Какие подгузники для ребенка лучше всех: исследование Роскачества

Большая часть из 29 проверенных марок одноразовых подгузников больших размеров (для детей до 20 кг) произведена в России – 13 брендов. Также восемь из Японии, три – из Китая, два – из Чехии и по одному из Англии, Польши и Турции.

Исследование показало, что все самые популярные в России подгузники безопасные, независимо от цены и страны происхождения. Они нетоксичные, не содержат тяжелых металлов и канцерогенов. Не вызывают раздражений и аллергии (хм, педиатры с этим бы не согласились, как и некоторые мамы — прим. Ред.). Все исследованные образцы оказались абсолютно стерильными.

Пятерка лучших

Большинство мам и пап, принявших участие в опросах, отметили, что для них важно наличие индикатора влаги в подгузнике: удобнее следить, когда его пора менять. Это было включено в стандарт Роскачества. Выяснилось, что индикатор влаги есть у подгузников 16 торговых марок и нет у 13.

Лидер общего рейтинга – подгузники Bella. Они набрали самые высокие баллы за способность впитывать и удерживать влагу. Но у них нет установленного стандартом и удобного для потребителей индикатора влаги, сообщающего родителям, что пора менять подгузник. И значит опережающим требованиям стандарта Роскачества эти подгузники соответствовать не смогли. Кстати, этот лидер рейтинга относительно недорог – цена за один подгузник составила 13,25 рубля.

Повышенным требованиям стандарта Роскачества соответствовали подгузники пяти торговых марок. Сразу скажем, что это не просто ГОСТ, а именно завышенные требования Роскачества. Но для детей ничего не жалко, особенно требований:

*GOO.N,

* Libero,

* Mepsi,

* Merries,

* Pampers Premium Care.

Самое важное: Три главных кита подгузников

Главная функция подгузников – впитывать и удерживать влагу. Чтобы оценить, насколько хорошо подгузники справляются с этими функциями, эксперты исследовали два важнейших показателя: полное влагопоглощение и обратную сорбцию (то есть работу абсорбента во внутреннем слое).

* Впитывают больше всех

Полное влагопоглощение – это показатель, рассказывающий, сколько подгузник может впитать жидкости за определенное время. Больше всего жидкости впитывают подгузники Bella, Molfix и YokoSun: 500–600 граммов.

* Идеальные для сна

Чтобы оценить способность подгузника впитывать влагу, когда ребенок спит, Роскачество обратилось к международным стандартам абсорбционных способностей подгузников. Методика предполагает испытания, имитирующие влагопоглощение во время сна, когда ребенок вертится меньше всего. Для сна лучше всего подходят подгузники «365 дней», «Ушастый нянь» и Moony.

*Самые «шустрые»

Важно, чтобы подгузник впитывал влагу быстро. Согласно ГОСТ, он должен впитать 80 см3 влаги менее чем за три секунды. По результатам испытания, все товары справились с требованием. Но самые быстрые - «Каспер» и Genki.

Главная функция подгузников – впитывать и удерживать влагу.Фото: Евгения ГУСЕВА

А какой не протечет

Есть такое понятие: обратная сорбция – это количество жидкости, которое изделие выделяет обратно под воздействием внешней нагрузки или давления. То есть ребенок ползет, писает, а потом садится на ваш любимый диван. Протечет подгузник или нет?

Лидеры, отдававшие обратно не более грамма влаги, подгузники «Бебилон», «Кораблик», «Ушастый нянь», Bella и Molfix.

Эластика: с каким удобнее всего

Кроме того, подгузник должен удобно надеваться и сниматься. А для этого у него должны быть эластичные детали: либо боковинки, либо пояс. В товарах 11 торговых марок эластичными были боковинки, 10 торговых марок – пояс. Ни того, ни другого не было лишь у одних подгузников – чешских «Бебилон».

В подгузниках семи торговых марок было и то, и другое:

Это «Солнце и Луна», Genki, Huggies Elite Soft, Insinse, Libero, MANUOKI и Merries.

КСТАТИ

Могут ли подгузники дышать

Реклама навязчиво гундосит о «дышащих» подгузниках. Бабушки и дедушки с изумлением спрашивают — а как узнать, дышит он на ребенке или нет? Родители с тем же изумлением прислушиваются — а вдруг что и правда дышит на ребенке...

Но на самом деле, если говорить о воздухопроницаемости, то такого понятия в подгузниках просто быть не может. А во всем виновата пленка из полимерных материалов снизу, которая не дает протечь влаге наружу. А еще «дышать» не дают боковые резиночки, которые прилегают к телу, и тоже удерживают ненужные водопады.

- Если и говорить о проницаемости, так о проницаемости пара, — поясняют эксперты Роскачества. - Этот показатель должен быть у подгузников высоким. Именно паропроницаемый внешний (нижний) слой снижает риск возникновения раздражений и опрелостей кожи. Если воздухопроницаемость – это способность материала пропускать воздух, то паропроницаемость – это способность пропускать водяной пар. Чем выше эта способность, тем лучше, так как это позволяет избежать ребенка перегрева и при этом оставаться сухим.

Почти все подгузники с хорошим паропроницаемым слоем. И это свойство развеивает миф о «парниковом эффекте» подгузников.

- Сами по себе подгузники ни к чему страшному не приводят, но если ими неправильно пользоваться, то, конечно, возможно всякое, – комментирует врач-педиатр, международный эксперт по детским товарам Татьяна Буцкая. – Одноразовый подгузник имеет срок действия: даже если ребенок не сходил в туалет, нельзя носить использованные подгузники по десять часов. А все мифы о бесплодии мальчиков, хочу вас успокоить, – это не уровень доказательной медицины. Пока это только недоказанное мнение, основанное на том, что у мальчика, который до 5 лет постоянно ходит в подгузниках, идет перегрев органов, и это может негативно сказаться на созревании его сперматозоидов. Я придерживаюсь мнения, что все блага цивилизации – нам на пользу. Но при условии, что мы ими правильно пользуемся.

КСТАТИ

Что в запахе тебе моем?..

Некоторым родителям важно, чтобы в подгузниках не было ароматизатора, а кто-то, наоборот, считает, что они должны быть ароматизированными. Ароматизаторы есть в подгузниках шести торговых марок из 29, протестированных Роскачеством: «Ушастый нянь», Bella, Genki, Molfix, Pampers Active Baby-Dry и Pampers Premium Care. И производители этих товаров написали об этом на упаковке.

Чтобы оценить качество материалов, из которых произведены подгузники, эксперты проанализировали водную вытяжку. Во всех случаях это была прозрачная жидкость без мути и осадка и без постороннего запаха. Сами подгузники тоже ничем посторонним не пахли, из чего можно сделать вывод о хорошем качестве материалов, применяемых для их изготовления.