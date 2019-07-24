Почему сгорел детский лагерь, который прошел все проверки

Детский палаточный лагерь «Холдоми» (в переводе с эвенкского "кладовая сокровищ"), сгорел ночью 23 июля. Погибли четверо ребят от 10 до 12 лет.

К 11-летней Соне Валовой, утром должны были приехать родители, чтобы отпраздновать ее день рождения. Позднее в реанимации от ожогов скончались Вероника Стрыкина, Лиза Безрукова и Леша Мартыненко, который пытался вытащить из полыхающей палатки своих друзей.

Всего в лагере отдыхали 189 человек. Родители уже забрали детей домой, а на пепелище среди обгоревших каркасов палаток, кроватей и тумбочек работают следователи. Предварительная причина трагедии — кто-то из детей мог положить мокрую одежду на тепловую пушку или обогреватель, которыми отапливали палатку.

Дети на территории лагеря летом 2019 года. Фото с официального сайта "Холдоми"

ЖАР И ДЫМ. А ПОТОМ ЗАКРИЧАЛА ДЕВОЧКА

Официальных заявлений о причинах пожара и ходе расследования пока нет. Детали страшной ночи «Комсомолке» рассказали сами дети.

- Я проснулась от чего-то тревожного. Еще ее было ни криков, ни шума, ни запаха гари. Раздавался странный треск, но вечером шел дождь и я подумала, это капли стучат по палатке. А потом резко запахло гарью и вожатые закричали: «Палатка горит!», - рассказывает девочка, отдыхавшая в «Холдоми». - Выбежала с одним телефоном в руках и увидела, что соседняя палатка вся в огне, вернулась в свою, чтобы разбудить девчонок. Вожатые бегали, тоже будили детей. Мы заскакивали в другие палатки, выводили кого могли, жар был невозможный, дым… А потом раздался крик. Кричала какая-то девочка. Пожарные, как мне показалось, приехали минут через 20-25, тушили минут сорок. В 4:30 нам сказали звонить родителям и просить, чтобы нас забрали домой. Пишут, что у нас не было тепловых пушек - вранье! Они стояли в каждой палатке.

Палаточный лагерь «Холдоми» сгорел ночью 23 июля. ФОТО ГУ МЧС Хабаровского края

О том, что никаких тепловых пушек и в помине не было, «КП» успел заверить директор палаточного лагеря перед тем, как его задержали следователи.

- В палатках, где жили дети, у нас водяное отопление, стоят батареи, - говорил Максим Кузнецов, - Максимум, что могли использовать дети, это масляные обогреватели мощностью в киловатт. Так что в моем представлении причина пожара не установлена.

Сейчас Максим Кузнецов (кстати его сын тоже жил в одной из палаток) и Виталий Бурлаков, директор ООО «Экстрим Сервис» (этой организации принадлежит лагерь «Холдоми») приводят свои доводы следствию.

ХОББИТЫ НЕ ЖИВУТ В КОРПУСАХ

«Холдоми» на Дальнем Востоке — место известное. Горнолыжный комплекс с туристической базой, воспетый пресс-службой местного правительства, принимал весьма статусные мероприятия. Например, молодежный форум «Амур», на который вот уже три года подряд со всей России съезжаются талантливые школьники, чтобы блеснуть идеями перед инвесторами и заслужить гранты Росмолодежи.

В этом году «Холдоми» выиграл 1 миллион рублей от правительства РФ как лучший инвестиционный проект. Казалось, силами инвесторов, чиновников и пиарщиков вот-вот оживет и пойдет в светлое будущее на полных парусах дальневосточный туризм.

Сам же детский отдых здесь явление, скорее, побочное — чтобы летом не простаивал. «Холдоми» включили в краевой реестр детских оздоровительных лагерей. А это означает, что часть стоимости путевки региональная казна возвращала родителям: вместо полных 30 тысяч рублей получалось двадцать за 17 дней. Эта смена была тематической — дети на ней должны были проникнуться атмосферой легендарного романа-эпопеи «Властелин колец», представить себя маленькими хоббитами. Ну не в каменных домах же им жить! Все должно быть по-настоящему. Судя по всему, так дети и оказались в палатках, плотно утрамбованных кроватями и тумбочками.

«ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ИГР»

Проверяющие из госпожарнадзора в лагере были 31 мая. К 1 августа, согласно предписанию, в стационарных корпусах должны были появиться планы эвакуации, обозначения мест со средствами индивидуальной защиты, экстренное освещение.

- Затем 11 июля мы провели плановую проверку лагеря и занятия по эвакуации, - отрапортовал на ковре у губернатора региона Иван Колонтай, врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. - Палаточный лагерь там стоял, директор пояснил, что они нужны «для экстремальных игр».

Проверку проводил и краевой Роспотребнадзор, сначала в прошлом октябре, затем в феврале. Разрешение на проживание детей выдали, правда, как уточняет руководитель ведомства Татьяна Зайцева, речь шла о стационарных корпусах.

- Сейчас все делают вид, что никаких разрешительных документов на палаточный лагерь нет, но я вам официально заявляю — они есть, их сейчас изучают следователи, - уверяет Максим Кузнецов.

«НЕГОРЮЧИЕ» ПАЛАТКИ

Все сгоревшие палатки имели официальный сертификат «негорючести» и их рекомендовало купить правительство Хабаровского края. Это еще одна занятная мысль, которой успел поделиться до задержания директор палаточного лагеря.

