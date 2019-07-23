2019-07-23T12:55:43+03:00
Умные вещи

Одноклассники и Облако Mail.ru впервые раздадут гигабайты на витрине подарков соцсети

Для этого на витрине в ОК появился специальный подарок «Облачный приветик!»
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пользователи ОК получили возможность делиться не только эмоциями и поздравлениями со своими близкими в соцсети.Пользователи ОК получили возможность делиться не только эмоциями и поздравлениями со своими близкими в соцсети.
Изменить размер текста:

Облако Mail.ru и Одноклассники запустили совместный проект на витрине подарков в социальной сети. Пользователи ОК получили возможность делиться не только эмоциями и поздравлениями со своими близкими в соцсети, но и дарить друг другу место в облачном хранилище для личных фотографий, документов и других файлов.

Для этого на витрине в ОК появился специальный подарок «Облачный приветик!», обладатели которого в течение месяца смогут бесплатно пользоваться 64 Гб от Облака Mail.ru.

Специальное предложение от Облака Mail.ru можно выбрать в разделе подарков и отправить другому пользователю. В распоряжении получившего подарок будут бесплатных 64 ГБ. Место в облачном хранилище будет доступно в течение месяца как для мобильного Облака (iOS и Android), так и для веб-версии.

«Получить яркий подарок от друга или родственника в соцсети всегда приятно, но приятно вдвойне, когда подарок еще и полезный. Благодаря бесплатному месту в Облаке каждый пользователь сможет освободить память мобильного устройства и сохранить более 18 000 любимых фотографий», — комментирует Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пользователи Одноклассников получили возможность рекламировать свой бизнес и творчество в соцсети
В социальной сети появился собственный рекламный кабинет, который поможет малому и среднему бизнесу, авторам контента и всем пользователям найти свою аудиторию
Новости 24
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки
Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам
СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего
Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России
Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане