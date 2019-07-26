«Русский супер-гриб»: Чага ест березы и спасает людей от рака

В прошлой публикации один из самых известных российских микологов Михаил ВИШНЕВСКИЙ рассказал о кордицепсе - самом дорогом и, как считается, самом полезном грибе в мире. Стоимость кордицепса, который растет на живых гусеницах и который собирают в Гималаях, доходит до 300 долларов за грамм. Но в обычных русских лесах полно чаги - гриба, о котором многие знают, но который недостаточно ценят…

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- Чаги в наших лесах много. Ее можно собирать даже зимой, в феврале, когда с грибами совсем плохо. Многие на нее не обращают внимания…

- А во всем мире она называется «русский супер-фуд». И по всему миру открываются сети кафе и чайных, где чага - главный продукт. Появились такие напитки, как «чагачино», на манер капучино, чага-чай, и так далее. Но Россия здесь выступает, увы, только в роли сырьевого придатка.

Чага растет почти исключительно на березах. Более 90 процентов ее урожая приходится на нашу страну, еще она есть в Финляндии, и чуть-чуть - в США, в Аппалачах, где она растет на так называемой каменной березе. Основной перекупщик чаги - Китай, она туда уходит по цене примерно 120-300 рублей за килограмм, а потом мы - и весь мир - получаем ее обратно с тысячекратной наценкой в виде БАДов, препаратов для спортсменов, шампуней, кремов и так далее. Она страшно популярна в Азии. Даже в московских ресторанах, специализирующихся на корейской кухне, можно найти киоски, где чагу продают за большие деньги: московские корейцы и туристы из Кореи, которые в эти рестораны ходят, ее там покупают, хотя могли бы сэкономить, купив билет на электричку до подмосковного леса…

- Чем она ценна?

- Это мощнейший антиоксидант. Антиоксиданты - вещества, которые умеют из жидкостей нашего организма, в первую очередь - крови и лимфы, вылавливать и выводить оксиданты, способствующие окислению организма. Те могут нарушить структуру ДНК и спровоцировать онкологические заболевания - именно этим в первую очередь и опасны. Много антиоксидантов есть в лесных ягодах, орехах, черносливе, нерафинированных растительных маслах. Эталоном актиоксиданта долго считалось вещество альфа-токоферол, более известное как витамин Е. Но недавно выяснилось, что водный экстракт чаги сильнее альфа-токоферола в сто раз!

- Водный экстракт - это…

- Это значит, что чагу размололи, смешали с водой, выпарили на водяной бане и профильтровали, получив экстракт. Если потом в этой жидкости так же приготовить еще одну порцию чаги, то есть сделать двойной экстракт, вещество будет сильнее альфа-токоферола в двести раз.

В Китае чага ценится за целебные свойства.

САМАЯ ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА

- Говорят, что чага лечит рак…

- Нет, не лечит. Увы, это заблуждение. А сложилось оно из-за того, что на последней, четвертой, терминальной стадии рака чага неожиданно начинает работать как мощное обезболивающее, и человек начинает чувствовать себя лучше. Из грибов такими же свойствами обладает наш строчок обыкновенный. Иногда, очень редко, даже на последних стадиях рака случается спонтанное самоизлечение - а приписывают его в результате чаге…

Если стадия самая ранняя, болезнь едва началась, чага может остановить формирование опухоли и даже вызвать ее деградацию. Но главное не это, а то, что благодаря своим могучим антиоксидантным свойствам сага выступает как самая лучшая профилактика рака. В наших северных регионах принято употреблять чагу не как лекарство, а просто заваривать ее, размолотую, как чай. И там случаи возникновения рака в разы ниже, чем у остального населения. К слову, антиоксидантная активность есть и у зимнего опенка, фламмулины, хотя у него она в два раза ниже. И в Японии, в префектуре Нагано, где жители десятилетиями культивируют зимний опенок на продажу и едят сами, заболеваемость раком в десять раз ниже, чем по всей стране!

- А как и чему она помогает в шампунях и косметике?

- У чаги есть еще несколько хороших сторон: например, она отлично работает как противовирусный и противобактериальный препарат, помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ее экстракт - основа препарата бефунгин, который используется при гастритах и язвах)… И коже, ногтям и волосам экстракты из чаги при наружном применении тоже помогают. Хотя, на мой взгляд, в этом смысле эффективнее препараты из грибов, содержащих гиалуроновую кислоту: дрожалок, или ложного опенка кирпично-красного. В Азии, где помешаны на чаге, ее стружку даже добавляют в мыло, чтобы его можно было использовать как полезный скраб - но, мне кажется, это уже какое-то баловство.

