2019-07-22T23:38:31+03:00
Телевизор

«Воронины» - все?!

Актеры сериала грустят и делают «прощальные фото»
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Станислав Дужников, Юлия Куварзина, Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Борис Клюев, Анна Фроловцева... Мы бы и рады попрощаться со всеми актерами «Ворониных» поименно, но за долгие годы это телесемейство разрослось до слишком больших размеров. Фото: instagram.comСтанислав Дужников, Юлия Куварзина, Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Борис Клюев, Анна Фроловцева... Мы бы и рады попрощаться со всеми актерами «Ворониных» поименно, но за долгие годы это телесемейство разрослось до слишком больших размеров. Фото: instagram.com
Изменить размер текста:

Даже бесконечные сериалы однажды все-таки кончаются. Пришла очередь «Ворониных» - проекта, который выходит на СТС с 2009 года. С нескрываемой грустью об этом сообщила актриса Екатерина Волкова - Вера в сериале.

«Сегодня последний раз мы всей семьей Ворониных в павильоне на нашей, ставшей такой родной кухне, - написала она на своей страничке в Инстаграме и опубликовала эту фотографию. - У кого-то остались еще пара смен, у кого-то сегодня была уже «крайняя». А в августе этот павильон вовсе разберут. На днях, когда мы с Егором (Дроновым, он играет Костю. - Ред.) пришли на работу, увидели нашу разобранную спальную комнату - она больше не требовалась для съемок. У меня появилось осмысление того, что это действительно конец. Нахлынула безумная грусть и растерянность...»

За десять лет вышло более 530 серий «Ворониных». Изначально это была адаптация американского проекта «Все любят Рэймонда», но с 11-го сезона проект снимают по оригинальному сценарию.

Правда, на СТС не стали подтверждать, что сериал будет закрыт. «Прямо сейчас я нахожусь на съемках этого проекта, - сообщил «КП» представитель канала. - У «Ворониных» стабильно высокие рейтинги, о завершении сериала речи пока нет».

Но ведь вряд ли актриса обманула своих подписчиков. По все видимости, сериал еще проживет как минимум один телесезон, поскольку новые серии снимаются про запас и говорить о закрытии действительно рано. К тому же «Ворониных» закрывали уже не раз, и вполне официально. Но, поразмыслив, продюсеры запускали его вновь. Может, и в этот раз актеры расстраиваются зря?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Трамп похвалил Си Цзиньпина за ответственный подход к протестам в Гонконге
Facebook выплатит $5 млрд за нарушения, допущенные при обработке личных данных пользователей
В Сети появилось видео пожара в палаточном городке в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае погиб ребенок
Николай Королев освобожден от должности замглавы Ростуризма
Трамп заявил о готовности США возобновить переговоры с КНДР
Путин ввел мораторий на меры господдержки нефтяных месторождений
Трамп признался, что все меньше хочет заключать сделку с Ираном
Российские рапиристки стали чемпионками мира по фехтованию
Турчинов обвинил украинцев в желании стать "рабами"
Помпео назвал Иран "реальной угрозой" для всего мира
Госдума не будет рассматривать поправки об изъятии земель с аварийным жильем
Медведчук: "Специально говорю на русском, чтобы поддержать людей"