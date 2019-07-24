Роскачество проверит бутилированную воду для детей

Специалисты Роскачества решили проверить, можно ли пить ту воду в бутылках, которую мы даем своим детям. Ведомство проведет исследование детской бутилированной воды более чем по ста показателям качества и безопасности.

В частности, эксперты изучат микробиологическую безопасность воды, наличие вредных примесей, нитритов и искусственных консервантов, а выявление фальсификата в этом сегменте займет отдельную нишу исследования.

«Детская вода – это питьевая вода, которая должна отвечать дополнительным требованиям, например, в ней не должно содержаться углекислого газа в качестве консерванта и тяжелых металлов таких как серебро, которые для минерализации обычной питьевой воды используются», – пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она добавила, что помимо этого, детская вода должна быть более мягкой – то есть, уровень ее минерализации должен быть ниже, чем у обычной питьевой воды. Кроме того, должно быть понижено и содержание определенных минералов.

Пресс-служба Роскачества также сообщила, что ведомство разработает опережающий стандарт качества для детской питьевой воды. К ней будут применяться более жесткие требования не только по количеству минеральных веществ, содержанию вредных и потенциально опасных химикатов, пестицидов и инсектицидов, но и по фенольному индексу ее состава, водородному показателю и запаху. И только та вода, что полностью соответствует опережающим стандартам, сможет претендовать на Знак качества.

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