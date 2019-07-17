«Это официально»: подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

Как красиво начиналась эта сказка: он - настоящий монарх, король маленькой, но гордой Малайзии. Она – красавица из многодетной семьи из Ростова-на-Дону, королева красоты. Встретились на выставке в Европе и влюбились друг в друга с первого взгляда.

Их свадьбу, отгремевшую на Рублевке в ноябре прошлого года, не обсуждал только немой. Но с первых дней, как 49-летний король Малайзии Мухаммад V сочетался законным браком с 25-летней победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, их союз сопровождали пересуды злопыхателей. Мол, русская Золушка отхватила счастливый билет, надо скорее рожать наследника. Тем более, что для правителя-молодожена это был самый насущный вопрос. Хотя Мухаммад был женат (развелся за 10 лет до встречи с русской красавицей), детей у него до сих пор не было.

Вскоре после женитьбы монарх отрекся от престола, чтобы целиком посвятить себя семье. А 21 мая Оксана, принявшая после свадьбы ислам и сменившая имя на Рихана, родила первенца. Мальчика, появившегося на свет назвали Леон.

Оксана Воеводина завоевала титул "Мисс Москва" в 2015 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже тогда закрались первые подозрения, что у молодых супругов не все гладко – иначе с чего бы Оксане-Рихане рожать в Москве? Ведь даже после ухода с поста Мухаммад остался в Малайзии влиятельным человеком, одним из первых лиц, и его жену должны были окружить заботой самые лучшие врачи.

Свадьба Оксаны Воеводиной и монарха Малайзии Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 г.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А 26 июня Воеводина вновь появилась в Москве – приехала на финал конкурса «Краса России-2019». Интервью не давала – мол, по дворцовому этикету нельзя.

- Так ведь ваш муж уже не король, - удивились мы тогда.

- Все равно не положено, - категорично ответила девушка.

Оказывается, в тот момент мужа у Оксаны-Риханы уже не было: 22 июня пара подала на развод.

- Да, на конкурс она приехала разведенной женщиной, - кратко подтвердила kp.ru директор «Красы России» и близкая подруга Воеводиной Татьяна Андреева. – Сейчас Оксана в Москве.

Через месяц после рождения ребенка пара подала на развод.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме того, по словам друга семьи, пожелавшего сохранить анонимность, в этой истории вины русской красавицы нет.

- Оксана там не при чем, - заверил источник kp.ru. – Есть догадки, как все случилось, и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712800" frameborder="0"></iframe> Татьяна Андреева гендиректор конкурса "Краса России" о родах русской жены малазийского экс-короля.

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