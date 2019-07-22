2019-07-22T07:32:51+03:00
Звезды

Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон станет последним
Юлия ДИВЕЕВА
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Сериал "Воронины" в 2017 году попал в "Книгу рекордов Гинесса"Сериал "Воронины" в 2017 году попал в "Книгу рекордов Гинесса"Фото: СОЦСЕТИ
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Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается. Об этом в соцсетях сообщила актриса Екатерина Волкова.

"Сегодня последний раз мы всей семьей, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне", — рассказала актриса на своей странице в соцсети Instagram.

volkovihomevolkovihome
instagram.com/volkovihome
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Таким образом, 24-й сезон сериала станет последним. До окончания съемок осталось ещё несколько дней, у некоторых актеров съемки уже завершились. Декорации "Ворониных" полностью разберут в августе, и в этом павильоне начнутся съемки нового проекта.

"На днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец. Нахлынула безумная грусть и растерянность", - поделилась переживаниями Волкова.

Она уточнила, что съемочная группа еще поедет "на натуру" в Сочи, где будут отсняты последние кадры.

"Воронины" стали адаптацией на российском телеэкране американского ситкома "Все любят Рэймонда". Оригинал выходил на CBS с 1996 по 2005 годы и выдержал лишь девять сезонов.

Первая серия "Ворониных" вышла в эфир 16 ноября 2009 года. В 2017 году наша версия ситкома попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный среди адаптированных сериалов в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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