Самый дорогой гриб на планете: Кордицепс управляет поведением насекомых и помогает китайцам выигрывать Олимпиады

Ведущий российский миколог, автор множества книг о грибах Михаил Вишневский пришел на этот раз на радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать не об опятах, не о сморчках и даже не о трюфелях. Речь пошла о лекарственных грибах. Если бледная поганка может убить человека, другие грибы способны существенно поправить его здоровье. Начали мы с самого ценного гриба на свете - кордицепса, уже сотни лет считающегося в Азии сокровищем и отличающегося поистине хищническим поведением: чтобы жить, ему нужно вселиться в другое живое существо и стать его хозяином.

ОН ЧУВСТВУЕТ ЖЕРТВУ И СТРЕЛЯЕТ В НЕЕ СПОРАМИ

- На свете есть сотни видов кордицепсов, и каждый выбирает свою добычу: у кого-то это жуки, у кого-то гусеницы, куколки бабочек, мухи, шмели, муравьи… Вообще грибов-хищников много, кордицепсы в этом смысле не исключение. Например, есть грибы, которые в толще почвы из своей грибницы сплетают петли-удавки, подобные лассо, ловят в них нематод и прочих мелких червячков, а потом их поедают. Это умеет делать даже наша обычная вешенка - там, где ее грибница выходит из ствола дерева, она делает мелкие петельки и ловит насекомых, которые медленно ползают. Но некоторые кордицепсы умеют охотиться активно: на расстоянии чувствуют подползающих насекомых и обстреливают их своими спорами.

"Бабочка-тонкопряд, на гусенице которой живет кордицепс". Рисунок Михаила Вишневского.

- А как они чувствуют насекомых? Унюхивают?

- Точно науке это неизвестно. У них, конечно, нет прямого обоняния, поскольку нет обонятельной системы, но есть какие-то рецепторы, которые воспринимают молекулы запаха или чего-то еще, распространяемые гусеницами…

А потом кордицепсы управляют поведением своих жертв. Например, один из видов кордицепса, атаковав муравья, сначала заставляет его забраться на ветку растения, которое находится прямо над муравейником, потом заползти на листочек с нижней стороны, чтобы жаркое солнце его не высушило, а потом со всей силы вцепиться челюстями и лапками в жилку этого листа. Выполнив эти задания, муравей умирает. А кордицепс развивается в нем, и в конце концов из головы муравья высовывается плодовое тело гриба, которое своими спорами, как мукой из сита, начинает осыпать муравейник, заражая все новых и новых жертв…

"Сбор первого дня: 17 гусениц". Рисунок Михаила Вишневского.

Тот лекарственный кордицепс китайский, который нас интересует, охотится на гусениц бабочек семейства тонкопрядов, рода Thitarodes. Охотится пассивно, без прицельной стрельбы. Гусеница себе растет, ползает в почве, потом случайно натыкается на споры кордицепса, осыпавшиеся с плодового тела весной. Спора прилипает к ее шкурке, прорастает, и начинает ею управлять - для начала заставляет ее питаться более активно, чем ее не зараженные подружки. Гусеница сильно толстеет. Наступает момент превращаться в куколку - но гриб не дает ей этого сделать. Он приказывает ей подняться к самой поверхности почвы и расположиться под углом в 45° головой вверх. Потом убивает ее, развивается в ней, зимует в ней, питаясь ею и защищаясь ею от холода. К весне от гусеницы не остается ничего, кроме хитиновой шкурки, плотно заполненной грибницей. Когда сходит снег, из головы гусеницы пробивается плодовое тело кордицепса, которое, к слову, и само внешне чем-то похоже на гусеницу. Распространяет споры, и цикл повторяется.

- Какая душераздирающая история. Сразу представляешь, как подобный гриб проникает в человека и начинает им управлять…

- Я читал на эту тему уже два или три фантастических романа! Но это только фантазии писателей, впечатленных поведением кордицепса. На самом деле вся его загадочная управляющая химия оказалась не намного сложнее бензина. Недавно выяснилось, что если плеснуть в муравейник с обычными рыжими муравьями бензином, они начинают демонстрировать поведение жертв кордицепса. Метаться, искать высокие предметы, закрепляться на них… В общем, все дело в нескольких молекулах: простое вещество вызвало неожиданное действие. Точно так же галлюциногенные грибы вырабатывают соответствующие вещества вовсе не ради того, чтобы у людей возникали галлюцинации, но… Случайно получилось, что вот так они на нас действуют.

"Свежевыкопанная неочищенная гусенница с очень крупным плодовым телом". Рисунок Михаила Вишневского.

В ПЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

- Китайский кордицепс - один из самых дорогих грибов в мире…

- Самый дорогой. Его цена превышает стоимость золота и начинается от 50 долларов за грамм. В Китае грибы лучшего качества стоят до 300 долларов за грамм и даже больше… (Цена грамма золота 999 пробы, установленная Центробанком России на июль 2019 года - 2890 рублей, или в пересчете примерно 45 долларов. - Ред.)

- А почему он столько стоит? В чем его лекарственные свойства?

- Это уникальный физиологический тоник, нормализатор (модулятор) и мощнейший антиоксидант. Не представляю, кто впервые выявил его свойства, но на Тибетском плато он собирается уже более тысячи лет (первое письменное упоминание относится к 7 веку нашей эры). Достаточно принимать дикорастущий кордицепс в количестве около десяти граммов в год, чтобы вообще забыть о простудных, вирусных и бактериальных заболеваниях, отрегулировать давление и сон, работу ЖКХ и дыхательную систему, иммунитет, восстановить память, повысить половую функцию, причем и у мужчин, и у женщин… В лечебных дозах (30 и более грамм) он эффективен при диабете, ожирении, ухудшении зрения и слуха, болезнях сердца и многих других. Настоящий дикорастущий кордицепс не надо рекламировать, кому-то втюхивать – он продает себя сам. Эффект от употребления почти моментальный, и человек, однажды его попробовавший, дальше сам ежегодно приобретает новый курс. Я лет пять назад решил впервые попробовать кордицепс из-за памяти. Просто осознал, что она сильно ухудшилась с тех времен, когда я был студентом. Я постоянно читаю лекции и должен отвечать на огромное количество вопросов о грибах, держа в голове множество фактов - и вдруг понял, что голова уже превращается в помойку. И вот после кордицепса я почувствовал себя не то чтобы студентом, но… лет на 15-20 свежее. И плюс ко всему он - прекрасное средство профилактики рака.

"Кордицепс полностью заполняет тело гусеницы, выпуская плодовое тело (строму) из головы". Рисунок Михаила Вишневского.

- Но не лекарство?

- Нет. Как ученый, я могу говорить только о серьезных клинических экспериментах. Существует около пяти тысяч статей о кордицепсе, опубликованных в научных журналах. Использовать его в качестве единственного средства лечения рака бессмысленно. Но он очень хорошо работает как поддерживающее средство, в том числе при лучевой или химиотерапии. И надежно срабатывает для предотвращения метастазов. Но остановить развитие опухоли или уничтожить ее он, увы, не сможет. Кстати, у кордицепса нет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.

- Рассказывают, что китайская олимпийская сборная использовала кордицепс в качестве вспомогательного средства при тренировках.

- Да, это предложил тамошний замминистра спорта, и с 2006 года, готовясь к Олимпиаде в Пекине, китайские спортсмены начали есть кордицепсы в умопомрачительных количествах, по 5-10 граммов в день. Деньги в это были вколочены невероятные. В итоге на Олимпиаде они были на первом месте по количеству золотых медалей. В командных видах спорта, где требуются максимальная концентрация, скорость и эффективное мгновенное общение между участниками команды, они победили. Я лично не сомневаюсь, что во многом этот результат обеспечивал кордицепс.

Но все это, увы, касается только дикорастущего кордицепса. Часто бывает, что лекарственные свойства присущи только дикорастущим организмам, а при культивировании вся польза пропадает. Китайцы растят женьшень на плантациях, как морковку, но и ценность у такого растения - как у морковки: уникальные тонизирующие и стимулирующие свойства присущи только женьшеню, найденному в природе, и при этом старому. Лекарственные свойства кордицепса определяются тремя параметрами: во-первых, высота, на которой он рос - чем выше в горах, тем лучше, во-вторых, уровнем получаемого ультрафиолета: его должно продолжительно освещать яркое солнце, - и, наконец, уникальным сочетаний местных микроклиматических условий, состава почвы, видов растений, на которых питаются гусеницы и еще множества локальных природных факторов. Найти кордицепс китайский можно в Гималаях на Тибетском плато, расположенном на территории Китая, Индии, Непала и Бутана. И лучшими считаются грибы из Непала и Индии - именно эта часть плато получает максимальную инсоляцию, то есть облучение солнцем. Китайцы, правда, утверждают, что лучшие грибы - их, но это они себя рекламируют.

"Раскопанный кордицепс". Рисунок Михаила Вишневского.