НЕ ЛЮБИТ ГРЯЗНЫЙ МОСКОВСКИЙ ВОЗДУХ

- Как ее собирать? И как отличить от трутовиков или от наростов на деревьях?

- Многие люди путают с чагой то, что не имеет к ней никакого отношения. В первую очередь - с так называемыми капами. Это такое доброкачественное разрастание древесины в виде огромного желвака. Сам видел, как его пытаются отпилить со словами «Мы чагу нашли!» Раньше, веке в XVII, из этих капов делали братины - сосуды для хмельного меда, которые можно пустить по кругу за столом. И это, пожалуй, лучшее им применение… А трутовики отличаются от чаги тем, что выглядят как копыта - такая полукруглая штука, с трубчатым слоем на нижней стороне. Настоящая чага - это шар, на четверть обрезанный с одной стороны, «прилепленный» в дереву и покрытый угольно-черными грубыми выростами, как бородавками. Размер этих выростов - от нескольких до десяти и больше сантиметров. Они формируют корку, которую надо срубить, и обнажится коричневая мякоть, пронизанная золотистыми жилками. Она и является лекарством.

В общем, надо для начала запомнить: чага растет только на березах, мимо наростов на других деревьях проходите спокойно. И еще: собирают чагу исключительно с живых берез, а не с мертвых. Чага ведь паразит, и убивает деревья: если она появилась на березе, та обречена, ей осталось жить лет 15-20. Когда дерево падает, чага прекращает расти, утрачивает все лечебные свойства и начинает готовиться к настоящему плодоношению. Нерадивые сборщики и такую прихватывают. Поэтому лучше собирать чагу самому: в аптеке можно нарваться и на чагу с мертвого дерева, и на чагу, измельченную вместе с черной коркой, в которой ничего полезного нет.

- А что с ней делать? Отпиливать, отламывать?

- Отломить можно только молодую чагу, не больше десяти сантиметров в диаметре. Профессиональные сборщики ходят просто с пилой, топором и стремянкой, чтобы дотягиваться до чаги, растущей высоко на дереве. Да, зачастую приходится отпиливать: по твердости чага сравнима с самой березой, а корка, которая ее покрывает, может быть еще прочнее.

Собранную чагу надо очистить от корки, и высушить в электросушилке или просто на подоконнике, предварительно нарубив на кусочки в 2—5 сантиметра - если этого не сделать, в ней, влажной, может завестись плесень. Достаточно принимать размолотую чагу два-три раза в неделю. Можно заваривать ее как чай, можно в термосе залить кипятком и дать настояться. Можно хоть ложкой есть, хотя это невкусно.

- Она есть в Подмосковье, например?

- Да, и прекрасно там себя чувствует. Единственное - она очень не любит загрязнения воздуха, поэтому в самой Москве ее практически нет. И в районах, куда ветер гонит грязный московский воздух, ее тоже совсем немного. А вообще вся европейская часть России - очень чаговый регион, а вот в Сибири ее меньше, потому что там меньше берез. И в Карелии ее немного, потому что там распространена карельская береза, эволюционно пораженная вирусом. Из-за него у древесины специфическая структура и красноватый оттенок, столяры-краснодеревщики за это ее очень ценят. А береза постоянно больная. Но этот вирус защищает ее от кучи вредителей и патогенов, в том числе и от чаги.

Собирают чагу исключительно с живых берез, а не с мертвых.

ГРИБ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

- Есть и другие лечебные грибы. Например, рейши…

- Да, хорошая штука. Официальное его название - трутовик лакированный, это красивая красная фиговина, блестит сверху, будто обмазана столярным лаком. И этот один из немногих трутовиков, которые выдают нормальную ножку, которой и крепятся к дереву. Если увидите в лесу странный блестящий красный трутовик на красной ножке, это, безусловно, рейши!

Это японское название, китайцы называют гриб линчжи. В Азии он ценится много веков. В старинных китайских трактатах рейши наряду с женьшенем занимает верхние позиции в перечне самых полезных грибов и растений. Его считали императорским грибом - то есть употреблять его мог только сам император, даже сановникам его не давали, не говоря уж о простолюдинах. Ему приписывали волшебные свойства - типа он позволяет дожить до тысячи лет. Но на самом деле это просто мощный тоник и антиоксидант, иммуномодулятор, тоже с противоопухолевой активностью - по свойствам я бы поставил его между чагой и кордицепсом.

У нас он встречается в основном в южных регионах. Юг Европейской части, Крым, Кавказ, юг Урала, Алтай, юг Сибири и Дальний Восток… Употреблять его нужно так же, как чагу - он, в отличие от нее, довольно мягкий, свежесобранным его легко нарезать на полоски и насушить. Как и чага, и кордицепс, термической обработки он не боится.

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