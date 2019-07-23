«Воронины» - все?!

Даже бесконечные сериалы однажды все-таки кончаются. Пришла очередь «Ворониных» - проекта, который выходит на СТС с 2009 года. С нескрываемой грустью об этом сообщила актриса Екатерина Волкова - Вера в сериале.

«Сегодня последний раз мы всей семьей Ворониных в павильоне на нашей, ставшей такой родной кухне, - написала она на своей страничке в Инстаграме и опубликовала эту фотографию. - У кого-то остались еще пара смен, у кого-то сегодня была уже «крайняя». А в августе этот павильон вовсе разберут. На днях, когда мы с Егором (Дроновым, он играет Костю. - Ред.) пришли на работу, увидели нашу разобранную спальную комнату - она больше не требовалась для съемок. У меня появилось осмысление того, что это действительно конец. Нахлынула безумная грусть и растерянность...»

За десять лет вышло более 530 серий «Ворониных». Изначально это была адаптация американского проекта «Все любят Рэймонда», но с 11-го сезона проект снимают по оригинальному сценарию.

Правда, на СТС не стали подтверждать, что сериал будет закрыт. «Прямо сейчас я нахожусь на съемках этого проекта, - сообщил «КП» представитель канала. - У «Ворониных» стабильно высокие рейтинги, о завершении сериала речи пока нет».

Но ведь вряд ли актриса обманула своих подписчиков. По все видимости, сериал еще проживет как минимум один телесезон, поскольку новые серии снимаются про запас и говорить о закрытии действительно рано. К тому же «Ворониных» закрывали уже не раз, и вполне официально. Но, поразмыслив, продюсеры запускали его вновь. Может, и в этот раз актеры расстраиваются зря?