99 процентов всех БАДов, в которых кордицепс якобы содержится, не работают. Там содержится не дикорастущий гриб, а выращенный в лабораториях, или просто синтетическое основное действующее вещество - кордицепин. Грибы выращивают, собирают, перемалывают и в минимальных количествах добавляют в БАДы, просто чтобы написать на этикетке слово «Кордицепс». Но это совершенно пустые, бесполезные вещи. А некоторые пытаются выращивать кордицепс в специальных камерах на гусеницах тутового шелкопряда, «опыляя» их спорами. Потом гусениц одновременно массово убивают, часто даже не дожидаясь появления плодовых тел гриба: нет смысла ждать, когда умрет вся партия, она ведь умрет вразнобой! Высушивают, тащат в горы и продают там туристам под видом дикорастущих, только что найденных на месте. Если гусеницы при транспортировке ломаются, их склеивают чуть ли не клеем типа «Суперклей», или вставляют в них соломинки, чтобы половинки держались вместе. А иногда продают совсем «пустых» гусениц, даже не тронутых грибом, просто вымоченных в смеси средства для повышения потенции и амфетамина…

Понятно, что если что-то стоит в пять раз дороже золота, только ленивый не попытается на этом заработать. Есть руководство, где подробно расписано, как отличить фальшивый кордицепс от настоящего. Например, когда гусеницу в природе убивает кордицепс, она перед смертью очень аккуратно, скромно складывает все лапки на груди, как если бы в каждой паре лапок держала по свечечке. А у зараженных гусениц, убитых людьми, лапы торчат в разные стороны, как попало… Вкус у искусственного кордицепса горький, а у натурального - приятный, с орехово-грибным оттенком.

"Строма кордицепса, торчащая из травы". Рисунок Михаила Вишневского.

КОСТИ ТУРИСТОВ, ЗАБРЕДШИХ В МЕСТА СБОРА, ТАК И ЛЕЖАТ В УЩЕЛЬЯХ

- А как собирать грибы в природе?

- Я недавно ездил в экспедицию за кордицепсом в Индию. И это было большое приключение. На Тибетском плато кордицепс - единственный вид реального заработка. И этот бизнес жестко контролируется со всех сторон: как местным населением, так и полицией, и егерской службой. Я начал подготовку к экспедиции за два года, и все это время шли переговоры со всеми заинтересованными сторонами - и с полицией, и с егерями, и со сборщиками. У меня были, естественно, проводники, которых там давно знают. Были бумаги с печатями Национального биологического общества, спасибо им за содействие… А иначе в период сбора кордицепса, то есть в конце мая - начале июля, ни один иностранец в этот регион проникнуть не может, даже если это паломник, пришедший поклониться буддийским или индуистским святыням. Если какой-то турист в это время туда случайно забредет, велик шанс, что потом в ущелье будут лежать его кости. И я не шучу, особенно если речь идет о китайском Тибете! Местные сборщики передают информацию о грибных местах по наследству, это держится в строжайшем секрете от посторонних, все издревле поделено между родами.

- Гриб трудно собирать?

- Очень. Он же растет под землей, плодовые тела часто еле-еле высовываются из почвы. И сборщики, встав на карачки или лежа на животе, буквально прочесывают каждый сантиметр территории, чтобы найти их. За три дня, что мы были в горах, на высоте от трех до пяти тысяч метров, экспедиция из пяти человек собрала чуть больше 20 граммов! Понятно, что местные, с их многолетними навыками, собирают больше - до 100 граммов в день. Тем более, они знают самые лучшие места, кордицепсовые Клондайки, которые нам, естественно, не показали - отвели нас на места похуже.

- Но на Тибетском плато кордицепс стоит дешевле, чем внизу?

- В Архангельской области у местного населения лисички в сезон скупают по 25-30 рублей за килограмм. Потом перекупщик продает их по 80-90, следующий - за 150, а на рынке они будут стоить 250-300. Примерно так и с кордицепсом: местные получают десятую часть тех денег, за которые кордицепс потом покупают конечные потребители, и при этом делятся с полицией, егерями, жертвуют на религиозные нужды… Это позволяет общине жить, но не очень богато, скажем так.

Михаил Вишневский (слева) и его спутники во время "грибной охоты".Фото: Личный архив

P.S. Михаил планирует часть собранного и приобретенного в Гималаях кордицепса отдавать на социальные нужды - например, в дома престарелых. Но всем, конечно, не хватит. И если у вас нет лишних полутора-двух тысяч долларов на курс кордицепса, не печальтесь: на следующей неделе мы расскажем о грибе, который растет в русских лесах в огромных количествах, и тоже является одним из самых ценимых в Азии лекарственных средств. Его скупают у нас за копейки, а потом ввозят обратно в виде БАДов, кремов и «суперфуда» с наценкой в сотни раз. Хотя чтобы добыть его, русскому человеку достаточно выйти в обычный березовый лес с топором…