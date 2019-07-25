Матвей Шпаро, член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ: Нужно не карать, а помогать

- Зампредседателя правительства Хабаровского края Анатолий Литвинчук заявил, что на территории региона закроют все палаточные лагеря. Но трагедия, произошедшая в Хабаровском крае, не имеет отношения к детскому туризму. Это был псевдолагерь.

И данный пожар нужно рассматривать как трагедию уровня «Зимней вишни». После того случая, кстати, тоже обещали, что вообще запретят размещать кинотеатры на верхних этажах торговых центров. Хоть один закрытый или перестроенный торговый центр вы можете назвать? Нет, потому что это большие деньги. А крупный бизнес всегда поддерживается всяческим лобби.

У детских лагерей никакого лобби нет. Поэтому чиновники нисколько не дорожат ими - кроме лишних забот и опасений, лагеря им ничего не приносят. Вообще мне иногда кажется, что их голубая мечта - закрыть все лагеря по всей стране, а детский отдых полностью повесить на родителей. Причем хорошо бы, чтобы мамы и папы своих чад заперли в квартире на ключ и вообще на улицу не выпускали.

Но ведь это неправильно совсем! Дети должны расти на природе, отдыхать в лагерях - но только чтобы эти лагеря были настоящими, с грамотными специалистами, а не так, что одни делают вид, что занимаются детским отдыхом, а другие - что его держат на контроле.

Сейчас из-за волны проверок пострадают и те детские оздоровительные лагеря, которые работают правильно. Нет, их не закроют. Но проверки явно отразятся на качестве работы. Как думать о безопасности детей и организовывать их отдых, если надо уделять внимание проверяющим, которых на территории может оказаться столько же, сколько и ребят?

Это проблема не только в организации детского отдыха, но и во многих других сферах. Государство жестко карает за нарушения, жестко проверяет после чужих ошибок. В конце концов легче отказаться от бизнеса, чем все это выдерживать. Но если хотят реально навести порядок, нужны не карательные меры. А помощь со стороны государства. Пусть небольшая, но реальная.