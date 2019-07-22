2019-07-22T12:46:42+03:00
Телевизор

СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»

Ситком приносит каналу высокие рейтинги
Мария ИГНАТЬЕВА
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СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»Фото: СОЦСЕТИ
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Телеканал СТС заявил, что не намерен закрывать сериал «Вороны», вопреки сообщениям СМИ о прекращении съемок. Такие выводы журналисты сделали из-за поста актрисы Екатерины Волковой, которая играет роль Веры Врониной. Женщина на своей странице в Instagram намекнула на «конец».

- На днях, когда мы с Егором пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату, внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец, - написала актриса.

Однако, как объяснили «РИА Новости» в пресс-службе телеканала, закрывать ситком не собираются.

- Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - в независимости от того, что хотят, и что хотели. Пока «Воронины» идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет", - сказали в пресс-службе телеканала.

Представитель телекомпании отметил, что пост Волковой может быть связан со слухами, которые, по всей видимости, прошили среди актеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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