- Это, так называемые, мчсовские палатки. Мы купили их на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге, они одни из самых дорогих, с маркировкой «МЧС». Мне лично на почту сбрасывали, какие палатки покупать. В сертификатах написано, что они сделаны из малогорючих и тугоплавких материалов.

Страшные фото с места трагедии, где после пожара не осталось вообще никаких материалов, кроме обгоревших каркасов, наводят на мысль, что понятие «негорючести» тут неуместно (о свойствах палатки читайте в «Звонок производителю» - Ред.).

- Говорить о несоответствии палаток чему бы то ни было не имеет смысла, - считает Геннадий Трефилов, эксперт по пожарной безопасности и ГО в компании «Государственная экспертиза проектов», - Материал палаток, из которых они должны изготавливаться, не определен ни одним нормативным документом в области пожарной безопасности. Если вы, допустим, захотите открыть палаточный лагерь, то можете пойти в любой туристический магазин и купить любую палатку. Никто не может это запретить. Что касается палаток, которые были в «Холдоми», – «Памир -30», то если вы внимательно посмотрите ее характеристики, в них есть все виды защиты: от дождя, от комаров, от ветра. Но ничего не сказано про защиту от огня. Там нет ни слова про горючесть.

КАК ТУШИЛИ

В распоряжении «КП» оказалась оперативная сводка по ЧП в Солнечном районе. Согласно документу, диспетчер пгт Солнечный, что находится в шести километрах от «Холдоми», получил сигнал о пожаре в 2 часа 31 минуту. Тут же на место выехали 3 машины и 7 пожарных — это весь резерв 75-й пожарной части. Она не имеет отношения к системе МЧС и содержится из бюджета края, впрочем подмога коллег из Комсомольска-на-Амуре (37 километров до «Холдоми») и не понадобилась — почти все дети и вожатые сами выбежали на улицу, а большинство палаток полыхало, не угрожая другим постройкам. В три часа ночи пожар локализовали, в 4.46 потушили полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/721732" frameborder="0"></iframe> Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

КТО ЗАДЕРЖАН

По следам трагедии СК возбудил несколько уголовных дел. Перечень статей очевиден: причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность. 23 июля на допросе оказались руководители лагеря, а на следующий день задержали Эдуарда Новгородцева, начальника отдела надзорной деятельности по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- В июле 2019 года в лагере прошли плановые учения, Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но не обязал руководство лагеря эти нарушения исправить, - заявили в пресс-службе СК РФ.

ЗВОНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

«Негорящие палатки? Таких не бывает!»

Корреспондент «КП» под видом клиента позвонила в фирму «ОРТ палатки», продукция которой вспыхнула в лагере «Холдоми». На своем сайте и в соцсетях компания позиционирует себя как крупный поставщик, а свои палатки называет «надежными» и «легендарными». Главные покупатели - армия и МЧС. Полтора месяца назад они презентовали продукцию на выставке «Комплексная безопасность 2019». Но насколько она безопасна в действительности? Об этом и не только мы спросили менеджера компании

.- Сейчас палаток «Памир» (именно в таких размещали детей и вожатых - Ред.) нет в наличии, все раскупили, срок изготовления 20 рабочих дней. Они популярны из-за своей модели - наклонные боковые стенки хорошо защищают от ветра. Цена зависит от размера, утепленности и комплектации, например, есть там внутренний пол и тент или нет. Вы откройте наш сайт, посмотрите, - советует менеджер.

Вожатые жили в утепленной зимней палатке «Памир-10», сайт выдает ценник от поставщика - 75300 рублей. Детей селили в более просторные - «Памир-30», насколько они были утеплены - вопрос. Раз дети использовали обогреватели, скорее всего, это был эконом-вариант большей площадью за 96300 рублей.

- Сэкономить около 10 тысяч рублей можно и на материале, самый дорогой - брезент, это старый материал, который еще при царе был. Но с ним много мороки - при первом использовании брезентовые палатки могут промокать, плюс там требуется полная просушка перед хранением, - говорит менеджер. - А ПВХ и дешевле, и легче в использовании, это герметичная влагонепроницаемая ткань

.- Так если ПВХ лучше, почему брезент дороже?

- Он для нас более трудоемкий по изготовлению, на палатке из брезента больше швов, а значит и больше работы людям.

Дети жили именно в ПВХ-палатках, может именно в этом дело? И проверенный старичок брезент не вспыхнул бы как спичка?

- Негорящие палатки? Да таких не бывает! - заверяет менеджер. - Чем-то специальным для огнестойкости мы ткань не обрабатываем. Да этого и не требует закон. И брезент, и ПВХ мы уже 20 лет используем и никаких проблем! Нужно просто правильно палатку эксплуатировать, тогда она и будет безопасна. К палатке предъявляются определенные требования - она должна иметь ветровую нагрузку, снеговую, дождевую, понимаете, она не должна выдерживать пожар? Но эти палатки пригодны для использования печей, если искра попадет, то материал такой, что он дальше гореть не будет, но если что-то более крупное загорится, то ткань, конечно, будет гореть!- А обогреватель внутри можно включать?- У нас предусмотрены в палатках рукава для тепловой пушки, которая получается ставится снаружи палатки. Что касается обогревателя, то главное его использовать правильно, если не вешать на него ничего, то чисто теоретически можно.

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