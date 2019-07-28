2019-07-28T20:07:49+03:00
Общество

Владимир Мукусев о смерти Кара-Мурзы-старшего: Он был уникальным человеком

В воскресенье ушел из жизни известный журналист, делавший яркие программы на нескольких центральных каналах страны
Игорь ЯКУНИН
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Журналист Владимир Кара-Мурза-старший. Фото: Татьяна Балашова/ТАССЖурналист Владимир Кара-Мурза-старший. Фото: Татьяна Балашова/ТАСС
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Коренной москвич, закончивший истфак МГУ в начале 90-х, Владимир Кара-Мурза-старший был журналистом популярной программы «Итоги» на Первом канале (тогда РГТРК «Останкино») под патронажем Евгения Киселева.

После создания осенью 1993-го телекомпании НТВ ушел туда, в итоге став автором программы «Сегодня в полночь». В середине 90-х Союз журналистов назвал его «Золотым пером России». Позже работал на каналах ТНТ и ТВ-6 ( на последнем вел передачу «Грани»). В 2000-х работал на «Эхе Москвы», на радиостанции «Свобода» и в телекомпании RTVi.

Последние пять лет вел колонку в еженедельнике «Собеседник» (несмотря на перенесенные инсульты). Его последняя программа на радио «Свобода» вышла 9 месяцев назад.

О смерти отца, три месяца не дожившего до 60-летия, сообщил его сын, известный журналист и политик Владимир Кара-Мурза-младший.

- Мы никогда не пересекались ни по жизни, ни на каких телевизионных проектах, но, конечно, я хорошо знал его как журналиста и как общественного деятеля. Он был профессионалом... — сказал «Комсомольской правде» ведущий авторской программы на Первом канале Владимир Познер .

- То, чем занимался «Взгляд», чем занимался я — это дало старт многим журналистам, которые до нас не верили, что можно быть такими. А Володя Кара-Мурза не стал повторять то, что делали мы, - прокомментировал «КП» известие о смерти Кара-Мурзы один из соведущих популярнейшей программы «Взгляд» Владимир Мукусев. - Он пошел вперед. Володя сделал журналистику аналитикой, а не информацией. Он не позволял себе, даже когда очень хотелось кого-то обвинить, эмоцию. У него впереди во всем всегда был факт. И десять документов в портфеле, которые подтверждали или опровергали этот факт. Только тогда это выходило в эфир. Кара-Мурза был уникальным человеком. Внутренне он был, безусловно, демократом, человеком прогрессивных взглядов. Но в профессии он оставался прежде всего журналистом - расследователем. Изучал и эту сторону, и другую сторону. И никогда на чьей бы то ни было стороне он не стоял, кроме как на стороне подтвержденных фактов. Вот что важно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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