублей. - Ред.). - А вот о стоимости нарядов говорить можно. Самое дорогое платье на моих свадьбах было у телеведущей Нелли Ермолаевой. Это наряд-трансформер с восьмиметровым шлейфом, который затем превращался в элегантные брюки, стоил около 10 млн рублей.

А самая яркая свадьба на моей практике - это свадьба короля Малайзии в ноябре прошлого года. Это было роскошное торжество с хореографическими постановками, мы даже специально шили костюмы для танцоров, торт выезжал на подиуме автоматически, это было невероятное шоу. Проходило оно в самом популярном и престижном сейчас месте - Барвиха Concert Hall на Рублевке. Это торжество, кстати, прошло по малазийским традициям без алкоголя - но в целом, это тренд сезона. Очень многие пары сейчас выбирают блюда ПП (полезное питание - Ред.), низкокалорийный торты и только безалкогольные напитки - этакая ЗОЖ-вечеринка.

В ноябре 2018 года состоялась свадьба Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V.

ХРОНИКА СВАДЕБНОГО БУМА

ДУЖЕ ГАРНО ДЛЯ ПОТАПА И НАСТИ

realpotap На праздник Потапа (Алексея Потапенко) и Насти Каменских в итальянском ресторане под Киевом приехал весь цвет украинского шоу-бизнеса.

Участники дуэта открыли сезон звездных свадеб, поженившись в конце мая после долгих лет тайного романа. На праздник Потапа (Алексея Потапенко) и Насти Каменских в итальянском ресторане под Киевом приехал весь цвет украинского шоу-бизнеса, в частности, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Она, кстати, пела для молодых бесплатно, по дружбе. Тем более, расходов у звезд итак хватало.

По словам Сердючки, банкет обошелся молодым в 2,8 млн гривен (примерно 7 млн рублей), и это без учета затрат на декор и концертную программу. Кормили гостей на славу: тут тебе и салат «Капрезе», и хруcтящий осьминог, и камчатский краб, и фуа-гра... Основное действие проходило в огромной застекленной беседке, напротив которой установили сцену и большой экран.

realpotap Участники дуэта открыли сезон звездных свадеб, поженившись в конце мая после долгих лет тайного романа.

Платье для невесты шили на заказ — второго такого нет. Известно, что Каменских выбрала израильский бренд Galia Lahav, который создает наряды с ручной вышивкой и кружевом. Платья этой марки стартуют от 5000 долларов (315 тысяч рублей).

... А У ТОПАЛОВА И ТОДОРЕНКО - ДОЛЬЧЕ ВИТА

vladtopalovofficial В начале июля состоялась роскошная итальянская свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Певец и телеведущая отгуляли свадьбу с размахом - видимо, решили компенсировать долгое ожидание. Расписались-то Влад и Регина еще в октябре, но из-за интересного положения невесты церемонию отложили на несколько месяцев. И вот в начале июля состоялась их роскошная итальянская свадьба. Из дождливой Москвы «союз ТТ» (так Топалов и Тодоренко сами себя называют) сбежал в Сорренто — там пара поселилась в настоящем дворце. Вилла XIX века на скалистом берегу с видом на Неаполитанский залив, арендованная на несколько дней, стала самым дорогим пунктом свадебных расходов. 10 спален и 11 ванных комнат, открытая терраса, бассейн, собственный выход к морю… Недельная стоимость такого удовольствия — от 9,3 до 12,3 млн рублей.

Плюс стол на 50 гостей: равиоли, говяжья вырезка, морепродукты - угощения готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Отдельная статья расходов — платья невесты. За церемонию Регина сменила два наряда, которые заказала в элитном московском салоне. Стоимость — 1,2 и 3,5 млн рублей.

- Мы хотели немного пожить той жизнью, которую у итальянцев принято называть Dolce Vita, и нам это удалось, - признавался потом счастливый муж.

ПОДСТАВА ДЛЯ ТЕЗКИ

Рэпер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, на днях окольцевал ведущую канала «Россия 24» Марию Белову. Зарегистрировали молодых в элитном ЗАГСе в Барвихе, а гуляли гости два дня - в ресторанах столицы и Подмосковья. Бюджет свадьбы, по признанию молодого мужа, превысил 3 млн рублей.

t_killah Рэпер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, на днях окольцевал ведущую канала Россия 24 Марию Белову.

На празднике отметились актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич, певицы Анна Седокова и Юлианна Караулова… Но самым эффектным стало появление однофамильца жениха — футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. После недавней операции он пришел на костылях, с перебинтованной ногой — из-за чего даже пришлось отказаться от одной туфли и брюк в пользу шортов. Впрочем, это не помешало спортсмену лихо отплясывать на танцполе — видео со свадьбы тут же появилось в Инстаграме. Эти выкрутасы увидели и в суде по алиментам, куда Тарасов не явился якобы из-за плохого самочувствия. В итоге судья встал на сторону бывшей жены и выкатил плохому папе и хорошему танцору сумму на содержание дочери в пол-миллиона в месяц.